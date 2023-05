Zonda zmienia nazwę na zondacrypto

Założona w Polsce w 2014 roku, Zonda przez lata wypracowała reputację jednej z największych giełd kryptowalut w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz startup założony w Polsce, licencjonowany w Estonii, Włoszech i Litwie, ogłasza zmianę nazwy na zondacrypto. Ten ruch sygnalizuje chęć skupienia na wykorzystaniu potencjału blockchaina i kryptowalut w regulowanym środowisku. Krok w kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnego ekosystemu krypto stawia Zondę w czołówce globalnej branży.

W dniu 8 maja Zonda, jedna z największych giełd kryptowalut w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosiła zmianę swojej nazwy na zondacrypto. Nowa marka sygnalizuje chęć skupienia na wykorzystaniu potencjału blockchaina i kryptowalut poprzez dążenie do zaoferowania szerszego ekosystemu przeznaczonego zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników – wszystko w zgodzie z ostatnimi postępami regulacyjnymi w branży. To kolejny krok w kierunku zdobycia wiodącej pozycji w całej Unii, a następnie na świecie.

– Wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, przyczyniły się do szybszego i mądrzejszego rozwoju regulacji kryptowalutowych na całym świecie. Apelowaliśmy o to od dawna, więc bardzo nas cieszą m.in. działania podjęte przez organy regulacyjne Unii Europejskiej. Głosowanie nad projektem MiCA jest najlepszym dowodem na to, że Unia staje się świetnym miejscem do rozwoju innowacji kryptowalutowych, jednocześnie zapewniając inwestorom zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i pewność działania w zgodzie z przepisami. To przełom dla całej branży – i zarazem świetny moment, aby jako marka wkroczyć na nowy poziom – mówi Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

Rebranding to nie tylko zmiana nazwy. To również początek nowej ery – giełda uruchomi bowiem swoją pierwszą kryptowalutę: zondacrypto Token (ZND). Użytkownicy, którzy zainwestują w ten innowacyjny token użytkowy, odnotują korzyści takie jak: niższe opłaty, staking, ekskluzywny dostęp do nowych projektów i możliwość partycypacji w procesach decyzyjnych. Inne zmiany to m.in. nowa struktura opłat, która obowiązuje od kilku tygodni oraz nadchodząca aktualizacja aplikacji mobilnej.

– Obecna sytuacja w branży kryptowalutowej jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Zasadniczo obserwujemy teraz samooczyszczanie branży i eliminację firm, które nie prowadzą swojej działalności w sposób w pełni zgodny z prawem. Z drugiej strony obserwujemy rosnącą świadomość w zakresie kryptowalut i ich potencjału. Fakt, że wartość bitcoina ostatnio osiągnęła poziomy niewidziane od czerwca ubiegłego roku jest tego najlepszym dowodem. To bezprecedensowa okazja dla marek takich jak zondacrypto, których misją jest zapewnienie bezpiecznego i regulowanego środowiska do tradingu zarówno dla branżowych nowicjuszy, jak i weteranów. W tym momencie świat jest zainteresowany kryptowalutami, ale nie ma jeszcze przekonania, że to całkowicie bezpieczna technologia. I to właśnie staramy się naprawić – zapewniając inwestorom poczucie bezpieczeństwa – komentuje Stanisław Havryliuk, COO zondacrypto.

Decyzja o zmianie marki na zondacrypto została podjęta, aby dostosować się do zmieniającego się krajobrazu cyfrowych finansów i lepiej zaspokoić potrzeby użytkowników dzięki połączeniu możliwości technologii Web2 i Web3. Giełda będzie kontynuować misję Zondy, która za cel stawiała sobie budowanie mostów między starym światem finansów i nowym światem blockchaina, oferując bezpieczną, regulowaną i zgodną z przepisami zdecentralizowaną platformę finansową, edukującą użytkowników w temacie kryptowalut.

Rebrandingowi towarzyszy kampania billboardowa w Warszawie i Katowicach. To kolejny dowód potwierdzający, że kryptowaluty to nie tylko cyfrowe linie kodu – to aktywa, które realnie przekładają się na nasze życie.

Marka zondacrypto dąży do przyszłości, w której inwestorzy otrzymają jeszcze więcej możliwości dzięki połączeniu najlepszych aspektów technologii Web 2.0 i Web 3.0. Zmiana marki na zondacrypto to dopiero początek tej transformacyjnej podróży, która rozpoczęła się 8 lat temu w Katowicach.