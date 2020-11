Co trzeci Polak uważa, że nie jest zaradny w finansach

Zaradność finansowa może się przydać, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy inflacja rośnie, a gospodarka hamuje. Nieco ponad 30 proc. rodaków twierdzi, że dobrze radzi sobie w sprawach finansowych i może pochwalić się zaradnością.[1] Podobna grupa respondentów (29 proc.) jest przeciwnego zdania – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Smartney. Z czym kojarzy się zaradność finansowa? Czy pożyczanie pieniędzy jest przejawem zaradności, czy wręcz przeciwnie? Wreszcie: czy w pandemii, gdy wielu Polaków ma problemy finansowe, umiejętność zarządzania budżetem domowym może się przydać? Niektórzy twierdzą, że z pustego i Salomon nie naleje. Inni potrafią obracać nawet małymi kwotami i jeszcze oszczędzać. Gdzie jest złoty środek?

Aż 83 proc. Polaków uważa, że przejawem zaradności w finansach jest takie zarządzanie domowym budżetem, by wystarczyło na wszystkie potrzeby. W badaniu Smartney rodacy mogli wybrać kilka odpowiedzi jednocześnie. Duża grupa respondentów stwierdziła, że zaradność przejawia się również w oszczędzaniu co miesiąc określonej kwoty pieniędzy. Tak odpowiedziało 57 proc. ankietowanych. Zaradność finansowa jest też utożsamiana z czytaniem umów zawieranych z instytucjami finansowymi (44 proc.). Mowa nie tylko o umowach z bankami, firmami pożyczkowymi, czy leasingodawcami, ale również domami maklerskimi czy ubezpieczycielami. – Jedna czwarta respondentów łączy zaradność finansową z mądrym pożyczaniem. Dla konsumentów mądre pożyczanie oznacza połączenie w jednej ofercie trzech rzeczy: szybkości, dobrej i atrakcyjnej ceny oraz jak najmniejszych formalności – mówi Katarzyna Jóźwik, Dyrektor Generalna Smartney.

Pożyczanie przejawem zaradności, czy wręcz przeciwnie?

„Czy według Ciebie pożyczanie jest przejawem niezaradności w życiu” – takie pytanie padło podczas badania opinii przeprowadzonego przez Spotlight Research na zlecenie Smartney. Aż 74 proc. ankietowanych nie zgadza się z tą tezą twierdząc, że pożyczać może każdy, zwłaszcza gdy chce dokonać nowego zakupu lub podratować domowy budżet. – Najważniejsze to pożyczać mądrze i odpowiedzialnie. Sytuacja pandemiczna może powodować, że konieczność wzięcia pożyczki będzie większa, niż zazwyczaj, ale taką decyzję warto dogłębnie przemyśleć. Kredyt to poważne zobowiązanie finansowe na dłuższy czas i trzeba przewidzieć, czy regularne spłacanie rat będzie możliwe. Gdy klient pyta jaką pożyczkę u nas dostanie i na jakich warunkach, przygotowujemy mu – jak każda instytucja finansowa – ofertę. Konsument ma dużo czasu na przemyślenie sprawygdyż oferta pozostaje wiążąca przez kilka kolejnych dni – mówi Katarzyna Jóźwik, Dyrektor Generalna Smartney.

Na co patrzy zaradny pożyczkobiorca?

Ponad 54 proc. ankietowanych, przy wyborze pożyczki, patrzy przede wszystkim na atrakcyjną cenę. Co trzeci docenia możliwość konsolidacji zadłużenia, które już posiada. Co piąty twierdzi, że ważna jest możliwość rozłożenia spłaty na dłuższy okres, a co czwarty ceni brak zbędnych formalności.

– Dla konsumentów najważniejsze są przejrzyste zasady. Aż 81 proc. ankietowanych uważa, że wykazuje się zaradnością korzystając z rozwiązań przejrzystych, jasnych, transparentnych. Bez żadnych gwiazdek, ukrytych paragrafów zawartych w umowach. Blisko 70 proc. ankietowanych uważa, że bardzo ważna jest też wiarygodność instytucji finansowej, w której bierze się kredyt – podsumowuje Katarzyna Jóźwik.

