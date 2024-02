Mieszane nastroje na Wall Street, złoty umacnia się na fali unijnych pieniędzy

Piątek przyniósł mieszane wyniki na Wall Steet. Nasdaq Composite stracił 0,3 proc., Sp500 nie wykazał większej zmiany a przemysłowy Dow Jones zyskał 0,2 proc. Kurs głównej pary walutowej oscylował wokół poziomu 1,0820 a dziś rano notowania lekko urosły w kierunku 1,0835. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły w ubiegły piątek, głównie na długim końcu. Spowodowało to spłaszczenie krzywej rentowności. W piątek poznaliśmy indeks instytutu Ifo dla Niemiec. W tym tygodniu rynek czeka na raport na temat wydatków Amerykanów (czwartek). Perspektywa odblokowania pieniędzy unijnych wspierają złotego.

Najważniejszymi publikacjami danych z USA w tym tygodniu będzie deflator PCE za styczeń, publikowany w czwartek. Przyciągnie on szczególną uwagę po mocniejszych niż oczekiwano raportach o inflacji CPI i PPI za styczeń w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Konsensus rynkowy zakłada, że główny deflator PCE spadnie do 2,4 proc. r/r wobec 2,6 proc. w grudniu, a bazowy wskaźnik wyniesie 2,8 proc. r/r wobec 2,9 proc. w grudniu.

Piątkowy odczyt indeksu Ifo (indeks klimatu biznesowego) pokazał jedynie lekki wzrost z 85,2 pkt. do 85,5 pkt. To pokazuje, że nastroje pozostają słabe. Niestety nadal nie ma oznak ożywienia w Niemczech, mimo że, sytuacja w wielu innych krajach nieco się poprawiła w ostatnich miesiącach. Oczywiście firmy w Niemczech cierpią z powodu wielu obciążeń strukturalnych, takich jak biurokracja, długie procedury zatwierdzania, wysokie ceny energii i podatki, a rząd nie podejmuje zdecydowanych działań. Ocena bieżącej sytuacji biznesowej pozostałą na poziomie 86,9 pkt. a oczekiwania na kolejne sześć miesięcy nieznacznie się poprawiły z 83,5 do 84,1 pkt.

Złoty pozostaje mocny zarówno względem euro oraz dolara amerykańskiego. Siłę złotego wsparła wizyta szefowej Komisji Europejskiej, która poinformowała, że w nadchodzących dniach środki europejskie zostaną odblokowane lda Polski (łącznie 137 mld euro: 60 mld z KPO oraz 76 mld euro z polityki spójności). Srodki te spowodują, że w 2024 roku w Polsce będziemy obserwować dodatnią dynamikę inwestycji w gospodarce. Dodatkowo pieniądze te zmniejszą zapotrzebowanie na zagraniczne finansowanie.

Kurs EUR/PLN pozostaje w poniedziałek rano w okolicach lokalnych dołków i wskazuje poziom 4,31. Notowania USD/PLN oscylują wokół 3,98.

Łukasz Zembik