Co zmieni się w procedurach pogrzebowych? Zakończyły się konsultacje międzyresortowe ws projektu nowelizacji Prawa Pogrzebowego

Nowe Prawo Pogrzebowe znacząco zmieni sytuację branży funeralnej, przyczyniając się do podwyższenia jakości usług w tym obszarze. Upłynął właśnie termin konsultacji międzyresortowych dotyczących projektu tej ustawy. Może on teraz trafić prosto do sejmu, a przygotowanie nowelizacji Prawa Pogrzebowego na tym etapie dobiegło końca. Jej autorzy korzystali z przygotowanego wcześniej przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej specjalnego raportu o stanie i jakości usług pogrzebowych w Polsce. Wnioski posłużyły im do zmiany dotychczasowych unormowań lub wprowadzenia nowych, odpowiadających obecnym wyzwaniom.

Do 4 lipca trwały konsultacje międzyresortowe związane z pracami nad ostatecznym kształtem projektu nowelizacji Prawa Pogrzebowego. Teraz trafi on do parlamentu, który zajmie się nim i prawdopodobnie jeszcze w tym roku znana będzie finalna postać tej ustawy.

– Nowe prawo pogrzebowe okazać się może nawet rewolucją dla naszej branży. Z pewnością efektem wprowadzenia nowych przepisów będzie znaczne podwyższenie jakości usług funeralnych – przewiduje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Przypomina, że przygotowania i prace nad zmianą ustawy pogrzebowej rozpoczęły się już kilka lat temu, dzięki zaangażowaniu m.in. Federacji Przedsiębiorców Polskich. Należy do niej Polska Izba Branży Pogrzebowej.

– Wspólnie stworzyliśmy specjalny raport o stanie i jakości usług funeralnych w Polsce, dzięki czemu na światło dzienne wyszły różnego rodzaju problemy, z jakimi boryka się branża pogrzebowa i, co zdaniem Izby, należałoby jak najszybciej zmienić – dodaje Robert Czyżak.

Wyraża przekonanie, że raport ten zawiera bardzo dużo szczegółowych uzasadnień i wyliczeń dotyczących całości wykonywanych usług, a jego konkluzje są wciąż aktualne. Ponadto wskazuje na liczne zaniedbania i rażące wręcz praktyki stosowane przez niektóre podmioty świadczące usługi pogrzebowe.

– Jesteśmy zadowoleni, że szereg naszych propozycji zostało uwzględnionych w powstałym projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – zaznacza Robert Czyżak.

Należy niewątpliwie zaliczyć do nich takie zapisy:

Elektroniczna karta zgonu , która w znaczny sposób ułatwi i usprawni obieg dokumentów (rodziny zmarłych nie będą musiały wyczekiwać w szpitalach, przychodniach czy ośrodkach opiekuńczych na wystawienie papierowej wersji karty zgonu), eliminując tym samym osobiste stawiennictwo np. w szpitalu.

, która w znaczny sposób ułatwi i usprawni obieg dokumentów (rodziny zmarłych nie będą musiały wyczekiwać w szpitalach, przychodniach czy ośrodkach opiekuńczych na wystawienie papierowej wersji karty zgonu), eliminując tym samym osobiste stawiennictwo np. w szpitalu. Regulacja zawodu przedsiębiorcy pogrzebowego , która określi, jakie warunki spełniać musi przedsiębiorca pogrzebowy, aby móc świadczyć dalej swoje usługi.

, która określi, jakie warunki spełniać musi przedsiębiorca pogrzebowy, aby móc świadczyć dalej swoje usługi. Doprecyzowanie , a właściwie dookreślenie, co to jest krematorium , gdzie może być zlokalizowane i jakie wymogi musi spełniać, aby móc świadczyć usługi kremacyjne.

, a właściwie dookreślenie, , gdzie może być zlokalizowane i jakie wymogi musi spełniać, aby móc świadczyć usługi kremacyjne. Instytucja Koronera , która jest bardzo długo oczekiwaną zmianą i spowodować ma wytypowanie przez organy administracji samorządowej lekarza odpowiedzialnego za wystawianie kart zgonu (dzisiaj spotykamy się bowiem z sytuacją, kiedy na przyjazd karetki do zmarłego w celu stwierdzenia zgonu rodzina czeka od kilku do kilkunastu godzin).

, która jest bardzo długo oczekiwaną zmianą i spowodować ma wytypowanie przez organy administracji samorządowej lekarza odpowiedzialnego za wystawianie kart zgonu (dzisiaj spotykamy się bowiem z sytuacją, kiedy na przyjazd karetki do zmarłego w celu stwierdzenia zgonu rodzina czeka od kilku do kilkunastu godzin). Likwidacja obowiązku odprawy konsularnej dla osób zmarłych, których zwłoki będą przewożone do Polski (dzisiaj niejednokrotnie, aby uzyskać zgodę na wwiezienie do Polski trumny bądź urny, pracownicy firm pogrzebowych muszą pokonywać ogromne dystanse liczące nawet 1000 km, aby dostać się do naszej placówki konsularnej). Często zdarza się również, że w danym kraju nie ma ogóle polskiej placówki dyplomatycznej i trumna bądź urna muszą przebyć dodatkową podróż. Wiąże się to oczywiście z ogromnymi kosztami, które w konsekwencji musi ponieść rodzina osoby zmarłej.

Izba optuje też za znacznym sprofesjonalizowaniem usług funeralnych.

– Polska Izba Branży Pogrzebowej bardzo mocno naciska również na obowiązek odpowiedniego zatrudnienia w firmach pogrzebowych. Wszystko po to, aby rodziny osób zmarłych nie miały do czynienia z przypadkowymi osobami, które niejednokrotnie nie mają najmniejszego pojęcia o funkcjonowaniu i organizacji ceremonii pogrzebowej. Jest to niezmiernie potrzebna regulacja, która pozwoliłaby na lepsze i bardziej profesjonalne działanie przedsiębiorstw pogrzebowych – uważa prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Nowelizacja prawa pogrzebowego ma być pierwszą od blisko stu lat tak kompleksową zmianą przepisów dotyczących pochówków czy przechowywania i transportu zwłok. Prace nad nią prowadziła strona rządowa, wkrótce zaś projektem tym zajmą się posłowie, a następnie senatorowie.