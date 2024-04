Fundusz Unfold.vc inwestuje w Network Perspective. Wrocławska spółka rusza do USA

Network Perspective z Wrocławia stworzył technologię wspierającą firmy w podnoszeniu efektywności zespołów poprzez zautomatyzowaną interpretację nawyków współpracy. Wykorzystuje do tego algorytmy AI i innowacyjną metodę analizy sieci organizacji (ONA – Organizational Network Analysis).

Na rozwój produktu – m.in. synchronizację z nowymi źródłami danych oraz rozwój algorytmów deep learning – spółka otrzymała właśnie 1 mln zł od funduszu vc . Jej celem jest dostarczenie firmom spersonalizowanych i inteligentnych asystentów pomagających pracować wydajniej.

Network Perspective celuje w międzynarodowych klientów. Wchodzi z ofertą do USA, gdzie wdrożył już swoje rozwiązanie w zatrudniającej ponad 1000 osób Grupie Adaptavist, będącej wiodącym, globalnym partnerem firmy Atlassian i wspierającej ponad połowę spółek z listy Fortune 500. Do polskiej technologii przekonali się też m.in. CD Projekt Red czy Allegro. W gronie dotychczasowych inwestorów jest fundusz Ataraxy Ventures, tworzony m.in. przez Macieja Nogę, założyciela Pracuj.pl.



Z wyliczeń spółki Network Perspective wynika, że już po 3 miesiącach korzystania z jej autorskiej technologii, zespoły są o 8 proc. bardziej produktywne, zyskując nawet pół dnia w tygodniu na tzw. deep-work, czyli pracę głęboką (np. kodowanie w przypadku deweloperów). Zmiany możliwe są do osiągnięcia na poziomie nawet kilku tysięcy osób, co w kontekście zasobów ma gwarantować setki tysięcy zaoszczędzonych godzin rocznie. To ważne, bo w popandemicznym świecie wzrasta zapotrzebowanie na nowe rozwiązania i modele pracy przy jednoczesnej optymalizacji zaangażowania pracowników w powtarzalne i często niepotrzebne procesy, które według danych wrocławskiej spółki pochłaniają nawet 70 proc. czasu pracy. Na wagę złota są więc cyfrowe narzędzia poprawiające efektywność działań. Usprawnienia poszukiwane są w rozmaitych dziedzinach: od zdalnej rekrutacji i onboardingu, po podtrzymywanie relacji w firmie i rewizję doświadczeń współpracy zespołowej.

Ten ostatni obszar postanowił zagospodarować właśnie Network Perspective, koncentrujący się na wsparciu firm z branży technologicznej w Polsce i coraz silniej akcentujący swoją obecność w USA. Wspiera go w tym wrocławski fundusz Unfold.vc. Właśnie zainwestował w spółkę 1 mln PLN.

– Network Perspective to wyjątkowy projekt. Na podstawie zagregowanych danych pozwala zweryfikować tezy, które w firmach technologicznych, zwłaszcza zatrudniających powyżej 500 osób, były dotychczas jedynie w sferze intuicji liderów prowadzących zespoły. Network Perspective odkrywa przyczyny, nie tylko objawy przeciążenia współpracą, a także wyzwania w budowaniu relacji. Inwestycja w spółkę jest wynikiem naszej współpracy z nowojorskim akceleratorem WEVE. Startup przeszedł przez weryfikację ekspertów z USA, która zakładała udział w akceleracji jedynie zespołów mających potencjał na rozwój biznesu w Stanach. Zyskał dzięki temu wartościowe kontakty, know-how i szansę na efektywną ekspansję. Fakt ten był dla nas nie jednym, ale ważnym aspektem decyzyjnym w procesie inwestycyjnym – mówi Magda Surowiec z funduszu Unfold.vc.

Otrzymany kapitał spółka przeznaczy na rozwój platformy, składającej się obecnie z trzech części: dane, inteligencja i akcje.

– W praktyce oznacza to m.in. synchronizację z nowymi źródłami danych, np. repozytoria kodu, czy rozwój algorytmów deep learning oraz integrację z LLMs (large language models) w obszarze akcji. Chcemy dostarczyć organizacjom spersonalizowanych i inteligentnych asystentów pomagających pracować sprytniej i podnosić efektywność zespołów – tłumaczy dr Anita Zbieg, co-founderka i CEO Network Perspective.

Twórcy mocno skupiają się przy tym na ochronie prywatności, podkreślając wysoki poziom bezpieczeństwa i anonimizację danych – metadane w locie zamieniane są na ciąg znaków, bez pobierania treści, a raporty tworzone są wyłącznie na poziomie zespołów.

