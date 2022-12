Logistyka sklepów internetowych: czym jest, jakie usługi obejmuje

Logistyka sklepów internetowych: czym jest, jakie procesy i usługi obejmuje, ile kosztuje?

Logistyka sklepu internetowego ma kluczowe znaczenie w powodzeniu Twojego e-biznesu. Choć jest to niewidoczna część procesu zakupowego, ma ona duże znaczenie w realizacji zamówień i budowaniu zadowolenia klientów. Jeśli od niedawna prowadzisz sklep internetowy, zaprojektowanie procesów związanych z logistyką może być sporym wyzwaniem.

Ten artykuł pomoże Ci w tym zadaniu. Powiemy też o tym, czym tak właściwie jest logistyka e-commerce, jakie procesy wchodzą w jej skład i jaki model logistyczny będzie optymalny dla Twojego sklepu.

Czym jest logistyka dla e-commerce?

Logistyka dla e-commerce obejmuje szereg procesów, odpowiadających za prawidłowe dostarczenie zamówienia złożonego w sklepie internetowym do klienta końcowego. Logistyka w e-commerce zaczyna się od dostawy towarów pochodzących od producentów do centrum logistycznego, gdzie towary są następnie magazynowane. Gdy w systemie pojawi się nowe zamówienie, odpowiednie produkty są kompletowane, pakowane i wysyłane do odbiorcy. Na tym jednak praca nie zawsze się kończy – czasami dochodzi kwestia zwrotów, szczególnie częstych w przypadku artykułów modowych.

Więcej na temat logistyki dla e-commerce znajdziesz na blogu Omnipack.

Co wchodzi w skład logistyki sklepów internetowych?

W skład logistyki sklepów internetowych wchodzi zatem wszystko to, o czym pisaliśmy powyżej, czyli: dostawa, magazynowanie, kompletowanie, wysyłka zamówień i obsługa zwrotów. Jednak dla prawidłowego funkcjonowania logistyki w Twoim sklepie internetowym niezbędne są również inne elementy, które w dużej mierze zależą od wybranego modelu logistycznego.

Chodzi przede wszystkim o:

rozwiązania magazynowe – wyposażenie przestrzeni magazynowej w odpowiednią infrastrukturę przystosowaną do składowanych rodzajów produktów;

zarządzanie magazynem – właściwe oprogramowanie WMS , optymalizacja przestrzeni magazynowej i szkolenia kadry pracowniczej;

oprogramowanie WMS współpraca z kurierami – dystrybucja przesyłek, transport paczek, negocjowanie umów z przewoźnikami;

integracja z platformą sprzedażową – kluczowy element umożliwiający szybki przepływ informacji o nowych zamówieniach i stanach magazynowych;

obsługa celna – trzeba mieć ją na uwadze, jeśli prowadzisz sprzedaż w modelu cross-border.

Modele logistyczne – który wybrać?

Własny magazyn

Rozwiązanie ma najwięcej plusów w momencie, kiedy Twój biznes e-commerce jest jeszcze na tyle mały, że stosunkowo łatwo możesz samodzielnie poradzić sobie z realizacją zamówień. Prowadzenie własnego magazynu ma jednak jedną główną wadę: znacząco utrudnia skalowanie biznesu.

Problem pojawia się w momencie, gdy Twój biznes rośnie, czyli sklep internetowy zaczyna obsługiwać coraz większą liczbę zamówień. Niezbędny wtedy staje się wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej oraz zatrudnienie pracowników. Wszystko to tworzy koszty oraz pochłania czas. A co w momencie, w którym sprzedaż z powrotem spada? Redukcja skali działalności to dodatkowa komplikacja, która naraża Cię na koszty.

Dropshipping

W tym modelu całym procesem obsługi zamówień, czyli pakowaniem i wysyłką zajmuje się producent lub dystrybutor. W dropshippingu sklep internetowy jest jedynie pośrednikiem, który pozyskuje klientów i prowadzi komunikację z nimi. Cała reszta jest po stronie dostawcy. Chociaż rozwiązanie może się wydawać wygodne, szczególnie dla mniejszych sklepów, to ma ono również swoje wady. Powodzenie Twojego biznesu zależy od strony trzeciej, a w przypadku ewentualnych problemów to Ty musisz się z nimi uporać, nawet jeśli nigdy nie miałeś sprzedawanego towaru w rękach.

