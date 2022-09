Czym jest klauzula off-limits i dlaczego się ją stosuje?

Umowy z firmami Executive Search często zawierają zapisy określane gwarancją lub off-limits. Są to bardzo istotne aspekty każdej umowy, dlatego przed nawiązaniem współpracy, warto zapoznać się z nimi bliżej. W tym artykule wyjaśniamy, czego dokładnie dotyczą oraz kiedy nie mogą być zastosowane.

Czym jest klauzula off-limits?

Klauzula off-limits to specjalny zapis w umowie, dzięki któremu firma zlecająca usługę otrzymuje dwa rodzaje gwarancji:

Head hunter, z którym podpisana jest umowa nie może rekrutować pracowników firmy zlecającej rekrutację.

Kandydat, który został zatrudniony na podstawie rekomendacji head huntera, nie może brać udziału w rekrutacji do innej firmy. Taki zapis zazwyczaj obowiązuje przez cały okres pracy danej osoby dla tej konkretnej organizacji.

Mimo, że powyższe zapisy na pierwszy rzut oka wydają się być zrozumiałe, warto przyjrzeć się im z bliska – jak to zazwyczaj bywa – diabeł tkwi w szczegółach.

Co w przypadku, gdy kandydat sam zgłosi się do rekrutacji? Czy gwarancja nadal będzie obowiązywać?

Zdarza się, że pracownicy firmy zlecającej rekrutację są off-limits. Co to właściwie oznacza i czy ma zastosowanie w każdej sytuacji? Jak zwykle wszystko zależy od zapisów umowy. Jednak, w przypadku tego typu gwarancji często pojawia się zastrzeżenie, że dany head hunter nie będzie aktywnie rekrutował pracowników. W praktyce oznacza to, że nie powinien z własnej inicjatywy nawiązywać kontaktu z pracownikami przedsiębiorstwa ani składać im ofert rekrutacyjnych.

A co jeśli to kandydat sam wyśle swój życiorys, bo będzie chciał wziąć udział w procesie rekrutacyjnym? W takich przypadkach zapis zazwyczaj przestaje obowiązywać. Nie jest to jednak wynikiem złej woli ze strony firmy Executive Search. Powodem istnienia tego zastrzeżenia jest to, że rekruterzy zwyczajnie nie chcą dyskryminować potencjalnie dobrze dopasowanych kandydatów. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy współpracują z firmą, która w tym samym czasie ich zatrudnia. Ograniczanie rozwoju pracownika nie powinno być ani w interesie pracodawcy ani firmy Executive Search.

Relacje z klientem, a klauzula off-limits

Podczas podejmowania działań rekrutacyjnych, priorytetem konsultanta jest zawsze relacja z klientem. W każdym przypadku, konsultant powinien szczegółowo przeanalizować sytuację i podjąć możliwie najlepszą decyzję biorąc pod uwagę okoliczności.

Zdecydowanie sprawa jest o wiele prostsza, gdy to kandydat z firmy objętej klauzulą off-limits samodzielnie aplikuje i wyraża chęć uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Szczególnie jeśli jego dotychczasowa rola nie była kluczowa, a organizacja dla której pracuje, zatrudnia kilka tysięcy osób. Tak duże firmy są po prostu o wiele lepiej przystosowane do częstych zmian kadrowych na niższym szczeblu. Warto pamiętać o tym, że sytuacja będzie zupełnie inna, gdy potencjalny kandydat pracuje u klienta zarządzającego niewielką firmą produkcyjną, zatrudniającą tylko 300 osób.

Drugi rodzaj gwarancji off-limits raczej nie budzi wątpliwości – może poza jednym przypadkiem. Mowa tu o zatrudnieniu kandydata, który został polecony przez klienta, ale ścieżkę oceny w firmie rekrutacyjnej ma już za sobą. Jednakże dla firm Executive Search, które rzetelnie podchodzą do swoich obowiązków, nie powinno stanowić to wyjątku w zapisach off-limits.

Umowa ramowa, a klauzula off-limits

Zapisy off-limits wydają się być zrozumiałe w przypadku jednorazowej umowy. Pojawia się jednak pytanie, jak działają, gdy współpraca przebiega w oparciu o umowę ramową. Z naszych doświadczeń wynika, że możliwe są dwa scenariusze.

