Dalsze zmiany w zarządzie Colliers w Polsce

Ostatnie miesiące to czas intensywnych zmian w strukturach wewnętrznych Colliers. Po awansie Moniki Rajskiej-Wolińskiej na stanowisko dyrektor generalnej na region CEE oraz powołaniu nowych członków zarządu spółki w Polsce, firma informuje o dołączeniu Agnieszki Krzekotowskiej oraz Bartosza Jankowskiego do zarządu dwóch spółek Colliers.

Agnieszka Krzekotowska, Partner i Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers, została powołana na Członka Zarządu Colliers International REMS Sp. z o.o., spółki oferującej zarządzanie nieruchomościami i majątkiem spółek, a także szereg innych powiązanych z tymi obszarami usług. Bartosz Jankowski, Partner i Dyrektor Działu Design & Build, objął stanowisko Członka Zarządu CDBP Sp. z o.o. Spółka oferuje usługi z zakresu prac budowlanych i aranżacji wnętrz, obejmujące kompleksową realizację projektów przebudowy i aranżacji powierzchni w budynkach biurowych, hotelowych, usługowych, jak również w placówkach służby zdrowia, domach studenckich czy kompleksach oferujących mieszkania na wynajem.

– W Colliers niezwykle cenimy kreatywność i profesjonalizm, a to cechy wyróżniające Agnieszkę i Bartosza, które pozwoliły im na doprowadzenie kierowanych przez nich zespołów do czołowych pozycji w branży. Ich ogromne zaangażowanie w wykonywane zadania, kompetencje menedżerskie i umiejętność szerokiego spojrzenia na poszczególne projekty oraz potrzeby klientów mają niebagatelny wpływ na rozwój firmy. Cieszę się, że są razem z nami, wspierając Colliers swoją wiedzą i doświadczeniem, teraz dodatkowo w zarządach naszych spółek – mówi Monika Rajska-Wolińska, Dyrektor Generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Sylwetki nowych członków zarządu spółek Colliers:

Agnieszka Krzekotowska dołączyła do Colliers w 2009 roku. Od samego początku pracuje w dziale Zarządzania Nieruchomościami, gdzie najpierw zajmowała stanowisko zarządcy nieruchomości, a następnie dyrektora odpowiedzialnego za relacje z klientami. Od 2018 r. pełni funkcję dyrektora działu – kieruje zespołem około 100 doświadczonych specjalistów i zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych w Warszawie i 6 miastach regionalnych w Polsce, współpracując z około 30 klientami instytucjonalnymi z całego świata, m.in.: DWS, Union Investment, Tristan Capital Partners, KGAL, Generali czy Allianz.

Na początku 2020 roku została partnerem w Colliers i współtworzy strategię firmy. Do jej obowiązków należy rozwój działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nowych projektów oraz poszukiwanie nowych technologii i rozwiązań w celu rozszerzenia obecnego zakresu usług firmy. Ponadto Agnieszka wchodzi w skład EMEA Executive Committee Property Management i wspólnie z ekspertami z Holandii, Finlandii i UK pracuje nad strategią i kierunkami rozwoju Property Management w Colliers. Od 2015 r. Agnieszka jest członkiem prestiżowej Royal Institution for Chartered Surveyors (RICS) i członkiem panelu doradczego tej oragnizacji w Polsce. Ukończyła także prestiżowy program edukacyjny Leadership Academy for Poland. Agnieszka wzięła udział w II edycji Programu Mentoringowego Top Woman in Real Estate i jako mentor wspierała kobiety w rozwoju osobistym i zawodowym. Została także laureatką konkursu Top Woman in Real Estate 2020 w kategorii Asset & Property management.

Bartosz Jankowski do Colliers dołączył w maju 2019 r. jako dyrektor nowo utworzonego działu Design & Build, który w ciągu dwóch lat rozrósł się do prawie 70 osób i dalej dynamicznie się rozwija. W jego portoflio znajdują się zarówno projekty biurowe, jak i magazynowe czy mieszkaniowe. Dział dostarcza kompleksowe usługi w zakresie strategicznego planowania przestrzeni, projektowania jej oraz wykonawstwa, w zależności od potrzeb klientów.

Bartosz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w procesach technicznych związanych z obiektami komercyjnymi. Przed dołączeniem do Colliers rozwijał firmę projektową zajmującą się projektowaniem wielobranżowym, której był założycielem i członkiem zarządu. Do jego sukcesów można zaliczyć m.in. wdrożenie automatyzacji procesów zarządzania projektami, wprowadzenie algorytmizacji do procesów projektowych czy zaadaptowanie nowych technologii modelowania parametrycznego 3D do tradycyjnego procesu projektowania aranżacji. Bartosz jest również specjalistą w zakresie Lean Management oraz w dziedzinie Modelowania Informacji o Budynku (BIM).