Digitalizacja a rozwiązania dla biznesu – poznaj system paperless!

Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez Internetu. Przeniosło się tam ludzkie życie, w tym edukacja czy rozrywka. Z każdym dniem widać w nim również coraz więcej usług, które dotychczas świadczone były offline. Rozwój technologii, a co za tym idzie – zdigitalizowanie świata, niesie mnóstwo korzyści. Pozwala tworzyć rozwiązania, które ułatwiają codzienną pracę i umożliwiają oszczędzić czas na inne aktywności. O jakich produktach mowa? Czym jest paperless i dlaczego zyskuje na popularności?

Paperless – mniej formalności, więcej czasu

Możliwość załatwienia wielu formalności bez wychodzenia z domu nikogo już dziś nie dziwi. W dobie Internetu i rozwijającej się technologii rynek oferuje coraz więcej praktycznych rozwiązań, nie tylko dla osób fizycznych, ale także dla biznesu. To właśnie na nim warto się skupić, ponieważ paperless, który jest z nim niesamowicie związany, zyskuje dziś na popularności. Czym dokładnie jest? To stworzone rozwiązania IT z myślą o ograniczeniu formalności, wykorzystania papieru, a także i chyba przede wszystkim – zaoszczędzeniu czasu. Takie są systemy stworzone przez https://paperlesslite.pl/. Wyróżnia je to, że mogą z nich skorzystać nie tylko ogromne przedsiębiorstwa. Owoce pracy specjalistów dostępne są także dla małych firm czy jednoosobowych działalności gospodarczych.

Co znajduje się w ofercie PaperLess?

Bardzo ważnym i cenionym przez wiele firm produktem jest podpis elektroniczny. Umożliwia on dopełnienie wielu formalności bez wychodzenia z domu. Dzięki temu, że usługa dostępna jest jednakowo na telefonie, tablecie czy komputerze, każdy z pracowników czy właścicieli firm może swobodnie składać podpisy z dowolnego miejsca. Nie musi być to biuro! Podpis online jest w pełni bezpieczny, ponieważ szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa. Oznacza to, że dokumenty, które zostały oznaczone, nie trafią w niepowołane ręce. Tuż po złożeniu elektronicznego podpisu, wysyłane są mailem do wskazanych osób. Mogą to być pracownicy, klienci czy podwykonawcy usług.

Równie przydatną opcją jest elektroniczna wymiana dokumentów. EDI Lite, bo taką nosi nazwę, to platforma B2B, umożliwiająca obieg danych pomiędzy partnerami biznesowymi. Korzystając z niej, możesz w czasie rzeczywistym dostarczyć drugiej osobie umowę, NDA, formularz, awizo dostawy, faktury, korekty, wniosek czy inny dokument. W tym przypadku istnieje całkowita dowolność. Co ważne, wszystkie przesłane materiały pozostają w platformie. Dzięki czemu możesz mieć do nich swobodny dostęp o każdej porze. Transfer danych możliwy jest po wcześniejszym zalogowaniu.

Kolejną, nie mniej ważną usługą oferowaną przez https://paperlesslite.pl/ jest elektroniczne biuro obsługi klienta. To nowoczesne rozwiązanie, które pozwala przenieść całą komunikację z klientem w jedno miejsce. Jest nim wygodna i łatwa w obsłudze platforma. Co się w niej znajduje? Historia płatności, rozrachunki, umowy, faktury, wiadomości czy powiadomienia od klientów, a także listy zadań i historia postępu prac firmy świadczącej dla drugiej spółki usługi. To świetne rozwiązanie, dające pogląd na efekty pracy, a także pozwalające na szybki kontakt ze wszystkimi klientami z jednego miejsca! Nie wahaj się i idź z duchem czasu, sięgając po rozwiązania digital dla biznesu!