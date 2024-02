Comperia sprzedaje Telepolis.pl za 9,6 mln zł. Nabywcą Online Venture Sebastiana Felknera

Comperia.pl SA zawarła warunkową umowę sprzedaży serwisu Telepolis.pl. Nabywcą jest należąca do Sebastiana Felknera spółka Online Venture, do której należą też serwisy Meczyki.pl i PPE.pl. Cena za czołowy polski portal technologiczny wyniosła 9,6 mln zł.

Serwis Telepolis.pl powstał w 2004 roku, a od 2014 należy do Grupy Comperia.pl SA, która przejęła go za 2,55 mln zł. Od tego czasu Telepolis.pl bardzo dynamicznie się rozwijał, stając się liderem serwisów technologicznych w Polsce. Według najnowszych danych Mediapanelu odwiedza go miesięcznie ponad 5 mln użytkowników.

O możliwości sprzedaży Telepolis.pl dotychczasowy właściciel informował pod koniec ubiegłego roku. W wyniku prowadzonych rozmów nabywcą została spółka Online Venture należąca do Sebastiana Felknera. W ten sposób Telepolis.pl stanie się trzecim, po Meczyki.pl i PPE.pl serwisem zarządzanym przez tę spółkę.

– Telepolis.pl postrzegamy jako idealne wzmocnienie naszego portfolio, w którym znajduje się już topowy portal gamingowy PPE.pl. Ta akwizycja sprawia, że stajemy się czołowym polskim wydawcą w kategorii tech – mówi Sebastian Felkner. – Wierzymy, że osiągniemy efekt synergii, dzięki któremu jako grupa rozwiniemy się na wielu płaszczyznach i będziemy w stanie wyjść z jeszcze ciekawszą ofertą zarówno do czytelników, jak i partnerów biznesowych.

– Zgrany i zmotywowany zespół Telepolis.pl przez ostatnie lata wykonał świetną pracą, osiągając pozycję lidera wśród polskich serwisów technologicznych. Jestem przekonany, że stając się częścią grupy medialnej Online Venture, przed Telepolis.pl szansa na jeszcze szybszy rozwój i kolejne sukcesy – mówi Szymon Fiecek, prezes zarządu Grupy Comperia.pl S.A.

Zawarta 22 lutego umowa warunkowa przewiduje sprzedaż Telepolis.pl za kwotę 9,6 mln zł, pod warunkiem podjęcia uchwały o zbyciu serwisu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Comperia.pl SA, co powinno nastąpić 29 lutego.

– Strategią Online Venture jest rozwój poprzez akwizycje i udoskonalanie przejętych portali dzięki know-how, które wypracowaliśmy na przestrzeni kilkunastu lat. Mimo, że wydatek blisko 10 mln zł jest dla nas znaczący, planujemy dokonać jeszcze 1-2 dużych transakcji w tym roku. Jesteśmy zainteresowani głównie projektami mediowymi i marketplace’ami – zapowiada Sebastian Felkner.

– Wierzymy, że zakup Telepolis.pl to dopiero początek naszej współpracy z nowym właścicielem – mówi Szymon Fiecek. – Strategicznym planem Grupy Comperia jest skupianie się na obszarach ecommerce, płatności oraz ubezpieczeniach, i w tych zakresach moglibyśmy wciąż wspierać Telepolis.pl i inne portale grupy.