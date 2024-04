Coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania „pod klucz”

Rynek nieruchomości mieszkaniowych dostosowuje się do rosnących oczekiwań kupujących mieszkania, oferując coraz większy wybór pakietów wykończeniowych – od tych najbardziej podstawowych po projekty indywidualne. Usługa ta, zyskuje na popularności już nie tylko wśród inwestorów, ale również i osób nabywających lokal na własny użytek. Portal RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli firm deweloperskich o koszt i dostępność tego rozwiązania.

Iwona Kołodziejczyk, General Manager w Toscom Development

Trend zakupu na rynku pierwotnym mieszkań „pod klucz” bardzo zyskuje na popularności. Coraz częściej klienci wolą powierzyć całościową opiekę nad etapem wykończenia lokalu wyspecjalizowanej firmie. Nie chcą podejmować się takiej koordynacji samodzielnie, bo to zabiera mnóstwo czasu i często przysparza wielu powodów do stresu. Okazuje się też, że kupno pakietu wykończeniowego nie jest wcale droższą opcją. W pakiecie klient otrzymuje bowiem nie tylko określony zakres prac budowlanych, ale może też liczyć na doradztwo architekta, który dopasowuje obecne trendy do preferencji nabywcy. Taki specjalista opracowuje całą koncepcję układu funkcjonalnego wraz z modelowaniem mieszkania, a także projekt aranżacji wnętrz przedstawiony na atrakcyjnych wizualizacjach.

Przy naszej wrocławskiej inwestycji Bernardyńska 4 współpracujemy z renomowanym biurem projektowym KODO. Ceny pakietów wykończeniowych w apartamentach zaczynają się od 1350 zł/m2. Trzeba przy tym pamiętać, że przy urządzaniu mieszkania nie warto kierować się tylko ceną. Duże znaczenie mają przede wszystkim wysokojakościowe materiały wykończeniowe, które są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Dotyczy to zarówno ścian, podłóg, jak i mebli czy drobniejszych sprzętów.

Mariusz Jędrzejczak, Dyrektor Działu Komercjalizacji usług Lokum Deweloper

Od kilku lat obserwujemy duży popyt na mieszkania wykończone pod klucz, a w ostatnim czasie trend ten się jeszcze umacnia. Z tego typu udogodniania korzystają zarówno klienci dokonujący zakupu na własne potrzeby, jak i kupujący mieszkania w celach inwestycyjnych. W ramach naszego programu Lokum pod klucz proponujemy aranżację wnętrz w 4 różnych pakietach, które różnią się między sobą przede wszystkim elementami i materiałami wykończeniowymi. Bardzo często klienci w ramach wybranego pakietu wybierają elementy wyposażenia spoza dedykowanego katalogu, które następnie nasi projektanci dostosowują do indywidualnego projektu wykończenia wnętrz. Średni koszt aranżacji lokalu, na jaką dziś decydują się nasi klienci, to około 1500 zł/mkw. Największą zaletą takiego rozwiązania jest 2-letnia gwarancja oraz indywidualny projekt i opieka architekta. Wybór takiej usługi daje też pewność wysokiej jakości wykonania, terminowego czasu realizacji, a także precyzyjnie oszacowanego kosztorysu. Nad całością prac czuwa sprawdzony zespół fachowców nadzorujących i prowadzących prace w mieszkaniu.

Katarzyna Unold, Dyrektorka Zarządzająca ACCIONA w Polsce

Mieszkania pod klucz coraz częściej pojawiają się w ofercie deweloperów. W ramach tej usługi oferowanych jest kilka rodzajów rozwiązań – od podstawowego zakresu i standardu, który jest uwzględniony w cenie mieszkania jako zachęta sprzedażowa, po wyrafinowane programy wykończeniowe z wieloma wariantami cenowymi. W przypadku projektów butikowych, luksusowych deweloper oferuje konsultację z architektem wnętrz i stworzenie indywidualnego projektu, wycenę i wykonawstwo. Klienci coraz bardziej doceniają komfort „mieszkań pod klucz”, ale musi być to oferta atrakcyjna cenowo z szerokim wachlarzem możliwości i materiałów wykończeniowych do wyboru.

Magdalena Wiewiór, Dyrektorka Departamentu Komunikacji i Projektów Marketingowych, Develia S.A.

Ceny pakietów wykończeniowych oferowanych w naszych inwestycjach rozpoczynają się od 1300 zł za metr kwadratowy, natomiast klienci rozszerzają je o indywidualne rozwiązania, bardziej dopasowane do ich potrzeb i preferencji.

Obserwujemy stały wzrost popularności tego typu usług. Jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie, że wykończenie pod klucz to produkt tylko dla inwestorów. Dziś duża grupa nabywców podziela opinię, że wykańczanie lokalu we własnym zakresie wymaga dużo pracy, często jest stresujące, a efekt końcowy nie zawsze odpowiada oczekiwaniom. Dlatego osoby kupujące na użytek własny coraz częściej i chętniej korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm. Mając gotowy projekt, ustalony harmonogram prac, budżet i sprawną ekipę zyskują gwarancję, że prace zostaną zrealizowane w terminie i bez niespodzianek. Develia współpracuje z doświadczonymi firmami wykończeniowymi, o sprawdzonej historii realizacji, dlatego rekomendujemy naszym klientom korzystanie z ich usług. Współpracujące z nami pracownie w momencie podpisania umowy udzielają klientom gwarancji niezmienności ceny końcowej, co w czasach niepewności w zakresie kosztów materiałów budowlanych ma znaczenie.

Andrzej Gutowski, Wiceprezes i Dyrektor Działu Sprzedaży RONSON Development

Z możliwości wykończenia inwestycji pod klucz korzysta wielu klientów. Szacujemy, że 15-20 procent nabywców naszych mieszkań decyduje się na współpracę z firmami, które polecamy jako RONSON. Współpracujemy w tym obszarze z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się aranżacją wnętrz. Dzięki temu w każdym z miast, w którym prowadzimy inwestycje, nasi klienci mogą liczyć na pomoc sprawdzonych firm partnerskich, które zaprojektują wykończą i umeblują mieszkanie według standardu, dopasowanego indywidualnie pod wizję i potrzeby każdego klienta. Nasi partnerzy oferują zróżnicowane pakiety, ceny zaczynają się od 999 zł za mkw.

Małgorzata Przepiera, Kierownik Sprzedaży – region Szczecin w PCG

W PCG oferujemy lokale wraz z możliwością wygodnego wykończenia mieszkania pod klucz. To kompleksowe rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością. Na skorzystanie z profesjonalnej pomocy zdecydowało się około 25% klientów, którzy zakupili apartament na osiedlu Victoria Apartments I w Szczecinie. Nasi specjaliści przeprowadzili ich przez cały proces, począwszy od projektu na realizacji kończąc.

Warto podkreślić, że w PCG nie chodzimy na skróty. Nie działamy szablonowo i nie proponujemy do wyboru „gotowców”. Współpracujemy z profesjonalną pracownią projektującą i realizującą wnętrza, która przez lata zdobywała doświadczenie w obsłudze polskich i zagranicznych klientów premium. Nasi nabywcy mogą więc liczyć na projekt skrojony nie tylko pod określony budżet, ale przede wszystkim pod swoje własne potrzeby i preferencje dotyczące przyszłego mieszkania. Gwarantujemy, że po zakończeniu prac, będą cieszyć się życiem w pięknie zaplanowanej i urządzonej przestrzeni apartamentowej.

W zakresie kosztów wygląda to następująco: wykończenie w podstawowym zakresie jest to kwota około 2000 zł/m2, a za opcję pod klucz trzeba zapłacić około 4000 zł/m2 w zależności od tego jaki budżet chce się na to przeznaczyć. W przypadku inwestycji Victoria Apartments w Szczecinie istnieje możliwość zobaczenia gotowego apartamentu pokazowego z widokiem na jezioro.

Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Popularność mieszkań pod klucz jest uzależniona od indywidualnych potrzeb Klientów oraz kontekstu inwestycyjnego. W przypadku osób poszukujących mieszkania na własne potrzeby, zainteresowanie tym modelem jest zazwyczaj dość ograniczone. Z naszych obserwacji wynika, że klienci preferują spersonalizowane projekty szyte na miarę konkretnych potrzeb. Dodatkowo, sam proces projektowania i urządzania mieszkania jest też dla wielu osób ważnym i angażującym momentem. Za wyborem mieszkań pod klucz na pewno przemawia jednak cena – zwykle taki uniwersalny projekt jest tańszy, więc jest on wybierany przez klientów, którzy poszukują bardziej przystępnych cen i optymalizacji budżetu.

Zdecydowanie częściej po mieszkania pod klucz sięgają klienci inwestycyjni. Dzieje się tak, ponieważ zakup gotowego mieszkania minimalizuje nakłady czasowe i finansowe związane z procesem wykończenia oraz urządzenia nieruchomości. Szczególnie atrakcyjne mogą być propozycje obejmujące nie tylko wykończenie, ale również umeblowanie i wyposażenie, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Gotowe, urządzone mieszkanie może od razu zacząć “pracować” na zysk klienta inwestycyjnego.

Ostatnie apartamenty inwestycyjne z kompletnym wykończeniem i wyposażeniem można nabyć m.in. w naszej inwestycji Jerozolimskie Invest, w cenie od około 13 tys. zł/mkw., co stanowi mocno konkurencyjną ofertę na rynku. Mieszkania wykończone pod klucz będą także oferowane w naszej inwestycji Apartamenty na Wzgórzach w Zawadzie pod Krakowem. W J.W. Construction współpracujemy z biurami projektowymi DEER Design i REDNET, a obecnie przy wyborze oferty tego drugiego biura klient otrzymuje 5 proc. rabatu na wykończenie mieszkania.

Barbara Kunicka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Unidevelopment SA

Popularność pakietów wykończenia mieszkań „pod klucz” wśród kupujących jest uzależniona m.in. od lokalizacji poszczególnych nieruchomości i ich charakteru. We wszystkich przypadkach skorzystanie z tego typu usługi niesie jednak dla kupujących podobne korzyści. Przede wszystkim daje gwarancję terminu ukończenia prac oraz ceny. To ważne aspekty, ponieważ dla wielu klientów, zwłaszcza osób niemających doświadczenia w wykańczaniu mieszkania, samodzielne oszacowanie budżetu i określenie harmonogramu prac może się okazać trudne. Dzieje się tak m.in. z powodu zmiennych związanych z dostępnością ekip remontowych, zmian cen materiałów czy uzależnienia jednych prac od drugich. Choć z możliwości wykończenia mieszkania „pod klucz” korzystają klienci o różnych profilach, to z naszych obserwacji wynika, że szczególnie zainteresowane taką możliwością są osoby, które kupują lokale inwestycyjnie.

Angelika Kliś, Członkini Zarządu ATAL

Klientom oferujemy program wykończeń ATAL Design, który jest naszą istotną przewagą konkurencyjną. Nabywcom mieszkań daje on komfort, opiekę specjalisty, a także pozwala na zaoszczędzenie czasu i zaplanowanie budżetu na wykończenie. Kupujący zyskują pewność co do terminowości i jakości robót, gwarantowanych umową. Ponadto nie muszą kłopotać się kontrolą ekip oraz odbiorem prac.

W zależności od lokalizacji, prestiżu i charakteru danej inwestycji oraz profilu klienta, procentowy udział nabywców korzystających z pakietu wykończeniowego ATAL Design mieści się w przedziale 25-50 proc. Przeciętnie jest to co trzeci kupujący. Częściej na formułę „pod klucz” decydują się klienci inwestycyjni, lecz jest ona coraz popularniejsza wśród osób kupujących mieszkanie na własne potrzeby.

W programie ATAL Design do wyboru są trzy pakiety: Basic, Optimum i Premium. Różnią się one cenami, gdyż zróżnicowany jest także ich standard. Najtańszy pakiet kosztuje 999 zł za mkw. mieszkania; najdroższy 1499 zł. Najczęściej wybieraną opcją jest Basic. Jednakże, gdy zsumować dane dotyczące dwóch pozostałych, okaże się, że podobnym zainteresowaniem cieszą się warianty średni i ten o najwyższym standardzie.

Zakup wykończonych lokali jest trendem, który w Polsce będzie się umacniał. Dlatego stale udoskonalamy naszą usługę w tym zakresie. To dominująca forma sprzedaży mieszkań w Europie Zachodniej, zwłaszcza tam, gdzie rozwinięty jest rynek wynajmu.

