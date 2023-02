Creotech po udanych negocjacjach z ESA został liderem konsorcjum projektu kwantowego

Creotech Instruments, wiodący w Europie producent systemów i podzespołów ded. technologii kwantowej, po raz kolejny został wybrany do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt z obszaru kwantowego. To wynik pomyślnie zakończonych negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), przedmiotem których było ustalenie warunków kontraktu dla projektu Quantum Key Distribution High Rate Detector Predevelopment. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie detektora pojedynczych fotonów z wysoką wydajnością kwantową. Urządzenie to znajdzie zastosowanie w stacjach naziemnych systemów kwantowej dystrybucji klucza QKD oraz komunikacji optycznej, w szczególności podczas komunikacji z misjami realizowanymi w daleki kosmos. Projekt rozszerzy portfolio Spółki w obszarze kwantowej dystrybucji kluczy o segment komunikacji z satelitami. Wartość kontraktu wynosi 799 128,07 EUR, a podpisanie umowy na realizację projektu planowane jest na marzec br.

– Cieszę się, że nasze kompetencje są zauważane i doceniane. Za nami kolejne zakończone powodzeniem negocjacje z ESA, tym razem dotyczące działalności z obszaru technologii kwantowej. Rozmowy obejmowały ustalenie warunków kontraktu dla projektu QKD HRDP, którego celem jest stworzenie specjalnego detektora pojedynczych fotonów. Znajdzie on zastosowanie m.in. w komunikacji z misjami realizowanymi w daleki kosmos, ale przede wszystkim będzie elementem składowym przyszłej sieci kwantowej dystrybucji kluczy szyfrujących przy pomocy satelitów. Liczymy na powodzenie tego projektu, ponieważ pozwoli on w istotny sposób przyczynić się do wzbogacenia naszego portfolio z obszaru kwantowej dystrybucji kluczy o segment komunikacji z satelitami. Ufam także, że odpowiednio dobrana dywersyfikacja oferty docelowo umożliwi nam dotarcie do szerokiej grupy klientów – mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. – Podpisanie umowy na realizację całego przedsięwzięcia z ESA planujemy na marzec tego roku – dodaje Brona.

Wartość ww. kontraktu opiewa na 799 128,07 EUR, z czego 399 734,58 EUR przypada dla Creotech Instruments S.A., jako lidera konsorcjum.

– Na realizację projektu mamy niespełna trzy lata. To optymalny czas, który postaramy się w pełni wykorzystać. Posiadamy cenną wiedzę z zakresu elektroniki kwantowej nowej generacji, mamy wyspecjalizowanych inżynierów i doświadczonych partnerów, m.in. z Monachium. Kwantowa dystrybucja kluczy szyfrujących jest przyszłością bezpiecznej telekomunikacji. Opublikowany 14.02.2023 przez MarketWatch raport „Global Quantum Key Distribution (QKD) Market Research Reports, Industry Size, Growth Opportunity, Regional Analysis 2023 to 2031” pokazuje, że w najbliższych latach rynek ten będzie rosnąć 30% rok do roku, osiągając wartość prawie 9 mld USD w 2031 roku – komentuje Grzegorz Brona.

QKD HRDP to nie jedyny projekt kwantowy, w którym znaczącą rolę odgrywa zespół Creotech Instruments. Spółka m.in. współtworzy najbardziej zaawansowany na rynku ekosystem sprzętowy do kontroli kubitów o nazwie Sinara, opracowywany wspólnie z wiodącymi grupami badawczymi, m.in. z Uniwersytetem w Oxfordzie.

Polscy specjaliści od kilku miesięcy biorą także czynny udział w przełomowym projekcie powstania pierwszego, dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Creotech odpowiedzialny jest także za stworzenie pierwszego polskiego komputera kwantowego, który docelowo powstanie w infrastrukturze HPC Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Projekt QKD HRDP jest jednak unikalny, ponieważ łączy kompetencje wypracowane przez Creotech w sektorze kwantowym z tymi wypracowanymi w sektorze kosmicznym.