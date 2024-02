FED nadal walczy z inflacją

zgodnie z oczekiwaniami stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian. Ważniejsza od samej decyzji była jednak konferencja Jerome Powella. Prezes nie ogłosił jeszcze zakończenia walki z inflacją. Obniżki stóp procentowych nastąpią wtedy, kiedy FED nabierze pewności, że inflacja jest pod kontrolą i zmierza do 2 proc. celu. Obniżka stóp procentowych nie nastąpi prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu w marcu. Oczekiwania co do pierwszej obniżki przesuwają się więc na maj. Gospodarka USA pomimo wysokich stóp procentowych pozostaje silna, scenariusz „miękkiego lądowania” się spełnia. Stąd FED wydaje się być w bardziej komfortowej sytuacji niż EBC i tym samym może skupiać się ciągle na sprowadzeniu inflacji do celu.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski