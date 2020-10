COVID-19 wymusza zmianę misji służb specjalnych

Według „The New York Times”, światowa rywalizacja o wynalezienie szczepionki przeciw COVID-19 spowodowała zmianę misji głównych agencji wywiadowczych na całym świecie, co „przypomina wyścig kosmiczny”. To zmiana – według przytaczanych ekspertów – która należy do najszybszych w historii.

W opinii dziennika każda większa służba szpiegowska na świecie próbuje dowiedzieć się, co robią inni w badaniach nad koronawirusem i wykraść informacje o tych badaniach. Duża część tego biomedycznego szpiegostwa ma miejsce w instytucjach międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), gdzie szpiedzy próbują uzyskać dostęp do przydatnych danych z rywalizujących krajów. Centralna Agencja Wywiadowcza i inne zachodnie agencje szpiegowskie uważnie obserwują swoich rywali, w tym chińskich i rosyjskich agentów, wewnątrz WHO.

Federalne Biuro Śledcze podjęło się ochrony amerykańskich uniwersytetów i korporacji, wykonujących najbardziej zaawansowane prace nad wirusem, w tym Uniwersytetu Północnej Karoliny (UNC). Według źródeł gazety, Departament Epidemiologii UNC został ostatnio poddany ciągłemu atakowi ze strony zagranicznych hakerów, podobnie jak główne amerykańskie firmy farmaceutyczne, w tym Gilead Sciences, Novavax i Moderna. W niektórych przypadkach szpiedzy próbowali uzyskać bezpośredni kontakt z naukowcami biomedycznymi.

Jednym z powodów, dla których administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zdecydowała o zamknięciu chińskiego konsulatu w Houston w lipcu 2020 r. było – zdaniem gazety – przekonanie, że chińscy szpiedzy wykorzystali go jako bazę, z której nawiązywano kontakty z amerykańskimi naukowcami.

Pomimo, że oficjalnie stanowisko USA w sprawie wyścigu szpiegowskiego dotyczącego koronawirusa jest czysto obronne, to jednak amerykańskie agencje wywiadowcze również próbują dowiedzieć się, jaką wiedzę posiadają rosyjscy, chińscy i irańscy naukowcy.

Źródło: The New York Times z 05.09.2020 r.