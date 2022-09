Ethereum rośnie przed the Merge

Kurs ETH/BTC zyskuje na wartości

Bitcoin gwałtownie odbija od strefy wsparcia

Na rynku nadal panuje ekstremalny strach

Cardano zyskuje przed aktualizacją Vasil

Sytuacja makroekonomiczna i wydarzenia geopolityczne na całym świecie silnie wpływają na zmienność na rynku kryptowalut, których notowania są ciągle skorelowane z amerykańskim rynkiem akcji. Przez ostatnich siedem dni większość głównych kryptowalut wykazywało tendencję spadkową, co spowodowało nawet ponowny spadek całkowitej kapitalizacji rynkowej poniżej 1 bln dolarów. Od czwartku jednak sytuacja się odwróciła i kryptowaluty rozpoczęły odrabiać straty. W piątek rano wzrosty nabrały na sile, a Bitcoin i Ethereum zyskują nawet 6-7 proc., wymazując z nawiązką spadki z początku tygodnia.

Uwaga rynku skupiona jest wokół Ethereum, które rośnie przed the Merge. To wyczekiwane wydarzenie ma mieć miejsce między 13 a 15 września. Deweloperzy Ethereum aktywowali już aktualizację Bellatrix, dzięki czemu operatorzy węzłów Ethereum są technicznie gotowi na the Merge. Hard fork Bellatrix został aktywowany w epoce 144896 na sieci Beacon Chain. Celem tej aktualizacji jest przygotowanie dwóch warstw sieci Ethereum do scalenia

Merge jest kolejnym krokiem w ciągłej ewolucji Ethereum. Podczas tego wydarzenia istniejąca warstwa wykonawcza zostanie połączona z niedawno wdrożoną warstwą konsensusu (Beacon Chain). The Merge zastąpi mechanizm konsensusu Proof-of-Work systemem Proof-of-Stake.

ETH wyrwało się z formacji klina zniżkującego i obecnie wykazuje pozytywne oznaki kontynuacji odbicia. Kryptowaluta szykuje się obecnie do oporu na poziomie 1785 dolarów. Jeśli udałoby się go przełamać, to kolejnym przystankiem dla Ethereum jest okrągły poziom 2000 dolarów.

Kurs ETH/BTC zyskuje na wartości

Para ETH/BTC jest obecnie notowana na poziomie 0,082, co stanowi nowy szczyt w tym roku i wzrost o około 10 proc. jak dotąd we wrześniu.

Słabe wyniki Bitcoina w stosunku do innych kryptowalut, w szczególności ETH, spowodowały, że jego dominacja spadła poniżej 39 proc. – najniżej od 15 stycznia 2022 roku. Z drugiej strony, dominacja Ethereum wzrosła do 21 proc., co jest najwyższym wynikiem w całym roku.

Bitcoin gwałtownie odbija od ważnej strefy wsparcia

Bitcoin przez ostatnie dni wahał się w wąskim przedziale między poziomem 19 500 dolarów a 20 500. dolarów. W środę cena BTC zanurkowała jednak poniżej granicy 19 000 dolarów, wyznaczając najniższy poziom od połowy lipca. Bykom udało się jednak ponownie wypchnąć cenę w górę. W piątek największa kryptowaluta kontynuuje odbicie i zmierza obecnie w kierunku oporu na poziomie 21 700 dolarów.

Na rynku nadal panuje ekstremalny strach

Wskaźnik Fear and Greed Index zszedł z powrotem do poziomu 20, oznaczającego skrajny strach inwestorów. Ma to miejsce po tym, jak w sierpniu indeks wskazywał jeszcze poziom 40. Sentyment rynkowy znajdował się w terytorium strachu przez ostatnie pięć miesięcy, co stanowi najdłuższy taki okres od czasu utworzenia indeksu w lutym 2018 r.

Cardano zyskuje przed aktualizacją Vasil

Cena ADA wzrosła o około 10 proc. we wrześniu, po tym jak ogłoszono, że aktualizacja sieci Cardano Vasil, została zaplanowana na 22 września. Kryptowaluta zamknęła ostatni tydzień świecą wzrostową, co może sugerować kontynuację odbicia w kolejnych tygodniach.

Vasil jest najbardziej znaczącą aktualizacją Cardano do tej pory i ma zapewnić zwiększoną pojemność sieci i niższe koszty transakcji. Aktualizacja przyniesie również ulepszenia dla Plutusa, platformy inteligentnych kontraktów Cardano.

Komentarz opracował: Lukas Enzersdorfer – Konrad, szef ds. rozwoju produktu oraz zastępca dyrektora generalnego Bitpanda

Niniejszy materiał jest jedynie komentarzem do sytuacji rynkowej i nie stanowi analizy finansowej ani rekomendacji.