Gwarancja obowiązuje dopóki trwa umowa ramowa. Jest to równoznaczne z tym, że podczas jej obowiązywania head hunter nie będzie rekrutował pracowników z Twojej firmy. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy zlecisz mu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, czy nie. Rzadko spotyka się jednak taką formę zapisu, ponieważ jest ona dość ryzykowna z punktu widzenia firmy rekrutacyjnej. Z punktu widzenia partnera Executive Search, dość problematyczna jest sytuacja, w której klient nie powierza żadnych zleceń, a jednocześnie obowiązuje zakaz składania ofert pracownikom tejże firmy.

Zlecane rekrutacje mogą mieć wpływ na gwarancję. Oznacza to, że klauzula off-limits obejmuje ustalony okres jedynie wtedy, gdy firma rekrutacyjna otrzymuje zlecenia.

Warto pamiętać, że istotny jest termin, od którego zaczynają obowiązywać zapisy:

Od momentu rozpoczęcia rekrutacji, czyli zlecenia – taki zapis zabezpiecza firmę także jeśli rekrutacja się nie powiedzie i obowiązuje również wtedy, gdy nie zatrudniono żadnego pracownika.

– taki zapis zabezpiecza firmę także jeśli rekrutacja się nie powiedzie i obowiązuje również wtedy, gdy nie zatrudniono żadnego pracownika. Od momentu zatrudnienia – może się okazać, że jest to tylko „pusty” zapis. Oznacza, że head huntera nie obowiązują ograniczenia w rekrutowaniu pracowników firmy, z którą współpracuje, dopóki rekrutacja nie zakończy się sukcesem.

Jak długo obowiązuje klauzula off-limits?

Zazwyczaj jest to 12 miesięcy. Jest to okres, który pozwala już na merytoryczną ocenę dotychczasowych postępów pracownika.

Na co uważać podpisując umowę z klauzulą off-limits?

Poniżej przygotowaliśmy kilka istotnych informacji, które należy mieć na uwadze przy zawieraniu umowy z klauzulą gwarancyjną.

Im więcej firm rekrutacyjnych podpisało z Tobą klauzulę off-limits, tym lepiej – jest to dla Ciebie zabezpieczenie przed „wyciąganiem” pracowników z Twojej firmy. Jest to jednak równoznaczne ze tym, że te wszystkie firmy będą również oczekiwały od Ciebie regularnych zleceń.

Weryfikuj, w ilu i w jakich organizacjach firma odpowiedzialna za rekrutację podpisała klauzulę off-limits. Załóżmy, że prowadzisz działalność w branży, którą reprezentuje zaledwie pięć podmiotów, a rekruter, z którym współpracujesz ma podpisaną umowę gwarancyjną aż z trzema. Co się wtedy stanie? Rekruter będzie mógł przedstawić Ci kandydatów pochodzących z jednej organizacji nieobjętej gwarancją. Niestety, to w dużym stopniu ograniczy dostęp do potencjalnych kandydatów, którzy mogą wnieść wartość do Twojej organizacji.

Dowiedz się, od kiedy zapisy off-limits wchodzą w życie. Dwa najczęściej spotykane warianty to:

– od momentu podpisania umowy,

– od momentu zakończenia rekrutacji, czyli podpisania umowy albo listu intencyjnego z kandydatem lub rozpoczęcia pracy.

Dokładnie określ, co w umowie oznacza zapis: „nawiązanie współpracy z kandydatem”. Miej na uwadze, że może to oznaczać dzień rozpoczęcia pracy, podpisania listu intencyjnego/umowy lub przyjęcie oferty. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z zupełnie innym terminem.

Klauzula off-limits – podsumowanie

Zapisy off-limits to bardzo istotna część umowy, która może ochronić Cię przed stratą dopasowanych kandydatów. Pamiętaj, by tego typu zapisy znalazły się w dokumencie, który podpsujesz z partnerem rekrutacyjnym. Zwróć też uwagę na to, żeby dokładnie przyjrzeć się treści poszczególnych punktów i doprecyzować zapisy. Na podstawie przykładów, które przytoczyliśmy wyżej, widać, że diabeł tkwi właśnie w szczegółach.

Chcesz dowiedzieć się, na co jeszcze zwrócić uwagę, aby lepiej przygotować się do rekrutacji menedżerskiej? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po rekrutacji menadżerskiej.