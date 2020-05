Festiwal zakupów na Wall Street

Kontrakty futures na amerykańskie indeksy gwałtownie wzrosły we wtorek w związku z ponownym uruchomieniem działalności gospodarczej, a optymizm co do potencjalnej szczepionki przeciwko koronaawirusowi pomógł inwestorom powracającym z długiego weekendu podjąć decyzje i przezwyciężyć obawy o napięcia między USA a Chinami.

Cena akcji amerykańskiej grupy biotechnologicznej Novavax Inc. wzrosła aż o 21 proc. w handlu przed sesją na Wall Street, ponieważ firma dołączyła do wyścigu testowania próbek na szczepionkę przeciw nowemu koronawirusowi, a testy odbywają się już na ludziach. Z kolei gigant Merck & Co Inc. zyskał 3,2 proc. po ogłoszeniu planu opracowania dwóch oddzielnych szczepionek.

Pozytywny sentyment na rynku amerykańskim jest także podyktowany luzowaniem obostrzeń w Europie, gdzie istnieje rynek zbytu dla amerykańskim przedsiębiorstw. Hiszpania zachęca zagranicznych wczasowiczów do powrotu od lipca, a Wielka Brytania chce w przyszłym miesiącu ponownie otworzyć tysiące sklepów i centrów handlowych na High Street. Ceny akcji spółek związanych z podróżami wzrosły wraz z United Airlines Holdings Inc, internetowym biurem podróży Expedia Group Inc, operatorem hoteli Marriott International Inc. od 5,1 proc. do 7 proc. Z kolei spółki wycieczkowe Royal Caribbean Corp, Norwegian Cruise Line Holdings i Carnival Corp wzrosły o około 8 proc.

Jedną z bardziej gorących spółek na Wall Street pozostaje Nvidia, której ceny akcji znajdują się blisko historycznego maksimum. Analitycy firmy FBN Securities podnieśli cel dla ceny akcji spółki do 400 dolarów z 330 dolarów. FBN utrzymuje rating powyżej oczekiwań. Nowy poziom dla ceny docelowej oznacza możliwy wzrost o 11 proc. w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia. Średni poziom cenowy dla Nvidii wynosi 374 USD. Spółka ma 35 rekomendacji kupna, 5 trzymaj i 3 sprzedaj – wynika z danych zebranych przez Bloomberga.

