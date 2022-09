Kryptowaluty przed The Merge

W ostatnim tygodniu rynki kryptowalutowe odnotowały wzrosty, ponieważ wchodzimy w ostatnie 72 godziny przed The Merge sieci Ethereum. Wydarzenie to skupia wszystkie umysły w sektorze: inwestorzy i użytkownicy wyczekują, aby zobaczyć, jak The Merge wpłynie na rynek (więcej poniżej).

W zeszłym tygodniu Ethereum token związany z blockchainem Ethereum wzrósł o około 10 proc. w ciągu tygodnia, pomimo wcześniejszych spadków w środę. Token rozpoczął tydzień w okolicach 1 560 dolarów, po czym w połowie tygodnia spadł poniżej 1 500 dolarów. Z tego punktu wzrósł do poziomu nieco poniżej 1 720 dolarów.

Bitcoin w międzyczasie również odnotował wzrost. Po rozpoczęciu tygodnia tuż poniżej 20 000 dolarów spadł do poziomu poniżej 18 500 dolarów, po czym wzrósł i obecnie utrzymuje się w okolicach 21 600 dolarów – co oznacza wzrost o około 8 proc. w ciągu siedmiu dni. Dyskusja o tej sytuacji obraca się wokół tak zwanego short squeeze bitcoina, czyli gwałtownych wzrostów cen akcji, spowodowanych głównie nadmiernym zamykaniem krótkich pozycji, którą chcą wykorzystać zwyżkujący inwestorzy.

W tym tygodniu wiele danych ekonomicznych może wpłynąć na ceny. Najbardziej prawdopodobne jest, że wskaźniki inflacji w USA zmienią kierunek.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro