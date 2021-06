Ericsson Mobility Report: Liczba abonentów 5G przekroczy pół miliarda do końca roku 2021

5G jest na dobrej drodze, by stać się najszybciej przyjętą generacją technologii mobilnej w historii – liczba abonentów rośnie w tempie około miliona dziennie

Rynki Chin, Ameryki Północnej i krajów należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej zajmują czołowe miejsca pod względem liczby abonentów, natomiast w Europie początki były wolniejsze

Liczba abonentów korzystających z urządzenia kompatybilnego z 5G wzrosła o 70 mln w pierwszym kwartale 2021 roku i prognozuje się, że do końca 2021 roku osiągnie 580 milionów.

Firma Ericsson (NASDAQ: ERIC) przewiduje, że liczba mobilnych abonentów 5G przekroczy 580 milionów do końca 2021 roku, a codziennie będzie ich przybywać około 1 mln.

Według prognozy zamieszczonej w 20. wydaniu Ericsson Mobility Report możemy spodziewać się, że 5G stanie się najszybciej przyjętą technologii w historii – zgodnie z prognozami do końca roku 2026 osiągnie liczbę 3,5 mld abonentów i zasięg obejmujący 60% populacji.

Jednakże tempo przyjmowania technologii znacznie się różni w poszczególnych regionach. W Europie sytuacja w zakresie wdrożenia 5G rozwija się wolniej. Europa pozostaje z tyłu za Chinami, USA, Koreą, Japonią i rynkami krajów należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

Zgodnie z przewidywaniami, liczba abonentów 5G przekroczy próg jednego miliarda dwa lata szybciej niż miało to miejsce w przypadku 4G – LTE. Kluczowe czynniki obejmują wczesne zaangażowanie Chin we wdrożenie 5G oraz wcześniejszą dostępność i coraz większą przystępność komercyjnych urządzeń 5G. Ponad 300 modeli smartfonów z 5G zostało już zapowiedzianych lub wprowadzonych na rynek.

Ta tendencja komercyjna powinna utrzymywać się w nadchodzących latach, wspierana przez zwiększoną rolę łączności jako kluczowego elementu odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19.

Zgodnie z oczekiwaniami, Azja Północno-Wschodnia będzie odpowiadać za największy udział abonamentów 5G do roku 2026 – około 1,4 miliarda. Natomiast rynki Ameryki Północnej i GCC będą posiadać największą penetrację 5G – w obszarach tych abonenci korzystający z mobilnych technologii 5G będą stanowić odpowiednio 84% i 73% wszystkich abonentów usług mobilnych w danym regionie.

Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Networks, zauważa: „Informacje zawarte w 20. wydaniu Ericsson Mobility Report wskazują, że znajdujemy się w kolejnej fazie wprowadzania 5G, w której dochodzi do przyspieszania wdrożenia i rozszerzania zasięgu na pionierskich rynkach takich jak Chiny, USA i Korea Południowa. Teraz nadszedł czas na zaawansowaną realizację i spełnienie obietnic związanych z 5G. Biznes i społeczeństwo przygotowują się do funkcjonowania w świecie po pandemii, w którym cyfryzacja oparta na 5G będzie odgrywać kluczową rolę”.

Smartfony i usługi wideo wpływają na mobilny transfer danych

Transfer danych rośnie z roku na rok. Globalny mobilny transfer danych – z wyłączeniem tego generowanego przez stały dostęp bezprzewodowy (FWA) – na koniec 2020 roku przekroczył 49 EB miesięcznie i zgodnie z przewidywaniami do 2026 roku wzrośnie około 5-krotnie i osiągnie 237 EB miesięcznie. Smartfony, które obsługują około 95% tego ruchu, zużywają również więcej danych niż kiedykolwiek. Z globalnego punktu widzenia, średni poziom wykorzystania na smartfon przekracza obecnie 10 GB/miesiąc i zgodnie z prognozami do końca 2026 roku osiągnie poziom 35 GB/miesiąc.

Podmioty świadczące usługi komunikacyjne 5G w czołówce wdrażania stałego dostępu bezprzewodowego

Pandemia COVID-19 przyspiesza proces cyfryzacji, a także zwiększa znaczenie i zapotrzebowanie na niezawodną, mobilną łączność szerokopasmową o dużej prędkości. Zgodnie z najnowszym raportem, niemal dziewięciu z dziesięciu dostawców usług komunikacyjnych, którzy wdrożyli 5G, oferuje również stały dostęp bezprzewodowy (FWA) (4G i/lub 5G), nawet na rynkach o dużej penetracji sieci światłowodowej. Jest to konieczne, aby obsłużyć rosnący transfer FWA, który zgodnie z raportem do 2026 roku wzrośnie siedmiokrotnie i osiągnie 64 EB.

Rozwój massive IoT

Technologie massive IoT, takie jak NB-IoT i Cat-M zgodnie z prognozami wzrosną w 2021 r. o prawie 80%, osiągając poziom prawie 330 mln łączy. W 2026 roku technologie te powinny zgodnie z prognozami stanowić 46% wszystkich komórkowych połączeń IoT.

Więcej informacji: Rada Współpracy Zatoki Perskiej

Raport zawiera dane statystyczne dotyczące rynków Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), gdzie sponsorowane przez rząd inicjatywy cyfrowe przyspieszają zarówno innowacje technologiczne, jak i oczekiwany proces przyjęcia 5G. W 2019 roku rynki GCC należały do pierwszych na świecie, na których uruchomiono komercyjne usługi 5G. Prognozy przewidują, że do 2026 roku będą na nich 62 miliony abonentów 5G, co oznacza drugą co do wielkości penetrację rynku 5G na świecie.