Fulfillment

To najbardziej elastyczny model logistyczny. Fulfillment polega na outsourcingu logistyki sklepu internetowego do zewnętrznego operatora, określanego często jako centrum fulfillmentowe. W tym rozwiązaniu dostawca logistyki jest odpowiedzialny za wszystkie operacje niezbędne do realizacji zamówień.

To właśnie partner logistyczny składuje u siebie sprzedawane produkty, dba o integrację z Twoją platformą e-commerce, przyjmuje dostawy i wysyła zamówienia. Takie firmy często też zajmują się kompleksową obsługą zwrotów i reklamacji.

Dzięki fulfillmentowi właściciele biznesów e-commerce zyskują profesjonalną logistykę – szybką i bezbłędną obsługę zamówień, możliwość łatwego skalowania biznesu (także poza granicami kraju) oraz znaczące oszczędności czasowe i finansowe (szczególnie przy dużej skali biznesu). Outsourcing usług logistycznych w ręce doświadczonej firmy, takiej jak np. Omnipack to także wsparcie biznesowe na każdym etapie. To dobre rozwiązanie dla każdego sklepu, który się dynamicznie rozwija.

Ile kosztuje outsourcing logistyki sklepów internetowych?

Na koszt takiej usługi składa się wiele elementów, w tym:

wolumen sprzedaży,

usługi dodatkowe (np. ekspresowa wysyłka),

wielkość i rodzaj stocku.

Koszt outsourcingu logistyki jest kosztem zmiennym, czyli jest ściśle powiązany z wielkością sprzedaży w danym miesiącu.

Jak wybrać dostawcę usług logistycznych?

Wybór odpowiedniego dostawcy zależy w dużej mierze od rodzaju asortymentu, jakim dysponujesz oraz tym, czy działasz lokalnie, czy międzynarodowo. Załóżmy, że masz już wybranego dostawcę, jak i listę rynków, które Cię interesują. Czy na tym koniec? Nie.

O sukcesie outsourcingu usług logistycznych w dużym stopniu decyduje prawidłowa integracja z oprogramowaniem e-commerce, z którego korzystasz. Twój operator logistyczny musi mieć wgląd w czasie rzeczywistym w pojawiające się zamówienia, aby zagwarantować sprawną ich realizację. Dowiedz się, jakie możliwości ma firma, z którą planujesz współpracę.

Kolejna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę to tzw. perfect order ratio, czyli poziom bezbłędności w realizacji zamówień. Jeśli np. wynosi on 99%, oznacza to, że na 100 wysłanych zamówień, 99 zostało zrealizowanych prawidłowo. Omnipack osiąga wynik 99,92%. Zapytaj o perfect order ratio przed podpisaniem umowy!

Wybierając dostawcę usług logistycznych, warto zdobyć również odpowiedzi na poniższe pytania:

Jaki jest oferowany czas dostawy?

Czy obsługa obejmuje zwroty i reklamacje?

Jakie rodzaje zabezpieczeń stosuje dana firma w swoich magazynach?

Czy dany operator działa 24/7?

Czy możliwe jest pakowanie zamówień zgodnie z wytycznymi klienta?

Rozważając outsourcing usług logistycznych, warto również dowiedzieć się, czym są centra logistyczne i jakie pełnią funkcje.

Podsumowanie

Planując logistykę sklepu internetowego, w pierwszej kolejności zdecyduj, jaki model logistyczny będzie dla Ciebie najlepszy. W momencie, w którym Twój biznes e-commerce jest jeszcze na tyle mały, że jego logistyka nie zajmuje wiele czasu, własny magazyn może okazać się optymalnym rozwiązaniem. Wraz ze wzrostem skali, warto pomyśleć o wsparciu doświadczonego partnera.

Decydując się na dropshipping, masz możliwość łatwego wejścia na rynek e-commerce,bez konieczności posiadania dużych środków finansowych. Jeśli jednak prowadzisz sklep internetowy, który stale się rozwija, koniecznie rozważ outsourcing usług logistycznych i współpracę z centrum fulfillmentowym.

Usługa fulfillmentu to profesjonalne zarządzanie logistyką na każdym etapie. Współpracując z zaufaną firmą, taką jak Omnipack, masz pewność, że Twoje zamówienia zostaną zrealizowane bez pomyłek i szybko trafią do klientów. To kwestie kluczowe w zapewnianiu wysokiej jakości obsługi klienta!

Dowiedz się, jak Twój biznes e-commerce może zyskać na outsourcingu logistyki do doświadczonego operatora. Skontaktuj się z doradcami w zakresie logistyki na Omnipack.com.