Cykl ABC Windykacji. Co to jest windykacja online?

Tylko 27 proc. respondentów biorących udział w badaniu SW Research zrealizowanym na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w ramach kampanii „Windykacja? Jasna Sprawa” wiedziało, w jaki sposób firma windykacyjna może ich wesprzeć w spłacie zadłużenia.[1] Co dziesiąty ankietowany zapytany o konkretne narzędzia, które mogą pomóc w spłacie zaległych należności, wskazał na możliwość spłaty długu przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Co to jest windykacja online? Dlaczego jej znaczenie rośnie?

Z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że 80 proc. Polaków korzysta z Internetu.[2] Blisko 90 proc. ankietowanych twierdzi, że dzięki dostępowi do sieci ich życie jest łatwiejsze. Dotyczy to nie tylko codziennej komunikacji, pozyskiwania informacji, edukacji czy bankowości, ale szeregu innych spraw, które przez Internet można załatwić szybciej i prościej.

– Cytowane badanie, zlecone przez resort cyfryzacji, zostało zrealizowane rok temu. Dziś na świecie wciąż panuje pandemia koronawirusa, dlatego też sądzę, że liczba aktywnych użytkowników Internetu, ale również i spraw, które załatwiamy w sieci może być znacznie większa. Branża windykacyjna jeszcze przed pandemią oferowała możliwość spłaty zadłużenia online za pośrednictwem specjalnie przygotowanych do tego, bezpiecznych serwisach internetowych, bez konieczności wychodzenia z domu – mówi Andrzej Roter, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Czym jest zatem windykacja online? Zazwyczaj sformułowanie to dotyczy kilku obszarów. Po pierwsze osoba zadłużona może spłacić swoje zadłużenie online poprzez specjalne serwisy internetowe, które zostały stworzone przez niektóre firmy windykacyjne. Wszystko to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W takich systemach klient firmy, która obsługuje jego zadłużenie, może sprawdzić szczegóły swojego zadłużenia i przebieg danej sprawy, wybrać termin spłaty oraz ustalić wysokość rat. Najczęściej może również zapoznać się z treścią ugody przygotowanej przez firmę windykacyjną oraz zatwierdzić ją (przy uprzedniej weryfikacji np. kodem wysłanym poprzez SMS). Plusem takiego rozwiązania jest to, że system internetowy jest dostępny z każdego miejsca i w każdym momencie, gdyż działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest również dostępny z każdego urządzenia: komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy smartfona. Firma windykacyjna posiadająca takie rozwiązania informuje swoich klientów o możliwości skorzystania z takiego serwisu do obsługi zadłużenia.

Sformułowanie „windykacja online” może odnosić się również do serwisu internetowego, dzięki któremu przedsiębiorca może samodzielnie odzyskiwać należności. Specjalnie zaprojektowana platforma windykacyjna umożliwia m.in. wysyłanie przypomnień o płatności w różnych formach (m.in. e-mail, czy SMS). Często jest skomunikowana z programem księgowym danej firmy, dzięki czemu pobiera aktualne informacje na temat wystawianych faktur oraz płatności. Najpierw weryfikuje, które są po terminie oraz do których klientów należy wysłać przypomnienie.

