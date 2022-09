EDPR inauguruje nową farmę wiatrową we Włoszech

W ceremonii inauguracji wzięli udział dyrektor generalny EDPR Miguel Stilwell d’Andrade wraz z dyrektorem operacyjnym EDPR na Europę i kraje Latam Duarte Bello oraz dyrektorem generalnym EDPR Włochy – Roberto Pasqua. Przedsięwzięcie odzwierciedla zaangażowanie EDPR w transformację energetyczną i niezależność energetyczną tak Włoch, jak i całej Europy.

Obiekt, który znajduje się w centrum Basilicaty, ma łączną moc 35 MW i produkuje 79 GWh rocznie. Wraz z farmami wiatrowymi Craco i Stigliano, EDPR zainstalował już we Włoszech łączną moc 463 MW.

EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR), czwarty co do wielkości producent energii odnawialnej na świecie, otworzył dziś farmę wiatrową Craco i Stigliano w Basilicata we Włoszech.

W Craco i Stigliano pracuje 10 turbin, każda o mocy 3,5 MW, co daje łączną moc 35 MW. Farma wiatrowa będzie w stanie produkować 79 GWh/rok, oszczędzając tym samym

37 250 ton rocznie emisji CO2 i dostarczać energię do 26 280 gospodarstw domowych. Oprócz farmy wiatrowej EDPR zbudował również infrastrukturę przyłączeniową do sieci. Dzięki temu nowemu obiektowi EDPR zainstalował tym samym we Włoszech całkowitą moc 463 MW.

Przemawiając na inauguracji Miguel Stilwell d’Andrade, dyrektor generalny EDPR, stwierdził: „Kryzys energetyczny, którego obecnie doświadcza Europa, oraz coraz pilniejsza konieczność uzyskania niezależności energetycznej skłania nas do wzmocnienia naszego zaangażowania w pozyskiwanie i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Ta nowa farma wiatrowa EDP z dumą przyczynia się do uczynienia Włoch bardziej ekologicznym i bardziej niezależnym energetycznie krajem”.

Pokazując zaangażowanie lokalnych instytucji i społeczności, w ceremonii wzięli udział Francesco Micucci, burmistrz Stigliano i Vincenzo Lacopeta, burmistrz Craco, którzy powiedzieli: „Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się jako społeczność do odpowiedzi na wielką sprawę o znaczeniu narodowym. jest wyraźnym dowodem zaangażowania naszego regionu w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój”.

W wydarzeniu obecni byli Duarte Bello, dyrektor operacyjny EDPR na Europę i kraje Latam, oraz Roberto Pasqua, dyrektor generalny EDPR Włochy, a także reprezentacja uczniów z lokalnych szkół podstawowych.

Farma wiatrowa Craco i Stigliano dodatkowo wzmacnia związek obecność EDPR we Włoszech. Firma niedawno rozpoczęła kampanię crowdfundingową „Energia razem. Wycieczka po energii odnawialnej we Włoszech”, aby zaoferować Włochom możliwość uczestniczenia w transformacji energetycznej.

EDPR jest również zaangażowana w opracowywanie programów szkoleniowych dla młodych ludzi, aby skorzystać z możliwości zatrudnienia, jakie daje obecność farm wiatrowych na ich terytorium.