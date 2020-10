BTC Studios S.A. planuje międzynarodową kampanię

BTC Studios S.A., notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych

oraz konsolowych, rozmawia na temat wszechstronnego wsparcia marketingowego z międzynarodowym producentem telewizyjnym i dystrybutorem Cyber Group Studios. Spółka planuje kampanie reklamowe dla swoich najcenniejszych tytułów obejmujące najpopularniejsze kanały dla dzieci na świecie. W grę wchodzi TV oraz social media skupiające grupy docelowe dla gier produkowanych przez spółkę. Kampanie mają dotyczyć wiodących tytułów z portfolio grupy takich jak m.in. serie Taffy i Sadie Sparks.

– „Szeroko zakrojone kampanie reklamowe pozwolą nam w pełni wykorzystać sprzedażowy potencjał naszych najcenniejszych marek i jednocześnie dotrzeć z informacją wprost do grupy docelowej, bezpośrednio zainteresowanej naszymi produkcjami – dzieci i rodziców. Dobierając tytuły do portfolio i szukając partnerów wśród producentów TV, kierowaliśmy się zarówno rozpoznawalnością marki, ale również marketingowym potencjałem ewentualnych kooperantów, zakładając że będą zainteresowani promowaniem swojej marki. Okazało się to dobrą strategią – jesteśmy na finalnym etapie rozmów na temat kampanii marketingowych promujących nasze produkcje free-to-play w najpopularniejszych dziecięcych kanałach. Zakładając szerokie wsparcie telewizyjne liczymy na znaczne zwielokrotnienie monetyzacji każdego z tytułów” – mówi Jarosław Zeisner, Członek Zarządu BTC Studios S.A.

BTC Studios pracuje obecnie nad 7 grami. Są to mobilne produkcje dedykowane posiadaczom konsoli Nintendo Switch oraz urządzeń z Androidem i iOS. Gry ukażą się w ramach inkubacji projektów własnych oraz na mocy umów licencyjnych, podpisanych z developerami w 2019 i 2020 roku – m.in. z międzynarodowym producentem telewizyjnym i dystrybutorem Cyber Group Studios, która produkuje popularne animowane seriale, takie jak Sadie Sparks czy Taffy.

Zgodnie z ogłoszonymi prognozami BTC Studios S.A. zamierza w tym roku zwiększyć przychody do 10 239 180 PLN, natomiast w 2024 r. osiągnąć przychody rzędu 78 mln PLN i zyski netto przekraczające 23 mln PLN. Spółka zakłada również systematyczny wzrost liczby użytkowników swoich produkcji. W tym roku spółka prognozuje 418 900 użytkowników przy 6 opublikowanych grach, natomiast w 2024 r. społeczność przekraczającą 1,3 mln użytkowników przy portfolio obejmującym 12 gier. Jednocześnie w maju br. BTC Studios S.A. przyjęła politykę dywidendową na lata 2020-2023. Zgodnie z nią, już od zysku netto za kolejny rok obrotowy, Zarząd BTC Studios będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę 30 proc. zysku netto. W planach jest coroczne wypłacanie dywidendy.

Analitycy East Value Research, w raporcie z 4 sierpnia, wycenili akcje BTC Studios (dawniej Blockchain Lab) na 19,50 zł.