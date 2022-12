Druki samokopiujące – wszystko co musisz o nich wiedzieć! Poradnik drukarza

Opisując druki samokopiujące, w najprostszy sposób można określić je jako dokumenty biurowe wypełniane ręcznie. Warto zaznaczyć, że produkcja druków samokopiujących jest dość skomplikowana, ponieważ cały proces wydruku odbywa się na specjalnych offsetowych papierach samokopiujących. Korzystanie z takich wydruków daje pewność, że używanie ich będzie wygodne.

Standardowy druk samokopiujący – jak wygląda?

Każdy druk samokopiujący składa się z oryginału oraz kopii, gdzie pojedynczy zestaw, nazywany jest kompletem. Każdy komplet składa się z białej karty oraz jednej/dwóch kart kolorowych. Oryginałem jest nazywana biała karta, a kopią kolorowa. Najpopularniejszą formą, pozwalającą na korzystanie z druku samokopiującego, jest korzystanie z bloczków samokopiujących. Takie bloczki zawierają zwykle gotowe druki pozwalające na sporządzanie:

rachunków,

pokwitowań,

list zamówień,

ksiąg rachunkowych,

dokumentów logistycznych, potwierdzających np. odbiór lub dostarczenie dostawy,

dokumentów magazynowych,

protokołów,

sprawozdań,

umów,

wniosków

Druki samokopiujące mają bardzo szeroki wachlarz zastosowań, przez co zwykle są chętnie wykorzystywane w firmach działających w rozmaitych branżach.

Jak wygląda produkcja druków samokopiujących?

Bloczki z drukami samokopiującymi są bardzo praktyczne, ale jednocześnie wyprodukowanie ich jest skomplikowanym procesem. Jakość gotowych druków jest uzależniona od wielu czynników, które należy uwzględnić podczas tworzenia ich. Większość drukarni decyduje się na standardowe formaty kart, takie jak np. A5, A4 lub DL, dzięki czemu bloczki są praktyczne. Warto podkreślić, że biała karta będąca oryginałem oraz kolorowe kopie nie są przypadkowym rozwiązaniem. Dzięki temu, że poszczególne rodzaje kart są w różnych kolorach, można je łatwo segregować, utrzymując porządek w dokumentach, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie administracji.

Jeżeli chodzi o sam proces drukowania, to bloczki powstają zwykle z wykorzystaniem technologii cyfrowej, dzięki czemu jakość wydruków nie odbiega od wydruków offsetowych. Druki samokopiujące zawsze powstają na specjalnym papierze samokopiującym, którego gramatura wynosi zazwyczaj od 60 do 80 gram.

Więcej informacji na temat procesu powstawiania/druku bloczków samokopiujących dowiedzie się ze strony drukarni – DRUCZKI.EU

Druki samokopiujące – cechy

To, jaką metodę wybiera się do wykonania druków samokopiujących, zależy zwykle od wielkości nakładu. Do mniejszych zamówień wybiera się zwykle metodę risograficzną, a do większych – offsetową. Arkusze wykorzystywane w drukach samokopiujących są zazwyczaj dość cienkie, aby możliwe było bezproblemowe uzyskanie kilku warstw. Jednocześnie jednak warto zaznaczyć, że górny i dolny arkusz zawsze są grubsze. Dla zachowania maksymalnej dokładności wyrównania obrazu, konieczne jest zachowanie wielkości pól informacyjnych, w graniach co najmniej 2×2 cm. Jeżeli chodzi o kolory kopii, to zwykle są one różowe, żółte, zielone lub niebieskie. Na koniec warto wspomnieć, że istnieją nietypowe rodzaje papieru samokopiującego, które pozwalają na kopiowanie tekstu ze zwykłego arkusza papieru.