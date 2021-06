Do końca 2022 roku co drugi smartfon będzie obsługiwał sieć 5G

realme we współpracy z Counterpoint Research, przygotowało raport zatytułowany „Making 5G Global: Accessibility for All”. W raporcie przedstawiono kwestie popularyzacji smartfonów 5G w ujęciu globalnym, aktualne perspektywy rynkowe oraz trendy techniczne odgrywające rolę w ewolucji 5G.

Globalna sprzedaż smartfonów 5G nadal rośnie, ale jest to jeszcze rozwój dwóch prędkości

Według raportu, globalny rozwój 5G dokonuje się znacznie szybciej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji sieci telekomunikacyjnej. W pierwszym kwartale 2021 r., a więc zaledwie rok od uruchomienia pierwszej na świecie komercyjnej sieci 5G, prawie co trzeci smartfon sprzedany na świecie obsługiwał sieć 5G. Aktualnie to rozwinięte rynki napędzają rozwój sieci, jednak według raportu ten trend może się zmienić z uwagi na coraz więcej wdrożeń komercyjnych usług 5G na rynkach wschodzących.

Gwałtowny spadek cen smartfonów przyczynia się do wzrostu wskaźników

Raport wskazuje zaskakujące tendencje związane z trendami zakupowymi smartfonów 5G. Dotychczas segment flagowców dominował na wczesnym etapie wdrażania nowej generacji. W przypadku 5G mamy do czynienia z nową dynamiką rynku. W 2020 r. telefony w segmencie cenowym od budżetowego do średniego stanowiły prawie 40% wszystkich sprzedanych urządzeń 5G. Zakładając, że średnie ceny sprzedaży będą dalej spadać, przewiduje się, że do końca 2022 r. co drugi smartfon sprzedawany na świecie będzie obsługiwał 5G.

Młodzi użytkownicy zwracają uwagę na design i wydajność urządzeń 5G

W opracowaniu znalazły się wyniki badania realme na temat trendów użytkowania i oczekiwań młodych ludzi w odniesieniu do telefonów 5G. Wynika z nich, że przystępna cena wciąż jest ważna, ale młodzi użytkownicy są bezkompromisowi w kwestii wyglądu i wydajności. Oczekują, że telefony 5G pokażą, jak bardzo różnią się w stosunku do poprzednich generacji, w tym poprzez unikalny design i nowe funkcje. Młodzi chcą korzystać z cieńszych, lżejszych i bardziej atrakcyjnych konstrukcji, a także z ulepszonych elementów funkcjonalnych, takich jak nowoczesne ekrany czy większa pojemność baterii.

Raport przedstawił także udziały w globalnym rynku sprzedaży telefonów 5G w 2020 r., gdzie realme określono mianem najszybciej rozwijającego się gracza na świecie z 65% wzrostem rok do roku. realme zostało jednym z dziesięciu największych dostawców smartfonów 5G w pierwszym kwartale 2020 r., głównie dzięki intensywnym działaniom firmy w Internecie i solidnemu portfolio w segmencie średniopółkowców.

W wysoce konkurencyjnym przedziale cenowym od 100 do 199 USD realme zajęło trzecie miejsce oraz zdobyło znaczny udział w rynku w przedziale cenowym od 200 do 299 USD.

To świetna informacja, że globalny wskaźnik przyjmowania 5G stale rośnie, a rynki rozwinięte odnotowują poziom adopcji zbliżający się do 80%-90%. Cieszy nas także fakt, że gospodarki wschodzące mają stać się kolejnym dużym motorem wzrostu 5G. realme angażuje się w popularyzację 5G i ma do tego dobrą pozycję, dzięki silnej globalnej obecności, szczególnie na rynkach wschodzących, wyjątkowej relacji z młodym pokoleniem i doświadczonymi konsumentami, znaczącym inwestycjom w badania i rozwój naszych produktów oraz zróżnicowanemu portfolio urządzeń 5G. – Sky Li, CEO realme