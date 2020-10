Endofund widzi szansę na usprawnienie „finansowego krwiobiegu” branży medycznej

Branża medyczna ma szanse na szybszy rozwój dzięki nowoczesnym formom finansowania. Jedno z takich rozwiązań jest już dostępne na rynku. Czy zrewolucjonizuje sektor i sprawi, że Polacy zyskają dostęp do szerokiego wachlarza innowacyjnych terapii?

Temat opieki zdrowotnej od lat budzi w naszym kraju silne emocje. Zależy nam na wysokiej jakości świadczonych usług – zwłaszcza teraz, gdy nad krajem zawisło widmo COVID – 19 i nieustannie przypomina o ryzyku zachorowania. Chcemy liczyć na profesjonalną opiekę, dostęp do leków i odpowiednią ilość sprzętu medycznego. Niestety – nieustannie słyszymy, że realia są inne, a szpitale mierzą się z dużymi brakami zarówno w kadrach, jak i w aparaturze. Nic dziwnego, że próbujemy samodzielnie radzić sobie z tym problemem i bierzemy udział w inicjatywach, które wspierają branżę związaną z leczeniem.

Aby rynek opieki zdrowotnej funkcjonował efektywnie, potrzebne są rozwiązania, które trwale rozwiążą trudności, z jakimi się boryka. „Działam w branży medycznej od kilkunastu lat i wiem, jak bardzo jej rozwój jest hamowany chociażby przez zatory płatnicze. Narodowy Fundusz Zdrowia w ubiegłym roku przeznaczył na świadczenia opieki zdrowotnej ponad 90 mld złotych, jednak opóźnienia w płatnościach szpitali sięgnęły aż 14,3 mld złotych. Firmy medyczne, które współpracują z takimi placówkami, mają duże problemy z uzyskaniem terminowej opłaty za wykonane usługi. Z tego powodu nie rozwijają się, nie rozszerzają swojej oferty, a na rynku panuje stagnacja, której ofiarami są pacjenci, często pozbawieni dostępu do odpowiedniego leczenia. To błędne koło można jednak przerwać” – tłumaczy Piotr Cioch, Prezes Zarządu Endofund.

16 września na platformie equity crowdfundingu pojawiły się akcje nowo powstałego fintechu Endofund, który planuje usprawnić przepływ środków pieniężnych na rynku medycznym – i, tym samym, przyczynić się do rozwoju branży. Kapitał, pozyskany dotychczas przez organizację, przekroczył już próg powodzenia emisji. Czy Polacy wezmą sprawy we własne ręce i samodzielnie zadbają o leczenie dla siebie?

„Inwestorzy, którzy chcą zarabiać na działaniach związanych z finansowaniem funkcjonowania i rozwoju firm z branży medycznej, a co za tym idzie – również wsparciem służby zdrowia, wciąż mogą włączyć się w projekt. Wystarczy wejść na stronę www.emisja.endofund.pl. Zainteresowanie jest duże i wierzymy, że jeszcze wzrośnie. Rozwiązanie, które proponujemy, to przemyślany model finansowania, dopasowany do potrzeb rynku. Inwestorzy nie tylko wesprą rozwój polskiego sektora medycznego, ale też po drugim roku obrachunkowym firma prognozuje wypłatę dla nich dywidendy w wysokości 25% zysku” – mówi Ireneusz Mizera, Członek Rady Nadzorczej Endofund.

Endofund widzi szansę na usprawnienie „finansowego krwiobiegu” sektora związanego z leczeniem w wyspecjalizowanych usługach faktoringowych dla średnich i małych przedsiębiorstw. Po raz pierwszy takie rozwiązanie zostanie zastosowane w kontekście rynku medycznego przy finansowaniu z udziałem crowdfundingu. Do tej pory faktoring wykorzystywany był głównie w innych branżach. Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF), w 2019 roku z tej formy finansowania skorzystało ok. 17 tysięcy organizacji. Wykupienie wierzytelności przez faktora pozwala znacząco przyśpieszyć przepływ środków finansowych – po podpisaniu umowy, firma może otrzymać zaliczkę w wysokości nawet 90% wartości faktur.

Faktoring może w sposób kompleksowy rozwiązać problem, jakim są w branży medycznej zatory płatnicze. Terminowe rozliczenia przełożą się na większą ilość świadczonych usług medycznych. Skorzystają na tym pacjenci – a przecież do tego dążą Polacy, angażując się w akcje wspierające służbę zdrowia.