Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

Rada Nadzorcza Seleny FM S.A. zdecydowała 23 lutego 2024 o powołaniu w skład zarządu firmy Waltera Brattingi, który od 15 lutego br. pełni także funkcję Chief Commercial Officer (CCO). Swoje obowiązki, jako nowy członek zarządu ds. handlowych, obejmie z dniem 1 marca br. i będzie odpowiadał za tworzenie i wdrażanie strategii handlowej spółki. Decyzja ta ma na celu zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie globalnej pozycji rynkowej Grupy Selena. Wcześniej rolę CCO pełnił obecny prezes Grupy, Sławomir Majchrowski.

Walter Brattinga niedawno dołączył do Grupy Selena i objął stanowisko Chief Commercial Officer. Teraz wejdzie on także do zarządu Grupy, co stanowi podkreślenie wagi działań w strategicznym kierunku firmy czyli globalnym rozwoju handlu. Walter Brattinga dysponuje ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz wieloletnim know-how w zakresie współprac B2B i B2C. Posiada szerokie kompetencje w zakresie strategii biznesowej i rozwoju, jak również zarządzania marką i portfolio produktowym. W Grupie Selena będzie odpowiedzialny za cały obszar komercyjny firmy. Swoje nowe obowiązki, jako członek zarządu, obejmie 1 marca 2024.

Przed dołączeniem do Grupy Selena Walter Brattinga pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Grupie Coram, oferującej wyposażenie łazienek renomowanych producentów. Wcześniej przez ponad 20 lat pracował dla niemieckiego koncernu chemicznego Henkel, gdzie pełnił rolę m.in. dyrektora marketingu w Henkel China, z siedzibą w Szanghaju, nadzorując strategię i pozycjonowanie marek koncernu w Chinach, Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, Nowej Zelandii i Australii oraz dyrektora generalnego działu klejów konsumenckich w brytyjskim oddziale firmy, odpowiadając za rynki Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii. Brattinga rozpoczął swoją karierę zawodową jako Brand Manager w Moët Hennessy Netherlands, gdzie zarządzał takimi markami jak Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Glenmorangie i Drambuie.

Na każdym etapie swojej kariery Walter Brattinga konsekwentnie budował swoje profesjonalne kompetencje w zakresie zarządzania zespołami, koordynacji zmian oraz wdrażania innowacji i strategicznych inicjatyw wzrostu, które nie tylko przyniosły korzyści kierowanym przez Niego firmom, ale także znacząco przyczyniły się do wyników biznesowych ich klientów i partnerów.

Jest absolwentem Nyenrode Business Universiteit w Holandii na kierunku Business Administration. Ukończył również program zarządzania na Cranfield University (2006), a także zaawansowany program zarządzania w IESE Business School (2010).