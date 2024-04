Usługi w Europie rosną, przemysł słabnie. Amerykańska gospodarka spowalnia. EURUSD testuje opór techniczny

Usługi w Europie radzą sobie dobrze. Gorzej jest z przemysłem. Tak przynajmniej wynika z opublikowanych wczoraj wstępnych wskaźników PMI. Te same dane dotyczące amerykańskiej gospodarki pokazały spadek w obydwu tych obszarach, co jest kolejnym dowodem na to, że amerykańska gospodarka spowalnia, mimo, że do tej pory była zadziwiająco odporna na podwyżki stóp procentowych. Kurs EURUSD urósł do poziomu 1,07, gdzie przebiega istotny opór techniczny. Indeksy na Wall Street zanotowały kolejną dobrą sesję w tym tygodniu i odrabiają straty poniesione w drugim oraz trzecim tygodniu kwietnia. Wzrostom przewodził sektor technologiczny przed kluczowymi raportami o zyskach w tym tygodniu.

Indeks menedżerów zakupów dla sektora usług dla strefy euro wzrósł zaskakująco mocno do 52,9 w kwietniu. Pozytywnie zaskoczyły również wskaźniki dla Niemiec (53,3 pkt.), Francji (50,5 pkt.) oraz Wielkiej Brytanii (54,9 pkt.).

Wynik dla całej strefy euro już trzeci miesiąc z rzędu znajduje się powyżej granicznej bariery (50 pkt.), co wskazuje na rozwój sektora. Z kolei wskaźnik produkcji (45,6 pkt.) po raz kolejny zawiódł oczekiwania, zaprzeczając silnemu odbiciu.

Pierwsze wstępne szacunki PKB za I kwartał zostaną opublikowane w najbliższy czwartek. Poprawa indeksów PMI dla usług rodzi nadzieje na kontynuację tego trendu w kolejnych miesiącach. Z drugiej strony optymizm jest w pewnym stopniu gaszony przez dekoniunkturę w przemyśle. Światełkiem w tunelu jest poprawa oczekiwań dotycząca kondycji sektora w następnych miesiącach.

Dynamiczne podwyżki kluczowych stóp procentowych EBC prawdopodobnie nie zostały jeszcze w pełni „przetrawione”, a obniżki, które spodziewane są od czerwca, prawdopodobnie nie pobudzą gospodarki do 2025 r. ze względu na opóźnienie czasowe.

To z czego EBC może być zadowolony to fakt, że subkomponent cen sprzedaży nie kontynuował trendu wzrostowego. Zarówno w sektorze usługowym, jak i produkcyjnym, wartość ta niewiele się zmieniła w kwietniu. Można wyciągać wnioski, że podstawowa presja na wzrost cen na nasiliła się.

Euro zyskało po danych PMI we wczorajszych godzinach przedpołudniowych. Następnie dolar stracił popołudniu po tym samym odczycie dla amerykańskiej gospodarki. Kurs EUR/USD dotarł do poziomu 1,0710 ale dziś rano lekko zniżkuje. W średnim terminie notowania głównej pary walutowej wciąż przebiegają w dość szerokim kanale spadkowym a wzrosty z tego tygodnia wyglądają na razie jedynie jako korekta wzrostowa poprzednich, dynamicznych spadków. Powiększenie się dywergencji w nastawieniu do polityki monetarnej Fed-u oraz EBC powinno wciąż kierować kurs EUR/USD niżej, przynajmniej do poziomu 1,0450 – minima z początku października 2023 roku.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers