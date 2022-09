Google uruchamia licznik Ethereum Merge

Z racji, że Ethereum Merge jest coraz bliżej, Google opublikowało zegar odliczający czas do wydarzenia w swojej wyszukiwarce. Wyszukiwanie „Ethereum Merge” spowoduje pojawienie się zegara wyświetlającego odliczanie do finalizacji The Merge.

Uwaga całej społeczności kryptowalutowej skupiona jest teraz na tym długo oczekiwanym wydarzeniu, a aktywność rynkowa znacznie wzrasta, ponieważ użytkownicy i inwestorzy przygotowują się na finalizację The Merge. Token i jego blockchain, choć nie jest największy pod względem kapitalizacji rynkowej, ma ogromny wpływ na sektor, ponieważ jest jedną z najczęściej używanych platform dla projektów kryptowalutowych.

Wzmożona aktywność na nowo rozbudziła dyskusję na temat możliwego „flippingu” w 2023 roku. Jest to osławione wydarzenie w społeczności kryptowalutowej, w którym cena Ethereum wyprzedzi Bitcoina. Chociaż ta perspektywa wydaje się odległa, wiele rozstrzygnie się, gdy lepiej zrozumiemy ekonomiczne skutki The Merge.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro