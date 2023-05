Comperia kończy kwartał ze wzrostami i pierwszy raz raportuje wyniki Comfino

Prawie 12 mln zł przychodu i ponad 950 tys. EBITDA osiągnęła Grupa Comperia.pl SA w pierwszym kwartale 2023 r. W raporcie kwartalnym, poza reklamą efektywnościową i dystrybucją ubezpieczeń, po raz pierwszy wyodrębniono segment e-commerce, czyli platformę Comfino.

19 maja Grupa Comperia.pl SA opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał bieżącego roku. Przychody, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrosły o 17 proc. i wyniosły 11,967 mln zł. EBITDA wzrósł o 2 proc. rok do roku do poziomu 951 tys. zł.

Comfino – trzeci filar działalności

W 2022 r. spółka wiele uwagi poświęciła rozwojowi swojej bramki płatności i finansowania zakupów Comfino. W tym czasie nawiązano współpracę z szeregiem banków i fintechów (m.in. BLIK, Santander Consumer Bank) oraz z czołowymi platformami typu SaaS, dostarczającymi rozwiązania do sklepów internetowych (np. PrestaShop, Shoper, SOTE).

Pozwoliło to na wejście w etap komercjalizacji Comfino, a w związku z tym wydzielenie go jako oddzielnego segmentu działalności Grupy Comperia.pl SA. Przychody z tego tytułu wyniosły w raportowanym okresie 177 tys. zł.

– Dotychczas zawarliśmy ze sklepami internetowymi kilkaset umów na dostarczanie usług finansowania zakupów za pośrednictwem platformy Comfino – mówi Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl SA, odpowiedzialny m.in. za rozwój Comfino. – W kolejnych kwartałach będziemy skupiać się na akwizycji sklepów, jak również na rozwoju dostępności i funkcjonalności naszej bramki płatniczej. Planujemy pozyskiwać nowych partnerów w postaci platform SaaS – dostawców oprogramowania dla sklepów e-commerce, a także wzbogacić grono podmiotów dostarczających finansowanie klientom Comfino o nowe banki i fintechy – zapowiada Paweł Szukalski.

Wzrosty w reklamie i ubezpieczeniach

W swoim głównym segmencie operacyjnym – reklamie efektywnościowej, spółka zanotowała 28 proc. wzrost EBITDA. Na poprawę wyników wpłynęła strategia spółki polegająca na dywersyfikacji źródeł przychodów. Wobec ograniczonego popytu na produkty kredytowe, zintensyfikowano sprzedaż innych produktów bankowych, w szczególności kont osobistych.

Przychody z reklam generuje również należący do Grupy portal Telepolis.pl. Należy on do czołowych serwisów technologicznych w Polsce. Miesięcznie odwiedza go ponad 5 mln użytkowników.

Nowa strategia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz ogólna sytuacja na tym rynku spowodowały, że w segmencie również osiągnięto wyniki lepsze niż przed rokiem. Przychody wzrosły o 26 proc., a EBITDA o 9 proc.

– W najbliższym czasie w obszarze ubezpieczeń koncentrować się będziemy na zwiększaniu efektywności rosnącej sieci sprzedaży oraz rozwoju wielokanałowego dotarcia do klienta – zapowiada Szymon Fiecek, prezes Grupy Comperia.pl. – Planujemy też poszerzenie oferty i wprowadzenie produktów kolejnych towarzystw ubezpieczeniowych – dodaje.

Grupa Comperia.pl SA to działający od 2007 roku fintech, którego misją jest dostarczanie dopasowanych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Od 2011 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Laureat licznych prestiżowych nagród, w tym Deloitte Technology Fast 50. W skład Grupy Comperia.pl SA wchodzi kilka serwisów i produktów, w tym Comperia.pl, ComperiaRaty, Comfino, Comperia Ubezpieczenia, Compero.pl oraz Telepolis.pl.