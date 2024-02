Prognozy deweloperów na 2024 rok: wysokie ceny, nowe inwestycje i oczekiwanie na rządowy program

Wysokie koszty finansowania, trudności z dostępnością gruntów oraz oczekiwanie na finalny kształt rządowego programu Mieszkanie na Start – tak w skrócie można określić prognozy deweloperów na kolejne miesiące tego roku. Pomimo tych wyzwań, plany dotyczące wprowadzenia nowych projektów są ambitne. O to, co planują deweloperzy mieszkaniowi w 2024 r. i czego mogą spodziewać się ich klienci, portal RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli największych firm deweloperskich w Polsce.

Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL

Jestem zdania, że duże firmy, takie jak ATAL, będą uruchamiać kolejne inwestycje i projekty. Mniejsze wciąż będą mieć problemy z dostępnością do gruntów i atrakcyjnego finansowania swojej działalności.

W scenariuszu na 2024 r. zakładam obniżkę stóp procentowych, lecz może to nastąpić dopiero w trzecim, czwartym kwartale. Dałoby to kolejny impuls po stronie popytowej. W tym kontekście czekamy również na finalny kształt nowego programu wsparcia kupujących, który wpłynąłby pozytywnie na wyniki kontraktacji deweloperów.

Mieszkania aktualnie są towarem deficytowym. To m.in. efekt wyhamowania nowych budów na rynku za sprawą wysokich kosztów finansowania. Odczuwalna luka podażowa, a do tego szybkie tempo upłynniania bieżącej oferty oraz pojawiająca się presja płacowa tworzą otoczenie, w którym można zakładać kilkuprocentowe podwyżki cen mieszkań w 2024 r.

Podobnie jak w minionym roku, planujemy wprowadzenie do sprzedaży około kilkunastu nowych inwestycji. Pozwoli to nam utrzymać na stałym, atrakcyjnym poziomie ofertę mieszkań dla odbiorców w różnych segmentach rynku.

Naszą strategią jest konsekwentne budowanie pozycji lidera rynku nieruchomości w największych regionach kraju. Polski rynek jest mocno rozdrobniony, więc istnieje duży potencjał do zwiększenia w nim udziału.

Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu, Develia S.A.

W 2024 roku zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o ponad 3 tys. mieszkań. Najwięcej projektów planujemy na I kwartał. Obecna sytuacja na rynku jest trudna ze względu na bardzo niską podaż, dlatego też fakt, że jesteśmy w stanie w krótkim okresie wprowadzić do sprzedaży tyle lokali, daje nam przewagę konkurencyjną. Nowe inwestycje zostaną uruchomione praktycznie we wszystkich miastach, w których działamy. Będą to zarówno kolejne etapy już realizowanych osiedli, takich jak Aleje Praskie i Bemosphere w Warszawie, Przemyska Vita i Południe Vita w Gdańsku, Ceglana Park w Katowicach czy Orawska Vita we Wrocławiu, jak i zupełnie premierowe projekty. Planujemy również rozszerzyć naszą działalność w na rynku poznańskim.

Cezary Grabowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immoblier Polska

W roku 2024 klienci mogą oczekiwać większej oferty mieszkaniowej niż w 2023, a to dlatego, że deweloperzy zaczną wprowadzać do sprzedaży te inwestycje, które wstrzymali w czasie pandemii. To dobra wiadomość dla klientów, którzy w tym roku będą decydować się na zakup nieruchomości mieszkaniowej. Ważnym aspektem dla branży, szczególnie w pierwszej połowie roku, będzie skonkretyzowanie założeń rządowego programu „Mieszkanie na start”. Na podstawie tego, co obecnie wiemy, projekt ten będzie sprzyjał rodzinom z dziećmi, które chcą kupić większe mieszkanie. Kolejnym wyzwaniem, na którym na pewno skoncentruje się nasza branża, są rozwiązania ekologiczne. Klienci przykładają coraz większą uwagę do zielonego otoczenia budynków, nowych nasadzeń, a także technologii, które umożliwiają oszczędzanie energii.

W 2024 roku najpopularniejsze będą nadal mieszkania tzw. kompaktowe. Tu ważne jest mądre projektowanie i racjonalizacja powierzchni użytkowej, czyli realizacja jak największej liczby funkcjonalnych pomieszczeń na małym metrażu. Oczywiście sytuację w branży będzie kształtować też sytuacja geopolityczna, w której najważniejszym czynnikiem jest wojna w Ukrainie. Możemy spodziewać się, że coraz więcej Ukraińców zechce powrócić do swojego kraju, a co za tym idzie mieszkania, które wynajmowali do tej pory, wrócą na rynek. Dodatkowo pod uwagę trzeba wziąć też możliwy odpływ pracowników firm budowlanych, którzy również wrócą do Ukrainy. Co więcej, gdy sytuacja u naszego sąsiada się uspokoi, coraz więcej firm budowlanych zainteresuje się wejściem na ten rynek, a to może spowodować, że będziemy się borykać w Polsce z problemem braku generalnych wykonawców.

Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment SA

Obecnie w naszym kraju zapotrzebowanie na nowe mieszkania jest znacznie wyższe niż ich podaż. Deweloperzy dążą do uzupełnienia oferty, jednak przygotowując nowe inwestycje, muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom – w tym związanym z dostępnością gruntów czy procedurami administracyjnymi. Między innymi to te czynniki zewnętrzne powodują, że zgodnie z danymi GUS w ubiegłym roku spółki działające w naszym kraju ukończyły o 5,2% mniej inwestycji mieszkaniowych niż w 2022 roku i uzyskały aż o 20,6 % mniej pozwoleń na budowę niż rok wcześniej. Ta sytuacja przełoży się zapewne na ograniczoną dostępność mieszkań w tym roku. Jednocześnie w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dodatkowego wzmocnienia popytu w związku z zapowiadanym programem „Mieszkanie na start”. Jako Unidevelopment planujemy w 2024 roku rozpoczęcie przynajmniej 5 nowych projektów deweloperskich. Nasze nowe inwestycje ruszą w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Radomiu – w lokalizacjach cieszących się dużym zainteresowaniem klientów.

Tomasz Wilczek, Dyrektor ds. rozwoju ACCIONA w Polsce

Trudno mi wypowiadać się w imieniu wszystkich firm deweloperskich, ale prawdopodobnym jest, że plany ACCIONA pokrywać się będą z działaniami innych deweloperów na polskim rynku. W 2024 roku zależy nam na pozyskiwaniu nowych gruntów oraz budowaniu banku ziemi, które są odpowiedzią na trudną sytuację związaną z dostępnością terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe.

W nowym roku chcemy też umocnić swoją pozycję na rynku deweloperskim w Warszawie oraz Trójmieście. W planach mamy m.in. wprowadzanie do sprzedaży nowych projektów, które obecnie są w fazie przygotowania. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad wejściem z inwestycjami do Łodzi, Wrocławia czy Krakowa. Czujemy, że przed nami rok pełen wyzwań i ciężkiej, ale przynoszącej efekty pracy.

Tomasz Łapiński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska

W 2024 r. oddamy do użytkowania trzy znaczące inwestycje obejmujące blisko 500 lokali, które rozpoczęliśmy w minionych latach. Zakończymy drugi, ostatni etap osiedla Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku ze 118 mieszkaniami oraz pierwszy etap projektu Modena w Poznaniu z 263 mieszkaniami. Gotowy na przyjęcie lokatorów będzie też projekt mieszkaniowy premium Leśna Sonata w Sopocie, gdzie przewidziano 108 apartamentów. Dodatkowo w najbliższej przyszłości planujemy rozpoczęcie trzech nowych inwestycji w Warszawie, Krakowie, jak też w Sopocie i powiększenie tym samym naszej oferty o ponad 450 mieszkań i lokali.

W stolicy już wkrótce rozpoczniemy budowę nowego osiedla Hi Mokotów przy ul. Bokserskiej. Dzięki temu projektowi nasza oferta powiększy się o 224 mieszkania w trzech nowoczesnych budynkach.

W Krakowie przy ul. Herlinga-Grudzińskiego, w modnej dzielnicy Zabłocie, powstanie osiedle Craft. W nowym kameralnym budynku zaprojektowano 94 mieszkania, z czego 80 proc. będą stanowiły popularne obecnie lokale do 46 mkw.

Przy ul. Haffnera w Sopocie w I kw. tego roku ruszy kolejna inwestycja, którą klasyfikujemy jako premium. W niezwykle atrakcyjnej lokalizacji, zaledwie kilka minut od plaży, powstaną dwa pięciokondygnacyjne budynki, które pomieszczą 133 lokale o różnym przeznaczeniu, o powierzchniach od 28 do 190 mkw.

W drugiej połowie roku planujemy uruchomienie kolejnych czterech inwestycji – po jednej w Trójmieście i Poznaniu oraz dwóch w Warszawie i tym samym wprowadzenie do oferty kolejnych blisko 500 lokali. Harmonogram realizacji tych zamierzeń będzie jednak w bardzo dużej mierze powiązany z tempem ścieżki administracyjnej, która, jak wiadomo, jest głównym czynnikiem determinującym wielkość oferty mieszkaniowej w Polsce.

Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Rok 2024 zaczął się dla naszej firmy intensywnie, ponieważ planujemy rozszerzyć ofertę o dwie nowe inwestycje. Pierwsza z nich to “Zielony Lewandów” na Białołęce – kameralne osiedle willi miejskich. Tak samo, jak oddane do sprzedaży w ubiegłym roku inwestycje “Naturalnie Aluzyjna” oraz “ECOBerensona”, “Zielony Lewandów: zostanie zrealizowany w technologii szkieletowej, wzbogaconej o dodatkowe, prośrodowiskowe i efektywne energetycznie rozwiązania. Projekt jest zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie tworzenia budynków – począwszy od projektowania, przez prace konstrukcyjne aż po eksploatację.

Również w tym roku ruszą prace nad wyjątkowym projektem w naszym portfolio – inwestycją “Tenis Garden” w Jachrance nad Jeziorem Zegrzyńskim. To kompleksowe, wielofunkcyjne przedsięwzięcie wykorzystujące turystyczno-rekreacyjny potencjał tego terenu. Obejmuje ono prestiżowe, willowe osiedle mieszkaniowe zaaranżowane w zgodzie z naturalnym ukształtowaniem terenu, w otoczeniu zieleni, z dostępem do mariny. Oprócz inwestycji mieszkaniowej, zaplanowany jest tam także luksusowy hotel oraz kompleks sportowy o profilu tenisowym.

Jak widać nie zwalniamy więc tempa również w jeśli chodzi o rozwój naszej działalności hotelowej. W tym roku planujemy wystartować w tym kontekście m.in. z luksusowym hotelem w Krakowie, w bardzo znanej i atrakcyjnej lokalizacji na Wielopolu.

Tomasz Szychliński, Prezes Zarządu Toscom Development

Naszym głównym celem na 2024 rok jest zakończenie budowy pierwszego etapu najbardziej prestiżowej inwestycji Toscom Development we Wrocławiu, czyli Bernardyńskiej 4. Planujemy oddać budynek w drugim kwartale i wierzymy, że będzie nową jakością na lokalnym rynku oraz wyznaczy najwyższy standard inwestycji premium. Razem z architektami i wykonawcami włożyliśmy dużo pracy, by nieruchomość wyróżniała się ponadczasową architekturą i doskonale wpisała się w zabytkowe otoczenie w pobliżu ścisłego centrum miasta i Parku Słowackiego. Dodatkowo, wsłuchując się w głosy klientów, na terenie inwestycji planujemy prezentować sztukę lokalnych artystów, aby jeszcze mocniej podkreślić charakter budynku, a także jego wyjątkowość. Tym samym chcemy pokazać, że jako Toscom Development oferujemy jeszcze więcej – słuchamy potrzeb i potrafimy na nie odpowiadać.

Piotr Baran, Prezes Zarządu PCG

Właśnie rozpoczęliśmy budowę Osiedla BO na wrocławskich Kowalach. Jest to projekt unikatowy. Oferujemy domy szeregowe w klasie premium, w cichym i zielonym otoczeniu, a jednocześnie z szybkim dostępem do centrum. W pierwszym etapie zrealizujemy 21 budynków, obejmujących 42 apartamenty z garażami i komórkami lokatorskimi. Zaprojektowaliśmy dwa typy lokali do wyboru – 4 pokoje z ogródkiem na parterze lub 4 pokoje z balkonem na piętrze. Oddanie do użytkowania planujemy na III kwartał 2025.

W Szczecinie kontynuujemy nasz projekt Victoria Apartments. To prestiżowe osiedle nad jeziorem Dąbie z takimi udogodnieniami dla mieszkańców jak: własna marina, tarasy na dachach budynków czy sauna z widokiem na nadbrzeże. W ramach drugiego etapu oferujemy 55 komfortowych apartamentów, łącznie oddamy ich 155. W zależności od postępów sprzedaży rozważamy też uzupełnienie oferty o dwa kolejne budynki.

W Wałbrzychu nasze działania koncentrujemy na sprzedaży gotowych mieszkań z oferty Nowego Podzamcza. Niewątpliwym atutem jest lokalizacja z widokiem na Książański Park Krajobrazowy, nieopodal Zamku Książ. To też pierwsza tak nowoczesna inwestycja w tym mieście.

W Legnicy, przy ulicy Chojnowskiej na Tarninowie, budujemy pierwszy etap osiedla Novaforma. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z tym prawdopodobnie przed końcem roku wprowadzimy do oferty drugi etap.

Podsumowując – plany są ambitne, jak zawsze mierzymy wysoko. To z pewnością będzie dobry i ważny czas, bo w 2024 roku obchodzimy jubileusz 35-lecia istnienia firmy.

Anna Skotnicka – Ryś, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w firmie Profbud

Rok 2024 zapowiada się dla firmy Profbud jako okres dynamicznego rozwoju i różnorodnej aktywności. Rozpoczęliśmy go, ogłaszając historyczne partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim, w ramach którego zostaliśmy Sponsorem Nagród Głównych dla Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Laureaci złotych medali na igrzyskach w Paryżu i Mediolanie otrzymają mieszkania w naszej nowej inwestycji w aglomeracji warszawskiej. Szczegóły tego wyjątkowego na skalę europejską projektu mieszkaniowego przekażemy w drugiej połowie marca, podczas dedykowanego mu wydarzenia.

Aktualnie finalizujemy sprzedaż naszych trzech inwestycji: Osiedla Goslove, Osiedla Złota Oksza oraz Osiedla Primo Etap III. Dla ostatnich dostępnych lokali przygotowujemy atrakcyjną ofertę specjalną, która może zainteresować zwłaszcza osoby szukające jakościowych rozwiązań i nieszablonowych projektów architektonicznych.

W 2024 roku planujemy ukończyć prace budowlane na trzech z sześciu naszych projektów: III etapie Osiedla Primo w Łodzi, Osiedlu Złota Oksza w Ursusie oraz Gai Park w Konstancinie-Jeziornej. Niezwykle istotnym dla nas punktem zakończenia inwestycji, który każdorazowo celebrujemy i którego wyczekujemy z niecierpliwością, są odbiory mieszkań. Wraz z początkiem roku, rozpoczęliśmy przygotowania do przekazań lokali ich nowym właścicielom.

W tym roku kontynuujemy również realizację naszego innowacyjnego projektu ekologicznego. Jako pierwsi na rynku deweloperskim w Polsce, rozpoczęliśmy budowę własnej farmy wiatrowej. Wyprodukowana energia zostanie wykorzystana m.in. do zasilania miasteczka Gaia Park. Jego mieszkańcy będą otrzymywać darmowy prąd przez najbliższe 20 lat.

Nieustannie dążymy do realizacji naszej misji, której nadrzędnym celem jest budowanie i wspieranie społeczności. Osiągamy to przez kreowanie nie tylko przestrzeni mieszkalnych, ale także miejsc, które inspirują. Na przestrzeni roku planujemy inwestycje, które w naszej ocenie, wyznaczą nowe trendy w realizacji projektów deweloperskich w Polsce.

Paweł Muchowicz, Dyrektor Sprzedaży YIT Polska

Rok 2024 upłynie w YIT pod znakiem intensywnego rozwoju. Będą to miesiące, podczas których nie tylko zakończymy budowę kilku prowadzonych już przez nas inwestycji, ale również rozpoczniemy realizację i wprowadzimy do sprzedaży zupełnie nowe projekty.

Najwięcej dzieje się w Warszawie, gdzie końca dobiegnie budowa aż trzech naszych osiedli. Klucze do swoich nowych mieszkań będą mogli odebrać zarówno nabywcy lokali w pierwszym etapie Spokojnego Mokotowa, jak i klienci, którzy zdecydowali się na wybór projektu Nordic Bemowo. Trzeci kwartał bieżącego roku to również termin oddania do użytkowania ostatniej fazy naszej flagowej inwestycji – Aroma Park. Ten unikatowy w skali całej Warszawie projekt realizowany jest przez YIT od 2018 roku, a obecnie powstający etap obejmuje m.in. rewitalizację istniejącej od ponad 115 lat zabytkowej fabryki, w której znajdą się klimatyczne lofty. Dodatkowo już w marcu wprowadzimy do oferty pierwszy etap naszego nowego projektu, Talarowa Park, w ramach którego powstanie 128 mieszkań. W drugim kwartale uruchomimy także kolejny etap Nordic Bemowo.

Bardzo ważnym wydarzeniem będzie dla nas również debiut w kolejnym mieście, w Krakowie. To już trzeci rynek w Polsce, na którym budować będziemy nasze inwestycje. Sprzedaż pierwszej z nich, osiedla Portowa Zabłocie, wystartuje w marcu, a my uczynimy co w naszej mocy, by stolica Małopolski dostrzegła i doceniła najważniejsze elementy leżące u podstaw działalności YIT. Będziemy chcieli udowodnić, że jesteśmy godnym zaufania partnerem, który realizuje wysokiej jakości projekty, kierując się przy tym wartościami i zasadami zrównoważonego rozwoju, transparentności oraz dialogu.

