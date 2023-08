Czy Polacy są otwarci na nowe produkty tytoniowe?

Produkty nowej generacji tzw. NGP (ang. next generation products) są lepiej postrzegane od tradycyjnych wyrobów tytoniowych – takie wnioski płyną z najnowszego badania zrealizowanego przez dom badawczy SW Research. Ze stwierdzeniem tym zgadza się 80% osób korzystających z urządzeń do podgrzewania tytoniu i 32% pozostałych ankietowanych. Wpływ mają na to takie czynniki jak m.in. mniejsza ilość substancji smolistych (55%) oraz przyjemniejsze doznania sensoryczne (29%).

Branża tytoniowa oferuje coraz więcej zróżnicowanych produktów, spełniających oczekiwania konsumentów. Wśród nich oddzielną kategorię stanowią nowatorskie wyroby tytoniowe, w tym m.in. podgrzewacze tytoniu. W jaki sposób podchodzą do tych rozwiązań Polacy? Między innymi tę kwestię sprawdzono w badaniu przeprowadzonym przez dom badawczy SW Research, na zlecenie marki PULZE. Jeden z jego głównych wniosków wskazuje, że Polacy coraz bardziej przekonują się do idei podgrzewania tytoniu, a produkty wykorzystujące technologie heated tobacco są lepiej postrzegane – tak twierdzi 32% ankietowanych. W grupie osób regularnie palących opinia ta jest jeszcze silniejsza – zgadza się z nią 37% badanych. Z kolei wśród użytkowników urządzeń do podgrzewania tytoniu jest to aż 80% badanych.

Wśród głównych czynników wymienianych przez respondentów, skłaniających ich do wyboru nowatorskich wyrobów są: mniejsza ilość substancji smolistych (55%) oraz przyjemniejsze doznania sensoryczne (29%). Innymi powodami wskazywanymi przez Polaków są kwestie związane z mniejszą szkodliwością dla zdrowia, większą swobodą w korzystaniu, atrakcyjniejszym smakiem, modą oraz estetyką.

Różnice w postrzeganiu nowatorskich wyrobów tytoniowych

Nowatorskie wyroby, takie jak np. podgrzewacze tytoniu zdobywają coraz większą popularność. Spośród grupy badanych osób niepalących aż połowa uważa, że jest to kwestia mody, z kolei z taką tezą zgadza się zaledwie co piąty użytkownik nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Ponad połowa osób korzystających z nowatorskich wyrobów tytoniowych, posiada obecnie o nich lepsze zdanie niż na początku używania tych produktów. Tak stwierdziło 56% badanych. Wpływ na to miały takie czynniki jak: mniejsza wyczuwalność zapachu (53%), lepsze samopoczucie (43%), lepszy wygląd urządzenia (43%) oraz doznania smakowe (40%). Z kolei wśród wad wpływających na negatywne postrzeganie nowatorskich wyrobów tytoniowych badani wskazują głównie na konieczność ładowania urządzeń (33%).

W jakich sytuacjach Polacy są bardziej przychylni nowatorskim produktom tytoniowym?

Nowatorskie wyroby tytoniowe są bardziej akceptowalne i lepiej postrzegane w sytuacji spotkania towarzyskiego. 22% badanych osób uważa je za coś normalnego, 13% uznało, że im to nie przeszkadza, natomiast 25% przyznało, że nie zwraca na to uwagi. Dodatkowo, mimo zakazu używania produktów z kategorii NGP w miejscach publicznych, panuje wobec nich większe społeczne przyzwolenie – taką odpowiedź wskazało 34% niepalących respondentów.

– Według przeprowadzonego badania SW Research, coraz więcej Polaków przekonuje się do idei podgrzewania tytoniu. Użytkownicy nowatorskich wyrobów tytoniowych przyznają, że ich opinia dotycząca produktów zmieniła się na korzyść. Przyczyniły się do tego takie kwestie jak mniejsza wyczuwalność zapachu, czy wygląd produktu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że alternatywne produkty tytoniowe z pewnością stanowią nowy rozdział w przyszłości branży tytoniowej, a polscy konsumenci są nimi coraz bardziej zainteresowani – stwierdza Armella Mocydlarz, dyrektorka ds. marketingu konsumenckiego w Imperial Tobacco Polska, producenta marki PULZE.

Badanie zostało zrealizowane na próbie 806 osób, wśród osób palących papierosy, korzystających z podgrzewaczy tytoniu bądź niepalących, w wieku 18-65+ lat.