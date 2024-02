Elemental i Huawei będą wspólnie odzyskiwać metale strategiczne

Elemental Strategic Metals („ESM”), spółka należąca do Grupy Elemental będącej globalnym liderem w dziedzinie urban miningu i odzyskiwania zielonych metali oraz Huawei Polska („Huawei”), światowy lider na rynku technologii cyfrowych podpisały porozumienie dotyczące przyszłej współpracy w zakresie recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zużytej elektroniki.

Podpisane porozumienie pozwoli połączyć wiedzę i zasoby Huawei i ESM w zakresie zbiórki i przetwarzania zużytych baterii Li-Ion oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego („WEEE”), a następnie odzyskiwanie z nich strategicznych metali.

ESM jest w trakcie budowy zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych na południu Polski. Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją dyrektywy bateryjnej

i proponuje, żeby w 2030 r. procesom odzysku poddawane było aż 95 proc. miedzi, niklu i kobaltu oraz 70 proc. litu. Dlatego w właśnie w Zawierciu powstaje strategiczny zakład recyklingu baterii samochodowych do pojazdów elektrycznych. Spełni on wszystkie standardy środowiskowe i w sposób zrównoważony będzie pozyskiwał nie tylko lit, ale także inne pierwiastki, takie jak nikiel, kobalt, platynę, pallad czy rod.

– Zasoby metali rzadkich wykorzystywanych do produkcji m.in. baterii do pojazdów elektrycznych są ograniczone. Dlatego konieczne jest tworzenie takich partnerstw jak to Elemental Strategic Metals i Huawei, które pozwala na skuteczniejsze działania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i tym samym lepsze wykorzystywanie surowców. Jestem przekonany, że planowana współpraca między naszymi firmami przyniesie w przyszłości korzyści dla obu stron – podsumował Michał Zygmunt, Prezes Zarządu Elemental Strategic Metals.

– Nasze porozumienie stanowi kolejny dowód zaangażowania Huawei w budowę zrównoważonej gospodarki. Już teraz podejmujemy wspólne działania z Elemental Strategic Metals, liderem w obszarze urban mining, aby z wyprzedzeniem stworzyć w Polsce zaplecze i ekspertyzę, które pozwolą nam sprostać wymogom Komisji Europejskiej i wspierać zrównoważony rozwój. Niezmiernie cieszymy się, że jako firma obecna w Polsce od 20 lat przyczyniamy się do rozwoju polskiej gospodarki, czyniąc ją bardziej zieloną. Jestem przekonany, że nasze wspólne doświadczenie i współpraca przyczynią się do efektywnej synergii w zakresie lepszego wykorzystywania pozyskiwanych surowców – dodaje Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Na mocy podpisanego porozumienia ESM i Huawei będą wspólnie działać na rzecz efektywnej zbiórki WEEE oraz baterii Li-Ion na terenie Europy, a następnie poddawać te urządzenia procesowi recyklingu w zakładzie ESM w Zawierciu. Strony deklarują współpracę na wielu płaszczyznach oraz dalszy rozwój w ramach odpowiedzialnej gospodarki obiegu zamkniętego.