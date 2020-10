Już 11 centrum dentystyczne dołączyło do Medicover Stomatologia w ramach akwizycji

Stomatologia skoncentrowana na pacjentach i ich potrzebach, technologie, które realnie wspierają proces leczenia oraz przestrzeń centrum gwarantująca bezpieczeństwo i komfort pacjentów. To wizja, która przyciąga kolejne podmioty do Medicover Stomatologia. W październiku do sieci dołączyły gdańskie centra Dental Sense. Łącznie zdecydowało się na to już 100 gabinetów stomatologicznych.

Medicover Stomatologia podkreśla, że zdecydował się na współpracę z Dental Sense ze względu na tożsamą wizję i podejście do pacjentów.

– Centra stomatologiczne muszą dziś być skoncentrowane na potrzebach i oczekiwaniach pacjentów, którzy chcą angażować się w proces leczenia, poszukują różnych rozwiązań i są otwarci na korzystanie z zaawansowanych i innowacyjnych metod terapii. Zarówno Dental Sense, jak i my wiemy, że ta wizja powinna mieć odzwierciedlenie w każdym aspekcie funkcjonowania centrum dentystycznego. Dlatego bardzo cieszę, że od dziś będziemy to zadanie realizować w ramach jednej sieci – mówi Wioletta Januszczyk, Dyrektor Zarządzająca Medicover Stomatologia.

Zespół centrum, które właśnie dołączyło do sieci Medicover Stomatologia podkreśla, że dużą uwagę poświęca jakości obsługi pacjentów.

– To dla nas bardzo istotne, aby atmosfera była oparta na spokoju oraz pozytywnym, ludzkim podejściu do pacjenta. Dobrze rozumiemy, że dla wielu osób wizyta u dentysty może nadal powodować dyskomfort, a nawet lęk. Dlatego nieocenioną wartością są dla nas relacje budowane z pacjentami oraz zaawansowane technologie, które udowadniają, że leczenie stomatologiczne może być skuteczne, szybkie i jednocześnie komfortowe – mówi Łukasz Lassmann, Dyrektor Medyczny Dental Sense.

Nowe centrum w sieci Medicover Stomatologia stawia również na kompleksowe podejście do zdrowia pacjentów.

– Dla Dental Sense, podobnie jak dla Medicover Stomatologia, standardem jest dostęp do szerokiego zakresu specjalizacji dentystycznych pod jednym dachem. Dlatego pacjenci skorzystają w centrum z zabiegów profilaktycznych, opieki specjalistów stomatologii zachowawczej i periodontologii, ale również z leczenia zaawansowanego w ramach implantologii, protetyki, czy chirurgii – podkreśla Wioletta Januszczyk, Dyrektor Zarządzająca Medicover Stomatologia.

– Rozumiemy, że do zdrowia należy podchodzić całościowo. Dlatego uzupełnieniem naszej oferty jest kompleksowe leczenie zaburzeń stawów skroniowo żuchwowych i konsultacje fizjoterapeutów, które znajdują zastosowanie m.in. w przypadku bruksizmu, bólu zębów, napięcia mięśni żucia, czy migreny – dodaje Łukasz Lassmann.

Dental Sense to miejsce, które dba nie tylko o doskonałą jakość medyczną, ale również o estetykę uśmiechu i efekty wizualne leczenia.

Pacjenci skorzystają w nim m.in. z leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem niewidocznych nakładek, wysoko estetycznych wypełnień ubytków, odtwarzających naturalny kolor i strukturę zęba, czy nieinwazyjnego wybielania zębów.

Specjaliści Dental Sense korzystają z technologii Digital Smile Design, aby opracować najlepszy dla pacjenta plan leczenia.

To narzędzie, które nie tylko pozwala zobaczyć efekt końcowy jeszcze przed rozpoczęciem terapii, ale również pomaga zaprojektować uśmiech z uwzględnieniem mimiki pacjenta oraz rysów i wyglądu twarzy.

– Cyfrowe projektowanie uśmiechu przebiega w pięciu etapach. Najpierw wykonujemy zdjęcia twarzy i zębów. Na tej podstawie określamy docelowy kształt, strukturę i kolor zębów. Następnie wykonujemy tzw. mock-up, czyli makietę, którą pacjent zakłada na zęby, aby zobaczyć, jak będzie prezentował się uśmiech po zakończeniu leczenia. To również moment, aby pacjent podzielił się swoimi doświadczeniami i opinią. Na tym etapie możemy dopracować efekt końcowy, aby w pełni odpowiadał potrzebom i wizji pacjenta. Podsumowanie tych prac stanowi opracowany plan leczenia – wyjaśnia Łukasz Lassmann.

Dental Sense to 11 centrum, które dołączyło do Medicover Stomatologia w ramach akwizycji. Tym samym sieć pozyskała w ten sposób już 100 gabinetów dentystycznych. Centra Dental Sense zlokalizowane są w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 33A/1 oraz ul. Chmielnej 70/3.