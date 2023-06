Creotech Instruments rozpoczął współpracę z Hanwha Systems, globalnym dostawcą rozwiązań obronnych z Korei Płd.

Creotech Instruments zawarł 20 czerwca 2023 roku porozumienie o współpracy z Hanwha Systems, wiodącym koreańskim podmiotem sektora obronnego. Firma jest częścią Hanwha Group, jednego z największych konglomeratów przemysłowych w Korei Płd. Celem współpracy jest wykorzystanie potencjału technologicznego partnerów dla stworzenia wspólnej oferty produktowej dla sektora militarnego i przemysłowego.

– Creotech Instruments jest jeszcze przed zasadniczą komercjalizacją opracowywanych przez nas technologii w obszarze zaawansowanej elektroniki i systemów satelitarnych, a mimo to nasze rozwiązania już teraz budzą wielkie zainteresowanie globalnych, wiodących podmiotów w obszarze high-tech, takich jak koreański Hanwha Systems, z którym właśnie zawarliśmy porozumienie o współpracy. Będziemy wspólnie działać nad rozszerzeniem oferty produktów do różnych zastosowań w obszarze militarnym i przemysłowym, w szczególności w obszarze małych satelitów opartych o platformę HyperSat opracowywaną przez Creotech – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Hanwha Systems to firma o zasięgu globalnym z siedzibą w Korei Płd., specjalizująca się w dostarczaniu inteligentnych technologii wykorzystujących synergiczne połączenie zaawansowanej elektroniki obronnej i przyszłościowej technologii ICT. Oferuje m.in. zintegrowane rozwiązania dla wywiadu oraz operacji dostarczając technologie w zakresie dowodzenia, kontroli, komunikacji, informatyki czy cyber-bezpieczeństwa. Zakres działalności firmy obejmuje m.in. technologie obronne mające zastosowanie na lądzie, morzu, w przestrzeni powietrznej oraz w komosie – dostarczając m.in. elektrooptykę i sensory podczerwieni dla średnich i dużych satelitów zwiadowczych.

– To już kolejny projekt Creotech w obszarze militarnym, po umowie z Agencją Uzbrojenia w maju br., co może stanowić jeden z wiodących kierunków dla naszej firmy w przyszłości. Hanwha Systems to podmiot stanowiący część Hanwha Group, postrzeganej na świecie jako firma, która osiągnęła olbrzymi sukces technologiczny i komercyjny, mający wpływ na globalny rozwój technologii. Dołożymy wszelkich starań, aby obie strony szybko osiągnęły realne korzyści z zawiązanego porozumienia – dodaje dr hab. Grzegorz Brona.

W maju br. Creotech Instruments podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na realizację projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”, obejmującego fazę 0 i A przygotowania konstelacji zgodnie z metodologią ECSS (European Collaboration for Space Standarization). Fazy 0 i A są pierwszymi fazami projektów kosmicznych w nomenklaturze ECSS. Projekt wykonywany jest w konsorcjum, w którym liderem jest Spółka, a członkiem Airbus Defence And Space z siedzibą we Francji. Wartość kontraktu dla tej fazy projektu wynosi około 6,5 mln PLN, z czego większa część przypada na Creotech.

Creotech Instruments jest firmą działającą w obszarze systemów satelitarnych i zaawansowanej elektroniki m.in do zastosowań kwantowych. Jako jedyna firma w Polsce Creotech osiągnął zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do kilkudziesięciu kg. Krokiem milowym w rozwoju Spółki jest projekt satelity EagleEye do obserwacji Ziemi w paśmie widzialnym budowanego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Platforma ta pozwala na realizację różnego rodzaju misji, od technologicznych i naukowych, poprzez misje obserwacyjne i telekomunikacyjne, aż po misje w daleki kosmos. Jej modułowa konstrukcja zapewnia pełną skalowalność satelitów w zakresie 10-60 kg, a w przyszłości także ponad 100 kg. Wyniesienie satelity EagleEye na orbitę wokółziemską planowane jest w 2024 roku na rakiecie amerykańskiej firmy SpaceX. Spółka jest też współrealizatorem projektu PIAST, w ramach którego planuje umieścić na orbicie konstelację trzech małych satelitów obserwacyjnych w 2025 roku, także opartych na platformie HyperSat.