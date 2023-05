Czujnik magnetyczny a indukcyjny. Kryteria wyboru sensorów zbliżeniowych

Czujniki stanowią obecnie nieodłączny element automatyki przemysłowej. Głównym zadaniem sensorów jest zbieranie informacji o otoczeniu i przekazywanie ich do systemów kontrolujących procesy produkcyjne. Dzięki zastosowaniu czujników możliwe jest automatyczne sterowanie procesami przemysłowymi, co pozwala na zwiększenie wydajności produkcji, zmniejszenie związanych z nią kosztów oraz poprawę jakości wyrobów. Czujniki magnetyczne czy indukcyjne – które z sensorów sprawdzą się najlepiej w Twoim przedsiębiorstwie? Zapraszamy do lektury.

Czujniki indukcyjne – zasada działania, zastosowanie, funkcjonalności

Czujnik indukcyjny to popularny typ detektora, wykorzystywany w przemyśle do wykrywania obiektów metalowych. Narzędzia te charakteryzują się wysoką niezawodnością, trwałością oraz dużą szybkością reakcji – bogactwo funkcjonalności sprawia więc, że sensory tego rodzaju wykorzystywane są podczas obsługi procesów produkcyjnych wymagających precyzyjnej i niezawodnej detekcji ruchu, położenia oraz obecności elementów metalowych.

W jakich branżach wykorzystywane są czujniki indukcyjne? Sensory te doskonale sprawdzą się w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w branży motoryzacyjnej, maszynowej, spożywczej oraz budownictwie. Nic jednak dziwnego – indukcyjne czujniki do pozycjonowania usprawniają całą masę procesów produkcyjnych, np. monitorowanie ruchomych części maszyn.

Czujnik magnetyczny a indukcyjny – kluczowe różnice

Czujniki magnetyczne wykorzystują pole magnetyczne do wykrywania ruchu lub położenia obiektu. Działają one na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, w której zmiana pola magnetycznego generuje prąd elektryczny. Czujnik magnetyczny może wykryć przez element wykonany ze stali kwasoodpornej położenie magnesu przymocowanego do części mechanicznej.

Jakie branże decydują się na wdrożenie nowoczesnych czujników magnetycznych? Zastosowanie tego rodzaju sensorów jest naprawdę szerokie – urządzenia sprawdzą się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym czy spawalniczym, skutecznie usprawniając prace wykonywane w obecności żużla spawalniczego.

Choć oba sensory bazują na podobnych zasadach działania, czujniki magnetyczne stosowane są zwykle w aplikacjach, w których konieczne jest wykrycie obiektu o właściwościach magnetycznych z dużych odległości nawet do 100 mm. Czujniki indukcyjne używane są z kolei do wykrywania metalowych elementów w maszynach i urządzeniach przemysłowych.

Postaw na sprawdzone rozwiązania za zakresu Przemysłu 4.0, wybierając innowacyjne produkty marki ifm electronic

Firma ifm electronic to doświadczony producent nowoczesnych technologii do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. W asortymencie marki znajdują się m.in. systemy do maszyn mobilnych, zaawansowane oprogramowania do parametryzacji oraz sensory do pozycjonowania, np. czujniki magnetyczne. Odwiedź stronę internetową dostawcy, aby poznać więcej szczegółów.