DJIA najniżej od 2 miesięcy

Średnia przemysłowa Dow Jonesa spadła w piątek do najniższego poziomu od 2 miesięcy (-1,02 proc.). S&P 500 (-1,05 proc.) i Nasdaq Composite (-1,69 proc.) znalazły się w piątek na najniższych poziomach od drugiej połowy stycznia. Dziś rano ok. godz. 9:40 ontrakty na S&P 500 na CME odbijały w górę o 0,38 proc.

Na rynkach akcji Azji i Oceanii wśród głównych indeksów minimalnie rósł dziś jedynie malezyjski KLCI (+0,06 proc.). Pozostałe główne indeksy spadały (najsilniej – o 2,03 proc. – filipiński PSEi).

Inaczej było w Europie, gdzie rano przeważały zwyżki korygujące piątkowe spadki (DAX +1,07 proc., CAC 40 +1,04 proc.).

WIG-20 rósł ok. godz. 9:45 o 0,41 proc. Wśród składników mWIG-u 40 swe historyczne maksimum osiągnął dziś rano kurs akcji spółki 11 bit studios. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano ceny akcji spółek Synektik, Cognor Holding, Sygnity oraz Scope Fluidics.

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych utrzymywała się w okolicach swoich ostatnich 3-miesięcznych maksimów. Lekko odbijała w górę dziś rano rentowność 10-latek polskiego rządu.

Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie rosła dziś rano o ponad 3 proc. docierając do poziomu swoich lokalnych maksimów z ostatnich 3 tygodni. Minimalnie rosła dziś rano cena kontraktów na amerykańską ropę naftową (WTI; +0,09 proc.), natomiast lekko spadała cena kontraktów na ropę Brent (-0,37 proc. ok. godz. 9:20). Kurs palladu spadł w piątek do poziomu swego dołka z marca 2020, a dziś rano odbijał w górę o 2 proc. Lekko rosły również ceny kontraktów na pozostałe metale szlachetne (złoto +0,09 proc., srebro +0,11 proc., platyna +0,44 proc. ok. 9:20). Cena kontraktów na pszenicę na CBOT spadła w piątek do najniższego poziomu od września 2021, a dziś rano ok. godz. 9:25 odbijała w górę o 1,57 proc.

Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena wzrósł w piątek po raz pierwszy od dwóch miesięcy powyżej poziomu 136 JPY, a dziś rano lekko korygował tą zwyżkę (-0,23 proc. ok. godz.9:05). Kurs EUR/USD minimalnie odreagowywał dziś rano lutego spadki (+0,08 proc. ok. godz. 9:05).

Stabilny był dziś rano kurs polskiego złotego (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN -0,1 proc. ok. godz. 9:05).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego spadał w piątek i sobotę na poniżej 23000 USD, ale później wrócić powyżej tego poziomu. Dziś rano kurs BTC/USD minimalnie spadał -0,15 proc. ok. godz. 9:00.

Wojciech Bialek, OANDA TMS Brokers S.A.