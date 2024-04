Fatalne wyniki Tesli. Czy Elon Musk ma problem?

Producent samochodów elektrycznych pokazał wyniki mocno poniżej rynkowych oczekiwań. Tesla mocno odczuwa konkurencję z chińskiego rynku, która zmuszą ją do mocnych obniżek cennika. W połączeniu z zatłoczeniem rynku samochodowego, w którym widać tendencje konsumentów do sięgania po samochody hybrydowe.

Mimo wyników mocno poniżej oczekiwań, uwagę inwestorów przykuła wiadomość o przyspieszeniu planów produkcyjnych dotyczących nowych modeli w drugiej połowie 2025 r. Zawieszenie między dostosowaniem obecnych linii produkcyjnych, a wprowadzeniem nowych produktów stanowi na razie największe wyzwanie ściągające wyniki spółki w dół. Wobec takiej informacji cena Tesli w notowaniach po zamknięciu rynku wzrosła o 6,8%.

Spółka zaraportowała przychody w wysokości 21,30 mld $ (-8,7% r/r), co oznacza aż o -8,7% niższy wynik niż zakładał rynek. Niższe wolumeny sprzedaży, które finalnie wyniosły 386,81 tys. pojazdów (-9% r/r) w połączeniu z obniżką cen zepchnęły przychody spółki poniżej rynkowych oczekiwań. Spośród trzech segmentów działalności spółka zanotowała poprawę w Generowaniu i Przechowywaniu Energii (+6,93% r/r) oraz Usługach i pozostałych (+24,12% r/r). To jednak nie wystarczyło, by zredukować spadki w najważniejszym segmencie Pojazdów, w którym sprzedaż spółki spadła o -13% r/r i była niższa o -11% od oczekiwań.

W 1Q24 ucierpiała także rentowność spółki. Na poziomie zysku operacyjnego Tesla zanotowała 1,17 mld $, co oznacza aż -32,5% niższy wynik niż zakładał konsensus i -56% niższy wynik r/r. Mocny spadek rentowności wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków operacyjnych w związku z rozwojem projektów m.in. wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Spółka zwraca uwagę na to, że pogorszenie wyników w 1Q24 związane jest z serią wyzwań z jakimi Tesla musiała się mierzyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy tego roku, m.in. atakiem podpalaczy w Gigafactory w Berlinie, a także konfliktem nad Morzem Czerwonym. Globalny rynek samochodów elektrycznych doświadcza teraz wyzwań związanych z mocną konkurencją ze strony samochodów hybrydowych. Mimo ciężkiego otoczenia spółka dynamicznie inwestuje w dalszy rozwój swoich projektów, co nie pozostaje bez wpływu na generowaną przez nią gotówkę. Operacyjne przepływy pieniężne spółki wyniosły jedynie 242 mln $, co stanowi najgorszy wynik od 3 lat.

Na poziomie EPS Tesla zaraportowała 1,54 $ (-24,1% wobec oczekiwań i -39% r/r), zaś skoryg. poziom EBITDA przyjął najniższe od 2Q22 wartości i kontynuuje trwający od połowy 2023 r. trend spadkowy.

Autor: Tymoteusz Turski, analityk XTB