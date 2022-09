The Ethereum Merge – czego mozemy sie spodziewac

Jeszcze tylko ok 20 godzin do zakończenia The Ethereum Merge – aktualizacji, która ma przynieść fundamentalną zmianę w sposobie działania sieci ETH. Jakie znaczenie ma ona dla inwestorów i dla przyszłości blockchain? Swoją opinią podzielił się Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO & CPO Bitpanda.

Fuzja Ethereum to jedno z największych wydarzeń w świecie kryptowalut od lat i coś, czym każdy entuzjasta aktywów cyfrowych może być podekscytowany. To znaczące przedsięwzięcie techniczne, które ma na celu gruntowne przekształcenie sieci Ethereum, zmniejszenie występujących zatorów i istotną poprawę efektywności energetycznej, poprzez przejście z protokołu “Proof of Work” na “Proof of Stake”. Ważną rzeczą, o której powinni pamiętać inwestorzy, jest to, że wiadomość o aktualizacji jest powszechnie znana, dzięki dobremu nagłośnieniu tematu, a wzrost notowań Ethereum w ostatnich miesiącach jest prawdopodobnie spowodowany właśnie oczekiwaniami fuzji. Ogólna redukcja zużycia zasobów sprawi, że Ethereum stanie się bardziej atrakcyjny jako nośnik wartości, a projekty budowane w oparciu o tę technologię będą działać w bardziej korzystnym środowisku. Moim zdaniem, to właśnie w tym leży wielka szansa wynikająca z trwającej własnie operacji « The Merge ».