W tym roku zakończymy też budowę drugiego etapu naszych gdańskich Żurawi, w skład którego wchodzi 156 unikatowych lokali inwestycyjnych. Za koncepcję budynku odpowiedzialny jest profesor Rainer Mahlamäki, światowej sławy architekt z Finlandii oraz autor wielokrotnie nagradzanego projektu Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Edyta Kołodziej, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Nickel Development

W roku 2024 będziemy kontynuować sprzedaż lokali w pięciu projektach.W trzech z nich pod koniec zeszłego roku zakończyliśmy prace budowlane, jesteśmy na etapie przekazywania mieszkań nabywcom. Dwie z nich są w Poznaniu: FIQUS Marcelin i Osiedle Naturama. Z kolei Osiedle Księżnej Dąbrówki to przedmieściach Poznania – miejscowość Dąbrówka w gminie Dopiewo.

Równolegle prowadzimy sprzedaż 147 apartamentów inwestycyjnych w nadmorskim projekcie Nickel Resort & SPA Grzybowo. Przygotowujemy też do regularnej sprzedaży pulę 89 apartamentów wypoczynkowych w górskim kompleksie Nickel Resort & SPA Szklarska Poręba. Jesteśmy na finiszu projektowania drugiego etapu osiedla Naturama obejmującego 129 mieszkań. Liczymy, że na przełomie drugiego i trzeciego kwartału będziemy mogli ogłosić premierę sprzedaży tego projektu.

Kolejna część naszych planów jest związana z drugim etapem inwestycji Warzelnia, wyróżnionej przez portal RynekPierwotny.pl nagrodą Inwestycja Dekady. Obejmie on m.in rewitalizację zabytkowego Browaru Mycielskich położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Stawu Browarnego na poznańskim Antoninku. O dacie premiery i dalszych szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Karolina Bronszewska, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development

W tym roku mocno stawiamy na rynek warszawski. Tu planujemy uruchomienie ostatnich etapów naszych sztandarowych inwestycji Miasto Moje i Ursus Centralny. Wprowadzimy drugi etap kameralnego osiedla Zielono Mi na Dolnym Mokotowie czy nowy projekt przy ulicy Epopei na Białołęce. Planujemy także rozpoczęcie budowy nowego projektu na Bemowie i uruchomimy drugi etap budowy domów w projekcie Eko Falenty.

W naszej ofercie znajdą się również ciekawe lokalizacje w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. W Poznaniu ruszymy z projektem kompaktowych domów przy ulicy Bełchatowskiej na bliskim nam Grunwaldzie oraz z kolejnym, drugim etapem inwestycji Grunwald Między Drzewami. W Szczecinie natomiast planujemy uruchomić 5 etap inwestycji Nowe Warzymice oraz kolejne etapy osiedla Nowa Północ.

Łącznie, w 2024 roku, planujemy wprowadzić na rynek ponad 1300 nowych lokali mieszkalnych.

Katarzyna Mirota – Sales and Marketing Manager Matexi Polska

W 2024 roku, zamierzamy podwoić sprzedaż mieszkań na dwóch obsługiwanych przez nas rynkach – rynku warszawskim i krakowskim. Aby go osiągnąć, zamierzymy intensywnie działać po stronie podażowej. Planujemy rozszerzyć portfolio inwestycji o 7 nowych projektów łącznie na około 1000 mieszkań, uzyskać pozwolenia na budowę dla około 650 mieszkań i oddać do użytkowania około 300 mieszkań. Przewidujemy, że główną siłą popytową na rynku nieruchomości w 2024 roku nadal będą osoby zaspakajające własne potrzeby mieszkaniowe i osoby indywidualne, które inwestują w lokale na wynajem lub po prostu w celu ochrony kapitału. W pierwszej kategorii, liczną grupę klientów stanowią pary, które preferują mieszkania trzypokojowe o metrażach około 60 m2, zapewniające komfortowe warunki dla dwóch osób, a także możliwość adaptacji przestrzeni w przypadku pojawienia się dziecka. Pozostałe kryteria wyboru przez nie mieszkań są właściwie te same, co w przypadku singli i rodzin. Liczy się głównie lokalizacja, łatwy dostęp do komunikacji miejskiej i usług oraz bliskość terenów rekreacyjnych. Nie bez znaczenia są również atrybuty samego mieszkania, takie jak balkon, słoneczna orientacja okien, okna niewychodzące na okna sąsiada, wyższe piętro – nie nad garażem, możliwość wyboru między kuchnią zamkniętą a otwartą.