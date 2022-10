Deweloperzy kuszą promocjami. Czego można się spodziewać

Z danych opublikowanych przez REDNET Consulting za III kwartał tego roku wynika, że w 36,7% inwestycji prowadzone były akcje promocyjne. To ponad jedna trzecia z 1500 inwestycji deweloperskich przeanalizowanych przez analityków REDNET Consulting na sześciu największych rynkach nieruchomości w Polsce. Były one realizowanie głównie dla dużych projektów z dalekim terminem odbioru. Największe z obniżek dochodziły nawet do zawrotnych 100 tys. złotych!

Tab. 1. Udział inwestycji, w których prowadzone były akcje promocyjne w uwzględnieniem skali projektu.

Źródło: REDNET Consulting

Łącznie zidentyfikowano około 20 różnych typów promocji. Najczęściej pojawiała się promocja cenowa, która występowała w aż 23,6% projektów. Dość wysoki procent zanotowały też inne promocje takie jak, chociażby: notarialna gwarancja ceny (11,5%), harmonogram płatności (10,7%) czy miejsce postojowe (9,1%). Najmniejsze zainteresowanie dotyczyło takich upustów jak komórka lokatorska (0,9%), akt notarialny gratis (1,2%) oraz promocja na wykończenie (2,6%).

Tab. 2. Częstotliwość występowania różnych typów promocji.

Źródło: REDNET Consulting

Najpopularniejsze z wszystkich promocji – cenowe, odnotowano, w co czwartej badanej inwestycji. Były one przyznawane poszczególnym mieszkaniom w konkretnych przedsięwzięciach. Rabaty miały szeroki zakres cenowy, od 14 do 100 tys. złotych. Jeżeli chodzi o zniżki liczone za m2, były one w pułapie od 500 do 1 tys. zł/m2. Wyróżnić możemy również różne promocje cenowe – na ostatnie mieszkania w inwestycji, wyjątkowe oferty dla klientów gotówkowych oraz mieszkania bez VAT.

Tab. 3. Rodzaje promocyjnych harmonogramów płatności.

Źródło: REDNET Consulting

Kolejnym, dość mocno zauważalnym typem promocji był harmonogram płatności, który znalazł się, w co dziesiątej inwestycji. Najpopularniejszą formą płatności była 20/80, gdzie 20% oznacza wkład własny niezbędny przy kupnie nieruchomości na kredyt. Były również dostępne inne warianty takie jak chociażby 10/90, 30/70, 40/60 oraz opcja elastyczna. W porównaniu do najczęściej spotykanej opcji, były one jednak znacznie mniej popularniejsze.

Tab. 4. Rodzaje promocji dotyczących miejsc postojowych.

Źródło: REDNET Consulting

Dość mocno wyróżniały się też promocje związane z miejscami postojowymi. Można je podzielić na pięć konkretnych rodzajów, które były wykorzystywane w różnych ilościach. Najpopularniejszą była oferta związana z promocyjną ceną miejsca postojowego – wyniosła ona 38,9% z całości. Na drugim miejscu można wyróżnić dodawanie miejsca postojowego za darmo do wybranych mieszkań (27,8%). Podium zamyka promocja związana ze specjalną ofertą takiego miejsca (17,8%).

Ciekawie prezentują się również promocje obejmujące bony rabatowe i karty podarunkowe dla partnerów, które można użyć w sklepach budowlanych i wykończeniowych lub też vouchery do spa. W blisko 6,0% inwestycji skorzystano natomiast z pomocy w uzyskaniu finansowania. Do przywilejów, które można zaliczyć w tej kwestii należały: niższa marża kredytu, niższe koszty wyceny nieruchomości czy mniejszy koszt ubezpieczenia.

– Przed rynkiem mieszkaniowym stoi wiele wyzwań. Popyt na rynku gwałtownie zmniejszył się, ale ceny nie spadły. Spadła natomiast mocno podaż. Wysoka inflacja i kolejne podwyżki stóp procentowych przełożyły się na spadek zdolności kredytowej Polaków, a co za tym samym na ich możliwości zakupowe. Kupujący mieszkań dokładnie analizują i porównują dostępną ofertę, mają więcej czasu na podjęcie decyzji. W związku z tym deweloperzy muszą wkładać więcej wysiłku w celu uczynienia swojej inwestycji atrakcyjnej w oczach przyszłych właścicieli – komentuje Ewa Palus, Szef Działu Consultingu w Rednet Property Group.