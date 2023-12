Drewno konstrukcyjne. Poznajcie jego zastosowanie, zalety i wady tego materiału

Drewno konstrukcyjne jest materiałem budowlanym, który wykorzystuje się na szeroką skalę. Rzeczywiście zachwyca swoimi parametrami technicznymi, a do tego estetyką. Warto dowiedzieć się więcej na jego temat.

Drewno konstrukcyjne – trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach

Przyjęło się, że drewno nie jest najmocniejszym materiałem, choćby ze względu na fakt, że może butwieć pod wpływem wilgoci i płowieć pod wpływem promieniowania słonecznego. Jednak nie do końca jest to prawda, a mianowicie odpowiednio zaimpregnowane drewno ma naprawdę dobre parametry wytrzymałościowe. Szczególnie sprawdzi się drewno konstrukcyjne. Jest to surowiec, który spełnia określone parametry techniczne, a mianowicie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, wytrzymały, odporny na działanie grzybów i pleśni, a do tego nie butwieje. Drewno konstrukcyjne jest poddawane obróbce. W tym przypadku stosuje się specjalne suszenie komorowe, a także struganie oraz impregnację. Właśnie dzięki temu można wykorzystać je do budowy domów szkieletowych, ale też więźby dachowej. Szczególnie dobrze sprawdzi się drewno świerkowe, które zachwyca także swoją estetyką, a więc bez obaw można wykonać z niego także taras. Do wyboru jest drewno klejone warstwowo, a także drewno lite, strugane. To pierwsze wykorzystuje się przede wszystkim do budowy więźby dachowej czy konstrukcji okiennych. Ma dobre parametry izolacyjne. Jest też odporne na wilgoć i rozwarstwianie, a to za sprawą zastosowania specjalnego kleju. Drewno lite powstaje w procesie przecierania. Jest też odporne na wilgoć, a także na działanie szkodników. Można wykorzystać je jako deski, kantówki czy krokwie.

Gdzie kupić drewno konstrukcyjne?

Drewno konstrukcyjne ma naprawdę dobre parametry wytrzymałościowe, ale pod warunkiem, że kupicie je z pewnego źródła. Najlepiej wybrać drewno od sprawdzonego dostawcy, które jest np. strugane z czterech stron. Możemy Wam polecić ofertę firmy Pata. Znajdziecie naprawdę niezawodne deski konstrukcyjne czy tarasowe, ale też inne materiały budowlane. Musimy jeszcze wspomnieć, że wchodząc na stronę, możecie skorzystać z opcji kalkulatora, a więc obliczyć, jaki będzie koszt materiału potrzebnego np. do wykonania tarasu.

Przechowywanie drewna konstrukcyjnego – co warto wiedzieć na ten temat?

Drewno konstrukcyjne, choć ma naprawdę mocne parametry wytrzymałościowe, trzeba je odpowiednio przechowywać. Należy zdawać sobie sprawę, że drewno może być przechowywane przez dłuższy czas, ale pod warunkiem, że zapewnicie mu izolację od zimnego podłoża. Najlepiej zastosować folię izolacyjną, której koszt jest nieduży. Ponadto trzeba zapewnić dostęp do powietrza, a więc deski nie powinny być składowane jedna na drugiej w dużej ilości. Bardzo dobrze sprawdzą się tutaj przekładki, dzięki którym drewno nie straci swoich parametrów technicznych. Powinniście także drewno przechowywać w pomieszczeniu pod zadaszeniem. W ten sposób jest chronione przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Wybierając drewno konstrukcyjne, należy zwrócić uwagę na oznaczenia. Np. C24 jest bardziej wytrzymałe od C16, ale jest też droższe. Drewno trzeba dobierać pod kątem pracy, jaką zamierza się wykonać i potrzebnych parametrów dotyczących odporności i wytrzymałości.