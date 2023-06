Co kupimy za Bezpieczny Kredyt 2%? Co się zmieni od poniedziałku?

Eksperci rynku nieruchomości zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej mówią o rosnącym z dnia na dzień zainteresowaniu programem Bezpieczny Kredyt 2%. – Niektórzy mają już kilkanaście rozpisanych wniosków i tylko czekają do 3 lipca, by je złożyć w bankach objętych programem. To pokazuje siłę marzeń Polaków o własnym mieszkaniu. Dotychczas była ona tłamszona przez niską zdolność kredytową. Ten program może okazać się odpowiedzią na problemy Polaków z dostępem do mieszkań. Musimy jednak bardzo dokładnie analizować wszystkie życiowe scenariusze i brać pod uwagę, że Bezpieczny Kredyt 2% poza zaletami, ma również wady – przyznaje Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Bezpieczny Kredyt 2% zmieni rynek nieruchomości. „Niektórzy od tygodni przygotowują się do jego startu”

Eksperci rynku nieruchomości przyznają, że program spowodował już teraz wiele zmian – mieszkańcy, którzy od miesięcy czekają na możliwość wzięcia kredytu na własne mieszkanie, szturmują doradców kredytowych i ekspertów ds. nieruchomości. Pytań jest mnóstwo, ale wątpliwości także sporo.

Przedsiębiorcy cieszą się jednak, że na rynku, który przez wiele miesięcy przytłoczony był stagnacją, nareszcie widać oznaki odwilży.

– Zapowiedź wejścia w życie Programu Bezpieczny Kredyt 2% spowodowała duże zamieszanie na rynku nieruchomości oraz kredytów hipotecznych. Na skutek wejścia w życie Programu Bezpieczny Kredyt 2% udział transakcji kredytowych powinien się znacznie zwiększyć, nie tylko ze względu na niższy koszt kredytu, ale przede wszystkim na bardziej liberalny sposób liczenia zdolności kredytowej – przyznaje Magdalena Gajdamowicz, sekretarz Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie i właścicielka firmy CFexpert.

– Spodziewamy się większej liczby beneficjentów w miejscowościach, w których nieruchomości są tańsze. Dla przykładu na rynku zachodniopomorskim za 800.000 PLN można już kupić dom w zabudowie bliźniaczej, w Warszawie natomiast przy założeniu ceny 15.000 PLN/m2 małe mieszkanie. Łatwo się domyśleć, że wzmożone zainteresowanie zakupem nieruchomości może również przełożyć się na wzrost cen nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym. Zauważamy już pierwsze symptomy korekt cenowych, ale z potwierdzeniem tego, czy będzie to trwała zmiana trzeba poczekać do momentu wejścia z życie i funkcjonowania Programu – dodaje Magdalena Gajdamowicz.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2023 roku, co nie oznacza, ze już od najbliższego poniedziałku będzie można składać wnioski kredytowe w tym programie.

– Wielu Klientów już od ponad trzech tygodni przygotowuje się do złożenia kompletnych wniosków w pierwszych dniach lipca, obawiając się ograniczonych limitów dopłat, opisanych w Ustawie na 2023 rok. Bezpieczny Kredyt 2% ze względu na proponowane dopłaty przez okres 10 lat, sięgające nawet 200-250 tys. PLN jest bez wątpienia bardzo atrakcyjną formą finansowania – dodaje ekspertka.

Mieszkania na wynajem będą tańsze? Ten sektor może czekać trzęsienie ziemi

Co o programie Bezpieczny Kredyt 2% mówią eksperci rynku nieruchomości zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie?

– Na pewno będzie większe zainteresowanie nieruchomościami i kredytami. Brak gotówki to najpoważniejszy problem ludzi, którzy chcieli kupić swoje mieszkanie. Zdarzali się klienci, którzy odwiedzali nas co kwartał sprawdzając, czy już mają zdolność kredytową, czy już ich sytuacja jest na tyle dobra, by wreszcie móc starać się o finansowanie. Teraz takich szans będzie więcej. Spodziewam się więc wzrostu zainteresowania nieruchomościami na rynku wtórnym i pierwotnym, choć chyba bardziej na wtórnym – mówi Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy.

Rynek nieruchomości zmieni się pod wieloma względami. Eksperci spodziewają się korekty cen na rynku wynajmów.

– Dużo mieszkań w ostatnim czasie powróciło na rynek i nie ma już nimi takiego zainteresowania jak wcześniej. Spodziewam się, że ta tendencja będzie się pogłębiać. Klientami programu Bezpieczny Kredyt 2% w dużej mierze będą rodziny, które obecnie wynajmują mieszkania na rynku komercyjnym. Po uzyskaniu kredytu i zakupie nieruchomości, co oczywiste, przestaną być klientami rynku wynajmu. Widzimy także, że coraz mniej osób z Ukrainy wynajmuje mieszkania, to też jest duża zmiana na rynku – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

– Trudno powiedzieć, czy ceny spadną, ale to prawdopodobne, jeżeli zainteresowanie wynajmami będzie mniejsze. Weryfikacja tej tezy będzie mieć miejsce już we wrześniu, gdy do dużych miast zaczną wracać studenci – dodaje Mirosław Król.

Eksperci Północnej Izby Gospodarczej przyznają, że projekt Bezpieczny Kredyt 2% będzie można racjonalnie oceniać dopiero po przynajmniej kwartale funkcjonowania.