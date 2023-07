Druk kalendarzy. Czemu warto zlecić go teraz?

Kalendarz trójdzielny, kalendarzyki listkowe (kieszonkowe) lub duże kalendarze plakatowe – wszystkie z nich wręcz doskonale sprawdzają się jako gadżety reklamowe. O ich włączeniu w strategię promocji swojej firmy warto pomyśleć już teraz.

Chociaż środek lata zwykle nie jest czasem, gdy myślimy o planach na kolejny rok, nie warto ich odwlekać na później. Zamawiając kalendarze spiralowane lub inne już teraz, zyskujemy naprawdę sporo. Po pierwsze – mamy sporo czasu na to, by zastanowić się nad ich designem i dopasować go do oczekiwań naszych klientów. Unikamy też typowego dla końca roku napięcia i niepewności co do tego, czy gadżety dotrą do nas na czas. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kampanię wykorzystującą kalendarze będziemy mogli zacząć jeszcze jesienią, oferując klientom prezenty przed rozpoczęciem kolejnego roku.

Druk kalendarzy. Zamów kalendarze reklamowe jeszcze latem