Cenny feedback

Technologia startupu analizuje metadane z systemów IT (email, kalendarz, czaty), odtwarzając niejako sieć współpracy, a następnie dostarcza liderom i ich zespołom regularną zbiorczą informację zwrotną, wartości referencyjne oraz propozycje akcji i mikroautomatyzacji, których wdrożenie w mierzalny sposób ma wpływać na poprawę jakości pracy. Analizowany jest m.in. czas poświęcony na spotkania, pracę głęboką i tzw. przełączanie kontekstu, a także więzi w zespole i pomiędzy zespołami. Analizy te pozwalają na poprawę komunikacji, sprawną i precyzyjną wymianę wiedzy i doświadczeń w firmie, a także monitorowanie poziomu obciążenia i eliminowanie nieefektywnych praktyk. Network Perspective szacuje, że dla firmy zatrudniającej 1000 osób wdrożenie rozwiązania to w sumie 12 tys. dni zaoszczędzonych rocznie. – Można sobie wyobrazić, że to czas równoważny kilkudziesięciu etatom pracy przez cały rok – tłumaczą founderzy i wierzą, że światowy popyt na ich technologię będzie rósł.

Network Perspective już może pochwalić się klientem z USA. To zatrudniająca blisko 1000 osób Grupa Adaptavist, będąca globalnym partnerem Atlassian i wspierająca ponad połowę firm z listy Fortune 500. Wrocławski startup do swojego rozwiązania przekonał ponadto m.in. CD Projekt Red czy Allegro.

Z nauki do biznesu

Spółka powstała w 2020 r. jako odpowiedź na rosnącą potrzebę transformacji firm w kierunku hybrydowych i zdalnych modeli pracy. Założyciele wywodzą się ze świata nauki. Dr Anita Zbieg, korzystając ze swojego doświadczenia z doktoratu w obszarze ONA (Organizational Network Analysis), od ponad 10 lat pracuje jako ekspert w analizie sieci oraz wzorców współpracy biznesowej, wspierając na przestrzeni lat m.in. World Bank i Aspen Institute. W prężnym rozwoju Network Perspective pomogło też doświadczenie drugiego z founderów, dr. Błażeja Żaka, który ma już na koncie tworzenie technologii w startupach. Pierwszy tech-biznes stworzył w 1998 r., a największym technologicznym sukcesem był Extradom.

– W Network Perspective adresujemy potrzeby biznesów poszukujących innowacyjnych sposobów pracy z naciskiem na maksymalizację efektywności zespołów. Ten trend jest już wyraźnie zauważalny w czołowych firmach technologicznych, dostrzegających potrzebę analizy dynamiki współpracy w takich obszarach jak alokacja czasu na spotkania, zmiana kontekstu czy praca intensywna – podkreśla dr Błażej Żak i przywołuje eksperyment przeprowadzony przez firmę Atlassian, która poprzez wprowadzenie bloku czasowego na tzw. pracę głęboką doprowadziła do zwiększenia osiągnięć tygodniowych celów u 70% pracowników.

– Kolejnym przykładem jest Uber, który poszedł o krok dalej, dodając aspekt skupienia do tradycyjnych metryk oceny wyników dla wszystkich zespołów inżynieryjnych. W naszym podejściu doskonale wpisujemy się zatem w istotne światowe trendy związane z przestrzenią pracy. To przede wszystkim rewizja doświadczeń i nawyków współpracy zespołowej oraz zapewnienie sprawnego i łatwego dostępu do aktualnych danych pochodzących z wielu różnych systemów współpracy celem zwiększenia produktywności zespołów. Nasze inteligentne rozwiązania się sprawdzają i działają w pełni automatycznie, dzięki czemu możemy pochwalić się świetną retencją klientów – podsumowuje Anita Zbieg.

Założyciele startupu podkreślają, że spółka już na tym etapie jest bliska osiągnięcia pełnej rentowności i ma stuprocentową retencję zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Procesuje metadane opisujące miliony godzin pracy i biliony interakcji, którymi karmione są inteligentne algorytmy rozwijane we współpracy z polskimi profesorami pracującymi w obszarze sztucznej inteligencji.

Dotychczas w ramach rund inwestycyjnych i grantów Network Perspective zebrał łącznie w sumie 5 mln zł finansowania. W rundzie pre-seed w Network Perspective zainwestował fundusz Ataraxy Ventures, tworzony m.in. przez Macieja Nogę, założyciela Pracuj.pl.