Paweł Muchowicz, Dyrektor Sprzedaży YIT Polska

Pierwsze kroki przy zakupie mieszkania to oczywiście decyzje dotyczące wyboru samego lokalu, projektu czy lokalizacji. Wielu klientów uważa, że po tym etapie pozostaną już łatwiejsze decyzje, między innymi związane z wykończeniem mieszkania, czyli doprowadzeniem lokalu od stanu deweloperskiego do stanu wykończenia pod klucz.

Praktyka pokazuje jednak, że wykończenie mieszkania może być podobnym, jeżeli nie większym wyzwaniem, co sam wybór lokalu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, YIT proponuje usługę wykończenia pod klucz realizowaną przez naszych partnerów, takich jak firma KODO, Deer Design czy Grast&MTB.

Klienci YIT mogą liczyć na profesjonalną i rzetelną obsługę wraz z fachowym doradztwem oraz solidnym wykonaniem.

Wykończenie pod klucz może odbyć się na zasadzie wyboru pakietu odpowiadającego naszym potrzebom lub usługi bardziej indywidualnej, dopasowanej do naszych oczekiwań. Cena jest bardzo uzależniona od zakresu, jaki jest zaplanowany oraz od elementów, takich jak np. zabudowy stolarskie, jednak podstawowe wykończenie lokalu to koszt około 1 300 zł za metr kwadratowy. Należy jednak pamiętać o kosztach, które mogą nie być wliczone w ceny pakietów lub usług.

Monika Perekitko, Członek Zarządu Dom Development

Na przełomie roku wprowadziliśmy w Dom Development zupełnie nową ofertę programów wykończeniowych i dzięki temu zauważyliśmy skokowy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniem. Jeszcze w zeszłym roku ok. 20% naszych klientów kupowało mieszkania wykończone pod klucz, dziś już co trzecia transakcja obejmuje lokal z wykończeniem. Polski rynek ma jednak pod tym względem wiele do nadrobienia w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, w których często wszystkie sprzedawane mieszkania są już wykończone.

Najważniejsza cecha nowych programów – prawdziwy game changer na rynku – to możliwość odbioru wykończonego mieszkania w tym samym momencie co lokalu w standardzie deweloperskim. Jeśli więc klient nabył mieszkanie na własny użytek, wystarczy już tylko wnieść meble ruchome i można mieszkać. A jeśli kupiono lokal, by go wynająć to można to zrobić już kilka dni po odebraniu kluczy. Kolejnym mocnym punktem nowej oferty Dom Development jest możliwość wykończenia mieszkania według własnego pomysłu (program KONCEPT) lub skorzystania z gotowych propozycji stworzonych w oparciu o nasze doświadczenie i trendy rynkowe (program PROFIT). Atrakcyjna jest także cena, która zaczyna się już od 990 zł/m2 w przypadku programu PROFIT albo od 1354 zł/m2 w przypadku programu KONCEPT. Dodatkowo, oba programy oferujemy w wersji z zabudową kuchenną oraz sprzętem AGD. Co ciekawe, cieszą się one największą popularnością, bo w przeciwieństwie do konkurencji my nie etapujemy prac wykończeniowych tylko realizujemy je jednocześnie, skracając cały proces, dzięki czemu klient otrzymuje od nas wykończone mieszkanie od razu razem z kuchnią.

Niedawno opublikowaliśmy wyniki bardzo ciekawego badania, z którego wynika, że proces wykańczania mieszkania na własną rękę jest bardzo stresujący, czasochłonny, nieprzewidywalny, a często też kosztowny. Blisko 60% badanych potrzebowało co najmniej 4 miesięcy na wykończenie mieszkania. W przypadku połowy ankietowanych kosztowało ono od 1000 do 1500 zł za 1 m2, a dla ponad 40% osób było to więcej niż 1500 zł. My mówimy o podobnym koszcie i oddaniu wszystkiego w ręce naszego generalnego wykonawcy – bez stresu, męczących zakupów, szukania fachowców, doglądania robót, niedotrzymanych terminów, przekroczonego budżetu czy ryzyka rosnących cen.

Jesteśmy przekonani, że przy takich cenach i takim czasie realizacji naszych programów wykończeniowych, możemy odwrócić sytuację na rynku i sprawić, że wykończone mieszkanie stanie się nowym standardem deweloperskim, jak w Europie Zachodniej. Pozytywny odbiór naszej nowej oferty wykończenia dowodzi otwartości rynku w tym względzie.