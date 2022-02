Cyberatak na dziennikarzy medialnego imperium News Corp.

News Corp., koncern należący do Ruperta Murdocha, padł ofiarą ataku hakerskiego. W ostatnich dniach przestępcy włamali się na konta e-mail dziennikarzy redakcji koncernu, co wzbudziło obawy o bezpieczeństwo poufnych źródeł informacji. Celem cyberataku były placówki News UK – wydawcy dzienników Times i the Sun – a także Wall Street Journal i New York Post.

– Bardzo często cyberataki motywowane są finansowo. W tym przypadku wygląda to na atak na wolność prasy, co budzi obawy o bezpieczeństwo dziennikarzy i ich źródeł. Niepokojący jest fakt, iż nie wiemy, kiedy doszło do pierwotnego naruszenia bezpieczeństwa. Często mija kilka tygodni lub miesięcy, zanim takie ataki staną się widoczne. Kto wie, jakie szkody mogły powstać w międzyczasie – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor zarządzający firmy Check Point Software w Polsce.

Według informacji wewnętrznych News Corp., koncern wskazuje na zaangażowanie zagranicznego rządu w ten atak i działań szpiegowskich służb Chin. Firma powiedziała, że jest zaniepokojona dobrem swoich pracowników, dziennikarzy i źródeł, które komunikowały się z jej reporterami.

Firmy muszą sobie zdać sprawę z powagi zagrożenia. – Należy powstrzymać hakerów, zanim dostaną się do sieci, a to oznacza podejście zapobiegawcze, które wykorzystuje stała aktualizację systemów obejmującą urządzenia użytkownika końcowego, sieć fizyczną czy chmurę. Ataki Gen V są zbyt wyrafinowane, aby można je było pozostawić przestarzałym podejściom do bezpieczeństwa. W ubiegłym roku nasi badacze stwierdzili wzrost liczby takich ataków o 68% w Europie, podczas gdy na świecie było to 50%. W Check Point Software monitorujemy setki milionów sond na całym świecie w sieciach, punktach końcowych i telefonach komórkowych oraz wykorzystujemy ponad 30 technologii sztucznej inteligencji, aby nie tylko wykrywać, lecz zapobiegać zagrożeniom w czasie rzeczywistym. – dodaje Wojciech Głażewski.