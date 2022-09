Do czego wykorzystuje się stal żaroodporną? Jakie zalety ma stal żaroodporna? Jeśli szukasz informacji na temat stali żaroodpornych, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Stal to materiał budowlany i konstrukcyjny, który cieszy się ogromną popularnością. Wykorzystuje się go praktycznie w każdym sektorze przemysłowym. Odpowiednie dodatki stopowe sprawiają, że stal może uzyskać cenne, dodatkowe parametry. Przykładem takiego rozwiązania jest stal żaroodporna. Jakie ma zastosowanie? Czym się wyróżnia? W jakiej formie można znaleźć na rynku stal żaroodporną? Na pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Jakie zastosowanie ma stal żaroodporna?

Jakie zastosowanie ma stal żaroodporna? Okazuje się, że bardzo szerokie! Popularna stal żaroodporna najczęściej wykorzystywana jest do produkcji elementów oraz podzespołów maszyn, które pracują w stosunkowo trudnych warunkach. Ze względu na swoje właściwości materiał ten jest doskonałą opcją do miejsc, w których występują bardzo duże temperatury. Nierzadko także sprawdzają się w agresywnym środowisku.

Do czego zatem można wykorzystać stal żaroodporną? Na przykład do produkcji kotłów parowych, ich podzespołów i rur, pieców przemysłowych, służących między innymi do wypalania ceramiki czy do komór próżniowych oraz spalania. Ponadto stal żaroodporna znajdzie zastosowanie przy tworzeniu aparatury przemysłowej, wysokoprężnej i chemicznej oraz silników, turbin gazowych czy zaworów tłokowych.

Jakie zalety ma stal żaroodporna?

Do najważniejszych zalet stali żaroodpornej zalicza się odporność na działanie wysokich temperatur. Warto wiedzieć, że niektóre parametry mogą nieco różnić się, w zależności od rodzaju stali żaroodpornej. I tym samym stal żaroodporna H20N12S2 jest wysokostopowym gatunkiem austenitycznym, chromowo-niklowo-krzemowym, który wykazuje świetną odporność na utleniania w powietrzu w temperaturze wynoszącej maksymalnie 950 – 1000 stopni Celsjusza. Dodatkowo odporna jest na działanie węgloazotujących, azotujących czy nawęglających atmosfer oraz na kruchość w trakcie pracy tam, gdzie mamy do czynienia z wysokimi temperaturami.

Stal 1.4842 wyróżnia się natomiast świetną wytrzymałością na rozciąganie. Może pracować tam, gdzie temperatura nie przekracza 1100 – 1150 stopni Celsjusza. Do popularnych materiałów zalicza się także typ stali AISI 309. Między sobą wspomniane trzy rodzaje rozwiązań różnią się właściwie zawartością chromu i niklu. Wszystkie trzy przypadki natomiast mają tę samą zawartość węgla i krzemu. A zatem wybór optymalnego gatunku zależy od zawartości stopowych dodatków i poziomu agresywności środowiska, w którym będzie wykorzystywany końcowy element.

W jakiej formie sprzedaje się stal żaroodporną?

W jakiej formie sprzedaje się stal żaroodporna? Dystrybutorzy zajmujący się sprzedażą hurtową oraz detaliczną z reguły proponują blachy żaroodporne, armaturę, taśmy czy kształtowniki żaroodporne. Dostępne są także rury żaroodporne oraz płaskowniki.

Pełną ofertę stali żaroodpornej znajdziesz oczywiście u interesującego Cię dystrybutora. Zapoznaj się z asortymentem i wybierz najlepszą opcję dla siebie lub Twojego przedsiębiorstwa już teraz!

Bez względu na to, czy potrzebujesz stali, która sprawdzi się w wysokich temperaturach, czy też potrzebny jest materiał do przenoszenia naprężeń mechanicznych, dostawca tego asortymentu pomoże ci wybrać najlepsze stale chromowe, stale żaroodporne i wiele innych rozwiązań.