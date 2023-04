Dystrybucja energii i integracja systemów energetycznych to tematy, które często są pomijane w dyskusjach o energii w Polsce. Obecnie energia w Polsce jest rozprowadzana głównie centralnie, ale czy jest to najskuteczniejszy i najtańszy sposób? Czy obecna sieć energetyczna wymaga modernizacji? Jakie warunki energetyki sieciowej są istotne? Odpowiedzi na te pytania próbowali znaleźć eksperci podczas dyskusji prowadzonej przez Rafała Zasunia, redaktora portalu wysokienapiecie.pl. W dyskusji wzięli udział m.in. Wojciech Myślecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka, Wojciech Tabiś – Dyrektor Biura PTPiREE, Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Columbus Energy oraz Waldemar Kuśmierz – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Moderowania Sieci PGE Polska Grupa Energetyczna.

Trudności w dystrybucji energii

Przed polskim systemem energetycznym stoi wiele wyzwań, które utrudniają dystrybucję energii. Dużą trudnością jest zagospodarowanie przestrzeni, raporty środowiskowe i procedury biurokratyczne, które są długie i skomplikowane. Proces inwestycyjny jest niestabilny, a zmieniające się przepisy prawa utrudniają działalność w branży. Właśnie z tego powodu Karta Efektywnej Transformacji może okazać się pomocna. Jak zauważył Dawid Zieliński, prezes Zarządu Columbus Energy: „Sieci dystrybucyjne to najwęższe gardło transformacji energetycznej. Mówimy o wodorze, farmach wiatrowych itd., a nie mówimy o sieciach dystrybucyjnych – a przecież większość rozproszonych źródeł musi być do nich podłączona”.

Finansowanie

Kolejnym problemem jest finansowanie, które jest bardzo gorącym tematem. Z jednej strony, system dystrybucji energii w Polsce wymaga modernizacji, ponieważ musi dostosować się do zmieniającej się sytuacji w Europie, a z drugiej strony, trudno znaleźć źródła finansowania. Trafiliśmy na okres związany z wojną na Ukrainie i z procesami odejścia od paliw węglowodorowych i przejście na odnawialne źródła energii. Jeżeli te zjawiska przyłożymy do sieci przesyłowych, napotkamy problemy. Jak zauważył Waldemar Kuśmierz, dyrektor Departamentu Rozwoju i Moderowania Sieci PGE Polska Grupa Energetyczna: „Karta Efektywnej Transformacji pokazała lukę inwestycyjną. Sieci dystrybucyjne to najwęższe gardło transformacji energetycznej. Mówimy o wodorze, farmach wiatrowych itd., a nie mówimy o sieciach dystrybucyjnych – a przecież większość rozproszonych źródeł musi być do nich podłączona. W związku z tym trudno mi odpowiedzieć o ile powinna być podwyższona taryfa, aby nasi odbiorcy sfinansowali transformację energetyczną w zakresie rozbudowy sieci energetycznej. Tauron wyliczył UOK na 8,5%, a taryfa powinna rosnąć o około 7%. W mojej ocenie te wyliczenia nie są dokładne”.

Integracja systemów energetycznych

Kolejnym istotnym tematem jest integracja systemów energetycznych, zwłaszcza w kontekście rynku europejskiego. Z jednej strony, integracja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, poprzez stworzenie wspólnej infrastruktury transgranicznej oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Z drugiej strony, ma też na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz konkurencyjności rynku energetycznego w Europie.

Integracja rynków energetycznych jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa dostaw i zwiększenia konkurencyjności rynku. Polska, jako kraj centralny w Europie, odgrywa tutaj kluczową rolę. Ważne jest, abyśmy rozwijali nasze połączenia z sąsiadami i wspierali integrację rynku w Europie. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszyć koszty energii dla naszych klientów oraz poprawić jakość dostaw – powiedział Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE.

Wojciech Myślecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka, zauważył, że integracja rynków energetycznych to także szansa na rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Integracja systemów energetycznych to nie tylko kwestia dostaw energii, ale także nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Współpraca międzynarodowa pozwala na wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy krajami. Dzięki temu możemy rozwijać nowe technologie oraz poprawiać efektywność energetyczną naszych systemów – wyjaśnił Wojciech Myślecki.

Dystrybucja energii oraz integracja systemów energetycznych to dwa kluczowe tematy, które wciąż wymagają uwagi i działań ze strony branży energetycznej w Polsce. W przypadku dystrybucji energii ważne jest nie tylko modernizowanie istniejącej infrastruktury, ale także stworzenie nowych rozwiązań, które będą sprzyjać rozwojowi elektryki rozproszonej oraz źródeł odnawialnych. Natomiast integracja rynków energetycznych to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki.