Czeska Policja będzie jeździć Land Cruiserami

Toyota dostarczyła czeskiej Policji w Průhonicach 12 modeli terenowych Land Cruiserów. Będą one służyć w Služba cizinecké policie (czeski odpowiednik Polskiej Straży Granicznej) na obszarach przygranicznych w całej Republice Czeskiej. Policja będzie stopniowo odbierać kolejne 38 aut z zakontraktowanej w przetargu liczby 50 samochodów Toyoty.

Łącznie 28 policyjnych Land Cruiserów w ciemnozielonym kolorze pomoże w wymagającej służbie czeskiej Straży Granicznej. Toyota Land Cruiser to jeden z ostatnich prawdziwych terenowych samochodów na rynku, umożliwiający patrolom policyjnym bezpieczne dotarcie tam, gdzie muszą pełnić swoją służbę, w tym w odległych górzystych terenach.

„Jesteśmy zaszczyceni, że czeska Policja oceniła nasz model jako najlepszą ofertę pod względem ceny i właściwości użytkowych. Cieszymy się, że Policja jest teraz wyposażona w odpowiednią technologię, na którą zasługuje podczas wykonywania swojej wymagającej służby” – powiedział Martin Peleška, dyrektor generalny Toyoty i Lexusa w Czechach.

Land Cruiser to samochód terenowy na ramie z ponad 65-letnią tradycją, znany z trwałości i niezawodności oraz świetnych właściwości terenowych. Jest to także nowoczesne auto o zaawansowanych technologiach bezpieczeństwa i wspomagających jazdę w terenie. Napędza go spełniający normę Euro 6 silnik wysokoprężny o pojemności 2,8 litra i mocy 177 koni mechanicznych, w połączeniu z 6-biegową manualną lub automatyczną skrzynią biegów i stałym napędem 4×4.

Na długiej liście dostępnego wyposażenia, ułatwiającego jazdę w trudnym terenie znajdują się skrzynia rozdzielcza z reduktorem, centralny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) Torsen z blokadą, tylny mechanizm różnicowy LSD Torsen, system wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) i pokonywanie podjazdów (HAC), układ zmiennej sztywności stabilizatorów (KDSS), system utrzymujący stałą prędkość w terenie (Crawl Control), system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu (Multi-Terrain Select), monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas dokonywania manewru (Tyre Angle Display), aktywne zawieszenie (AVS) z systemem regulacji wysokości tylnej osi (AHC) oraz Drive Mode Select. Samochód może się poruszać na 17- i 19-calowych kołach.

Samochody Toyoty, głównie z napędem hybrydowym, jeżdżą również w policji kilku czeskich miast. Hybrydy są wybierane do służby w miastach ze względu na niskie koszty eksploatacji i niewielką emisję spalin. Ich zakup został dofinansowany w programie dotacji Ministerstwa Środowiska.