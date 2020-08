Ekspansja iTaxi – więcej taksówek na Okęciu, dworcach i przy galeriach handlowych

iTaxi, polska platforma technologiczna, pozyskała kolejne miejsca postojowe na warszawskim lotnisku Okęcie. Obecnie wynajmuje 2/3 wszystkich dostępnych stanowisk. Jest to kolejny krok w realizacji strategii firmy, zakładającej uzyskanie pozycji lidera w sektorze usług taksówkowych. Kolejnym planowanym działaniem jest zwiększenie liczby pick-up pointów przy galeriach handlowych, restauracjach i dworcach autobusowych z 20 do 100 do końca 2020 roku.

Zgodnie z przyjętą strategią iTaxi od ponad 7 lat konsekwentnie buduje pozycję lidera na polskim rynku usług taksówkowych. Tylko w ostatnim kwartale 2019 roku platforma technologiczna udoskonaliła aplikację mobilną do wersji 4.0, w której znalazła się innowacyjna usługa „Bilet iTaxi” oraz nawiązała współpracę z krakowską korporacją taksówkarską Barbakan, zwiększając liczbę aut w stolicy małopolski do 500 pojazdów.

Z kolei w czerwcu br. aplikacja iTaxi jako jedna z pierwszych pojawiła się w AppGallery, a już dwa miesiące później, dzięki współpracy z fintechem Symmetrical, kierowcy iTaxi otrzymali możliwość codziennego samodzielnego wypłacania zaliczek na poczet wynagrodzenia. Co więcej od początku 2020 roku firma nawiązała współpracę z blisko 500 klientami biznesowymi.

Kolejnym krokiem w ramach realizacji założeń strategii jest zwiększenie liczby miejsc postojowych na warszawskim lotnisku Okęcie i obsługiwanych pick-up pointów w całej Polsce. Połączone jest to z funkcjonalnymi rozwiązaniami technologicznymi aplikacji kierowcy i pasażera iTaxi, które ułatwiają zamawianie kursów poprzez aplikację i nawigowanie pasażerów do wybranych punktów odbioru w danej strefie węzła komunikacyjnego.

– Naszym celem jest bycie numerem jeden wśród dostawców usług taksówkowych. Dlatego też nieustannie wprowadzamy innowacje i nawiązujemy partnerstwa, dzięki którym kreujemy trendy technologiczne. Na tym jednak nie poprzestajemy – niezależnie od sytuacji wychodzimy naprzeciw naszym klientom, partnerom i interesariuszom. W czasie pandemii zadbaliśmy o bezpieczeństwo przejazdów, nawiązaliśmy współpracę m.in. z Auchan w zakresie dostaw zakupów, czy z Warsaw Genomics przy dostawie testów na obecność koronawirusa. Działania podjęte przez nas w ostatnich miesiącach bardzo zbliżyły nas do wyznaczonego celu. Kolejnym krokiem na naszej drodze jest zwiększenie liczby miejsc postojowych i pick-up pointów w lokalizacjach strategicznych z punktu widzenia konsumentów. Tylko w lipcu rozpoczęliśmy obsługę 14 nowych stref komunikacyjnych takich jak hotele centra handlowe i budynki biurowe – mówi Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.

Jednym z priorytetów, przyjętych przez iTaxi w strategii biznesowej jest dostarczanie usług najwyższej jakości. W związku z tym firma w czasie trwania pandemii położyła duży nacisk na bezpieczeństwo przejazdów – zainstalowała przesłony, oddzielające kierowcę od pasażera oraz przeszkoliła kierowców w zakresie dezynfekcji. Dzięki temu zapewniła m.in. bezpieczny transport osobom z chorobami onkologicznymi Fundacji Alivia czy sprawny przewóz testów na koronawirusa we współpracy z Warsaw Genomics.

– W najbliższym czasie poinformujemy o kolejnej ważnej społecznie współpracy, która pomoże wielu potrzebującym osobom – dodaje Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.