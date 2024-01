Czy Polacy w 2024 roku planują zmienić zawód lub podnosić swoje kompetencje?

Weź udział w ankiecie Aplikuj.pl

Najbliższe lata mogą być kluczowe dla rynku pracy również w Polsce m.in za sprawą dynamicznego rozwoju nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Wdrażanie rozwiązań AI w wielu firmach zmienia nie tylko sposób wykonywania pracy, ale i niejednokrotnie wymaga od pracowników pozyskiwania nowych umiejętności, a nawet przebranżowienia. Zatem, czy Polacy w 2024 roku będą otwarci na zmianę zawodu lub podnoszenie swoich kwalifikacji? Czy obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy? Czy będą elastyczni i pozytywnie nastawieni do zmian czy może pełni obaw? Weź udział w badaniu Aplikuj.pl i podziel się z nami swoim podejściem do tematu przebranżowienia i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Twoja opinia pozwoli szerzej spojrzeć na kluczowe wyzwania obecne na polskim rynku pracy i zbadać podejście Polaków do kwestii przebranżowienia. Co więcej, umożliwi również sprawdzenie czy pracownicy są chętni do nabywania nowych kompetencji zawodowych, zwłaszcza w obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji.

Wszystkie wnioski z badania zostaną opublikowane w formie ogólnopolskiego branżowego raportu Aplikuj.pl, którego patronem medialnym jest redakcja: Manager Plus

Ankieta jest anonimowa i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut: https://www.aplikuj.pl/ankieta/pracownicy/przekwalifikowanie-sie-i-zmiana-kompetencji-zawodowych

– Zebrane dane pozwolą m.in. zobrazować to jak Polacy podchodzą do zmiany kwalifikacji zawodowych i podnoszenia swoich kompetencji. Poznając najważniejsze czynniki decydujące o obu tych zjawiskach, pracodawcy, rekruterzy czy specjaliści ds. HR będą mogli lepiej zrozumieć potencjalnych kandydatów i trafniej odpowiedzieć na ich potrzeby, a to z pewnością przełoży się na efektywność całego procesu rekrutacyjnego. Dzięki badaniu poznamy również nastawienie polskich pracowników do rozwoju AI, dowiemy się, czy się go obawiają czy może wręcz przeciwnie – postrzegają go jako szansę na obranie nowej ścieżki zawodowej – komentuje Izabela Foltyn, Aplikuj.pl.

Aplikuj.pl działa na rynku od 15 lat i jest jednym z największych w Polsce portali pracy z dziesiątkami tysięcy ofert z wielu branż. Co miesiąc odwiedzany jest przez około 1 mln unikalnych użytkowników. To stawia go w czołówce najpopularniejszych serwisów pracy dostępnych w kraju, w którym obok ogłoszeń o pracę znajduje się również baza z poradami dla pracowników i pracodawców.