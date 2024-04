ORLEN VC inwestuje w EUROLOOP – producenta ultraszybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Fundusz ORLEN VC zainwestował w EUROLOOP – producenta ultraszybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowarki polskiego startupu, z których korzystają już kierowcy w 7 krajach Europy, są jednymi z najszybszych na rynku. Zapewniają dostęp do prądu stałego o mocy do 720 kW.

Rozwiązanie przygotowane przez EUROLOOP znacznie skraca czas ładowania pojazdu, tym samym poprawia komfort korzystania z urządzenia. Moc 720 kW sprawia, że każdy dostępny obecnie pojazd elektryczny może naładować się ze swoją maksymalną mocą. Dzięki zastosowaniu technologii wykorzystującej węglik krzemu, stacja ładowania pozwala osiągnąć 97% sprawności w procesie przekształcania energii z prądu przemiennego (AC) na prąd stały (DC). Istotną przewagą konkurencyjną spółki jest także technologia dynamicznego współdzielenia mocy (wersja produktu S-Hub) między dwoma połączonymi stacjami ładowania. Obie funkcjonalności istotnie wpływają na redukcję kosztów utrzymania stacji ładowania. Dzięki połączonemu układowi dwie ładowarki działają jak jedna, współdzieląc moc między sobą i dostosowując ją w zależności od zapotrzebowania. Pozwala to na ładowanie nawet ośmiu samochodów jednocześnie, przy dynamicznym zarządzaniu obciążeniem modułów i prędkościami ich ładowania.

– Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Grupy ORLEN do 2030 r. ma powstać 10 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych w Europie Środkowej. To duże wyzwanie w zakresie budowy infrastruktury i zapewnienia lokalizacji, ale także wyboru dostawcy technologii, która będzie odpowiadała na coraz wyższe oczekiwania klientów. Jesteśmy przekonani, że priorytety założycieli EUROLOOP, czyli wysoka efektywność, moc i elastyczność ładowarek oraz niższe koszty eksploatacji, doskonale wpisują się w zapotrzebowanie Grupy ORLEN. Fundusz sfinalizował transakcję w grudniu 2023 r., utrzymując wysoką aktywność inwestycyjną i kolejny raz pokazując jak skutecznie łączyć inwestycje w nowoczesne technologie z poszukiwaniem potencjalnych synergii – wskazuje Marek Garniewski, Prezes Zarządu ORLEN VC.

Spółka EUROLOOP sprzedaje ładowarki pod marką WILLBERT w Europie Zachodniej, a dzięki nawiązaniu współpracy z ORLEN VC, będą one dostępne także w Polsce. Dodatkowo udostępnia klientom autorski system do zarządzania stacjami ładowania pod marką HAWKe, który obejmuje m.in. kompleksowy system płatności ad-hoc z terminalem płatniczym. Środki pozyskane od ORLEN VC spółka przeznaczy także na rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, wzrost mocy produkcyjnych i kapitał obrotowy.

– Ładowarki EUROLOOP łączą w sobie dwie funkcje – elastyczność ładowarek rozdystrybuowanych z prostotą ładowarek wolnostojących. Przewagą WILLBERT Amber II w technologii S-Hub jest znaczne ograniczenie liczby urządzeń koniecznych do zainstalowania, co ogranicza koszty kapitałowe i zmniejsza ingerencję w otoczenie. Przemyślania konstrukcja ładowarki w wersji 2-stronnej o zwiększonym zasięgu, pozwala na jednoczesne ładowanie od 4 do 8 pojazdów (przy 2 stacjach w wersji S-Hub), dzięki czemu stacje ładowania EUROLOOP mogą w przyszłości zastąpić dystrybutory paliwa na stacjach paliw bez istotnej zmiany układu przestrzeni. To wielka przyjemność móc rozwijać naszą działalność z tak poważnym partnerem, jak ORLEN VC – mówi Marek Gutt-Mostowy, CEO i Założyciel EUROLOOP Sp. z o.o.

EUROLOOP to już dziesiąta inwestycja ORLEN VC. W ciągu dwóch lat działalności fundusz dołączył do grona największych i najbardziej aktywnych funduszy venture capital z regionu Europy Środkowej. W swoim portfelu posiada także dwa zagraniczne fundusze venture capital. Zgodnie z przyjętymi założeniami ORLEN VC planuje dokonywać rocznie 5-6 inwestycji, skupiając się na najbardziej perspektywicznych spółkach, posiadających innowacyjne i gotowe do komercjalizacji technologie, które będą wspierać cele przyjęte w strategii ORLEN2030.