EDP Renewables wygrywa największy publiczny przetarg w Singapurze na instalację do 200 MWp mocy słonecznej

Firma EDP Renewables (Euronext: EDPR) wygrała 8. fazę programu SolarNova, singapurskiego przetargu publicznego mającego na celu wyłonienie dewelopera rozproszonej energii słonecznej. Przetarg był prowadzony wspólnie przez Singapurską Radę Mieszkalnictwa i Rozwoju oraz Singapurską Radę Rozwoju Gospodarczego.

W ramach projektu firma zobowiązała się do dostarczenia minimalnej mocy 130 MWp z potencjałem docelowym wynoszącym 200 MWp mocy.. Projekt zakłada także instalację ponad 320000 paneli słonecznych w 1075 budynkach mieszkalnych Singapuru i 101 budynkach rządowych, w tym w 55 szkołach publicznych.

Jest to największa inicjatywa w ramach programu SolarNova, inicjatywy rządowej, koncentrującej się na przyspieszeniu wdrażania systemów fotowoltaicznych w Singapurze. EDPR był jedynym deweloperem wybranym w tej fazie do wdrożenia instalacji fotowoltaicznych.

Jest to również trzeci przetarg SolarNova wygrany przez EDPR. Tym razem realizowany projekt okazją do testowania nowych innowacyjnych koncepcji, takich jak zaawansowana regeneracja, która może wydłużyć żywotność panelu słonecznego do pięciu lat i zmaksymalizować jego moc wyjściową.

Dzięki wygranej EDPR aktywnie przyczyni się do realizacji strategicznego celu Singapuru, jakim jest wprowadzenie do systemu do 2030 r. co najmniej 2 GWp energii pochodzącej ze słońca. Odzwierciedla też atrakcyjne możliwości rozwoju EDPR w regionie APAC.

Po pełnym uruchomieniu, projekt będzie łącznie zasilał ponad 50 000 czteropokojowych mieszkań i potencjalnie zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ponad 96 000 ton metrycznych rocznie. Energia generowana z paneli słonecznych na budynkach mieszkalnych będzie wykorzystywana, aby zapewnić działanie urządzeń służących wszystkim mieszkańcom w ciągu dnia.

Projekt SolarNova 8 jest potwierdzeniem naszej pozycji wiodącego gracza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w Singapurze. Przynosi jednocześnie korzyści, takie jak nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Naszym celem jest wyznaczanie nowych standardów w zakresie innowacji i zarządzania środowiskiem oraz wniesienie znaczącego i celowego wkładu w krajobraz czystej energii w Singapurze – powiedział Pedro Vasconcelos, Dyrektor operacyjny (COO) EDP Renewables APAC .

Krajowym celem klimatycznym Singapuru jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r., a energia słoneczna jest jednym z kluczowych katalizatorów napędzających ten ambitny program. Wygrana w przetargu SolarNova stawia EDPR na czele tej transformacyjnej podróży. Sukces tej inicjatywy podkreśla zaangażowanie firmy w transformację energetyczną, a jednocześnie wpisuje się w singapurską wizję niskoemisyjnej przyszłości. EDP uznaje kluczową rolę innowacji w zakresie energii słonecznej i wspiera wysiłki Singapuru na rzecz dekarbonizacji oraz czystszej, bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

O Radzie Mieszkalnictwa i Rozwoju (HDB)

Rada ds. Mieszkalnictwa i Rozwoju (HDB) jest singapurskim organem ds. mieszkalnictwa publicznego. Planuje i rozwija singapurskie osiedla mieszkaniowe, budując domy i przekształcając miasta w celu stworzenia wysokiej jakości środowiska życia dla wszystkich. Zapewnia również różne udogodnienia komercyjne, rekreacyjne i społeczne. Obecnie ukończono ponad 1 milion mieszkań w 24 miastach i 3 osiedlach w całym Singapurze. Mieszkania HDB są domem dla około 80% populacji Singapuru, z

czego około 90% posiada je na własność. Więcej informacji o HDB można znaleźć na stronie hdb.gov.sg

O programie SolarNova

Uruchomiony w 2014 r. program SolarNova jest inicjatywą rządu Singapuru, prowadzoną przez Radę Rozwoju Gospodarczego (EDB) i HDB w celu przyspieszenia wdrażania systemów fotowoltaicznych (PV) w Singapurze. W ramach programu SolarNova, HDB łączy zapotrzebowanie sektora publicznego na instalację paneli słonecznych w blokach HDB i obiektach rządowych.

Po przekroczeniu wcześniejszego celu w zakresie pozyskania energii słonecznej na poziomie 220 megawatów mocy szczytowej (MWp) do 2020 r., HDB ogłosiło w 2019 r. nowy, tym razem na poziomie 540 MWp. Ma on zostać osiągnięty do 2030 r. i może przyczynić się do uzyskania 648 GWh czystej energii rocznie. Pozwoli to na realizację krajowych celów w zakresie energii słonecznej na poziomie 1,5 gigawata mocy szczytowej (GWp) do 2025 r. i 2 GWp do 2030 r., zgodnie z Zielonym Planem Singapuru.

Uwaga: EDP Renewables APAC, wcześniej znana jako Sunseap, wygrała dwa z ośmiu przetargów, a mianowicie SolarNova 1 w 2015 r. i SolarNova 4 w 2019 r., umieszczając systemy fotowoltaiczne na około 2400 publicznych budynkach mieszkalnych. Zwycięstwo w SolarNova 8 oznacza trzecią wygraną firmy w tej serii. Program SolarNova wygeneruje szacunkowo 420 GWh energii słonecznej rocznie. Stanowi to około 5% całkowitego zużycia energii w Singapurze lub równowartość zasilania 88 000 mieszkań w budynkach użyteczności publicznej.