Czy cynkowanie ogniowe to rzeczywiście najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne stali?

Skuteczne zabezpieczenie stali przed korozją ma kluczowe znaczenie przede wszystkim w przemyśle, budownictwie i rolnictwie, niemniej z problemem niszczenia metali zmaga się również wiele innych branż. Jedną z najskuteczniejszych metod walki z korozją jest cynkowanie ogniowe, które sukcesywnie znajduje coraz większe uznanie wśród ekspertów.

Korozja zawsze oznacza duże problemy, a szczególnie w przemyśle, gdzie uszkodzone konstrukcje trzeba wyłączyć z użytkowania, aby wykonać ich renowację a następnie pokryć powłoką antykorozyjną. Im dłuższa przerwa w eksploatacji, tym wyższy koszt. Jednak korozja może także pojawić się wszędzie tam, gdzie otaczają nas stalowe konstrukcje (np. ogrodzenia posesji czy barierki). Skutecznym rozwiązaniem tego rodzaju problemów jest cynkowanie ogniowe – bezpieczna i długotrwała metoda ochrony stali przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Na czym polega cynkowanie ogniowe?

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci cynkowania ogniowego to dobrze znana technika, która wbrew pozorom nie jest nowym pomysłem. Już w 1741 roku chemik z Francji – Malouin – odkrył, że ocynk to doskonała powłoka antykorozyjna, ale dopiero wiek później jego rodak – Sorel – opatentował cynkowanie ogniowe. W Polsce na skalę przemysłową tego rodzaju cynkowanie stosował Tadeusz Sendzimir w zakładzie przemysłowym niedaleko Katowic.

Cynkowanie ogniowe rozpoczyna się od zanurzenia elementów stalowych w wannach trawialniczych. Ma to na celu oczyszczenie tych elementów z różnych zanieczyszczeń. W kolejnym etapie stal jest poddawana kąpieli cynkowej. Elementy zanurza się w rozgrzanym do nawet 600°C cynku, co umożliwia mu dotarcie do wszystkich zakamarków konstrukcji stalowej. Po ostygnięciu cynk chroni stal twardą i szczelną powłoką antykorozyjną.

Cynkowanie ogniowe – dlaczego warto?

Zalety cynkowania ogniowego to nie puste slogany marketingowe, ale rzeczywiste korzyści. Można wśród nich wymienić przede wszystkim:

Skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne stali na kilkadziesiąt lat.

W czasie procesu cynkowania wystarczy jedno zanurzenie w ciekłym cynku, żeby powstała trwała powłoka antykorozyjna.

Dłuższa ochrona niż w przypadku innego rodzaju zabezpieczeń antykorozyjnych.

Dzięki zanurzeniu cynk chroni konstrukcję nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz.

Ocynkowanej stali nie trzeba pokrywać dodatkową powłoką malarską.

W ocynkowanym elemencie nie pojawia się tzw. korozja podpowierzchniowa.

Krótki czas realizacji procesu nakładania powłoki antykorozyjnej.

Cynkowanie ogniowe pozwala skutecznie wyeliminować koszty związane z konserwacją lub naprawami konstrukcji stalowej.

Powłoki antykorozyjne stosowane w przemyśle i budownictwie

Powłoki antykorozyjne wykonane w technice cynkowania ogniowego szczególnie upodobał sobie przemysł, doceniając wysoką skuteczność takiej ochrony. Dotyczy to szczególnie przemysłu motoryzacyjnego, gdzie ocynkowaniu poddaje się elementy nadwozia pojazdów. Wynika to z faktu, że używana w takich elementach stal niestopowa lub niskostopowa ma małą odporność na korozję, dlatego wymaga szczególnie solidnej ochrony. Zapewnia to cynkowanie ogniowe, które jest dodatkowo wspierane poprzez nałożenie powłoki lakierniczej (tzw. system typu duplex).

Ponadto cynkowanie ogniowe jest stosowane również w przemyśle stoczniowym i morskim (np. do zabezpieczania kadłubów statków), energetyce (cynkowanie elementów infrastruktury – także ze względu na dużą odporność mechaniczną powłoki cynkowej i zabezpieczenie przed korozją podpowierzchniową) oraz budownictwie (ochrona konstrukcji i blach pokrywających budynki, włączając w to pręty i druty).

Cynkowanie ogniowe w innych branżach

Również wiele innych branż korzysta z zalet cynkowania ogniowego. Można tu wymienić chociażby infrastrukturę drogową, gdzie takie zabezpieczenie antykorozyjne otrzymują na przykład latarnie uliczne w miejscach o dużej korozyjności atmosferycznej (strefa brzegowa) i w miastach – barierki, znaki drogowe, podesty i podjazdy dla wózków narażone na uszkodzenia mechaniczne. Ocynk bardzo często stosowany jest do ochrony elementów infrastruktury sportowej, takich jak wyciągi narciarskie, przyrządy do ćwiczeń montowane na zewnątrz, elementy boisk, stojaki rowerowe itp. Takie samo zabezpieczenie antykorozyjne otrzymują ponadto różne konstrukcje wolnostojące, jak np. stalowe garaże, hale, schowki na narzędzia oraz ogrodzenia. Stal ocynkowana jest powszechnie używana także do budowy stołów warsztatowych, trwałych szaf i nie tylko.

Cynkowanie ogniowe to bez wątpienia bardzo skuteczny i właściwie najlepszy sposób zabezpieczenia antykorozyjnego stali. Proces nakładania powłoki nie jest długi, a ponadto cynkować można zarówno małe, jak i bardzo duże elementy, chroniąc je przed korozją nawet na kilkadziesiąt lat.